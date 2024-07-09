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Украинские воины никогда не простят террора и убийств мирных людей, - Сырский

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту завершені

Вчерашний массированный ракетный удар по городам Украины поразил весь мир своей жестокостью и коварством.

Это подчеркивает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что российские террористы цинично и целенаправленно ударили по гражданским объектам, в частности - по детской больнице "Охматдет".

"Сегодня, в день траура по невинно погибшим в нашей столице и других городах Украины, я склоняю голову вместе со всем украинским народом в знак светлой памяти. Мы, украинские воины, никогда не простим убийства и террора мирных людей. Военные преступления не имеют сроков давности, и все причастные неотвратимо понесут наказание!", - отмечает Сырский.

Читайте: Песков: "РФ не наносит ударов по гражданским объектам в Украине"

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: нв одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244) Александр Сырский (623) Воздушные атаки на Киев (759)


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putlera nado unictozit ecio raz pisu on za vsio vinovat zertvi nevynix liudej i drugoje.Ponimaju tam emu basni piset 3 putlera ili 10.NO nado nacat s nego vsex ix unictozit dlia naciala,oni eto zasluzili.pokusenyje na etogo zaica uze plius.Kacapne on car,no imeno nado naciat s caria i bez pravil unictozit etu skotinu
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09.07.2024 12:40 Ответить
А зекоманда? Сойдутся посредине?
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09.07.2024 12:44 Ответить
То їх останній буде день життя . Українці толерантні і терплячі , але ми знаємо що є всьому межа , це доказано Майданами .
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09.07.2024 13:12 Ответить
В українців память як в окуня-рівно пів години.. ********* і забудуть за роботою .....саша білий тому приклад
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09.07.2024 13:51 Ответить
за себя ты расписался...
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09.07.2024 15:13 Ответить
А як же бути з радником зеленського подоляком, брат якого рашистський фашист?
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09.07.2024 13:45 Ответить
Сирський ти не зе, тобі потрібно відповідати за загибель -марно знищених .......тисяч військових.
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09.07.2024 14:36 Ответить
кому як не головнокомандувачу під час страшної війни знати, що жертви будуть - в цьому суть самої війни. Пробачать не пробачать, то справа кожного окремого індивіда.
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09.07.2024 16:04 Ответить
 
 