Украинские воины никогда не простят террора и убийств мирных людей, - Сырский

Вчерашний массированный ракетный удар по городам Украины поразил весь мир своей жестокостью и коварством.

Это подчеркивает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что российские террористы цинично и целенаправленно ударили по гражданским объектам, в частности - по детской больнице "Охматдет".

"Сегодня, в день траура по невинно погибшим в нашей столице и других городах Украины, я склоняю голову вместе со всем украинским народом в знак светлой памяти. Мы, украинские воины, никогда не простим убийства и террора мирных людей. Военные преступления не имеют сроков давности, и все причастные неотвратимо понесут наказание!", - отмечает Сырский.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: нв одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.