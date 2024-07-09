Українські воїни ніколи не пробачать терору та вбивства мирних людей, - Сирський

Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю.

На цьому наголошує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".

"Сьогодні, в день жалоби за невинно загиблими у нашій столиці та інших містах України, я схиляю голову разом з усім українським народом на знак світлої пам'яті. Ми, українські воїни, ніколи не пробачимо вбивства та терору мирних людей. Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання!", - наголошує Сирський.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.