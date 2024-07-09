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Новини
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Українські воїни ніколи не пробачать терору та вбивства мирних людей, - Сирський

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту завершені

Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю.

На цьому наголошує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".

"Сьогодні, в день жалоби за невинно загиблими у нашій столиці та інших містах України, я схиляю голову разом з усім українським народом на знак світлої пам'яті. Ми, українські воїни, ніколи не пробачимо вбивства та терору мирних людей. Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання!", - наголошує Сирський.

Також читайте: Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: 2 людини загинуло, 32 поранено. Аварійно-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

обстріл (29282) Охматдит (250) Сирський Олександр (646) Повітряні атаки на Київ (824)


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putlera nado unictozit ecio raz pisu on za vsio vinovat zertvi nevynix liudej i drugoje.Ponimaju tam emu basni piset 3 putlera ili 10.NO nado nacat s nego vsex ix unictozit dlia naciala,oni eto zasluzili.pokusenyje na etogo zaica uze plius.Kacapne on car,no imeno nado naciat s caria i bez pravil unictozit etu skotinu
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09.07.2024 12:40 Відповісти
А зекоманда? Сойдутся посредине?
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09.07.2024 12:44 Відповісти
То їх останній буде день життя . Українці толерантні і терплячі , але ми знаємо що є всьому межа , це доказано Майданами .
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09.07.2024 13:12 Відповісти
В українців память як в окуня-рівно пів години.. ********* і забудуть за роботою .....саша білий тому приклад
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09.07.2024 13:51 Відповісти
за себя ты расписался...
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09.07.2024 15:13 Відповісти
А як же бути з радником зеленського подоляком, брат якого рашистський фашист?
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09.07.2024 13:45 Відповісти
Сирський ти не зе, тобі потрібно відповідати за загибель -марно знищених .......тисяч військових.
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09.07.2024 14:36 Відповісти
кому як не головнокомандувачу під час страшної війни знати, що жертви будуть - в цьому суть самої війни. Пробачать не пробачать, то справа кожного окремого індивіда.
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09.07.2024 16:04 Відповісти
 
 