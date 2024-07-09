Песков: "РФ не наносит ударов по гражданским объектам в Украине"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. По его словам, речь идет о якобы "падении антиракеты".

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля цинично заявил, что Россия не наносила удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

"Россия во время спецоперации в Украине не наносит удары по гражданским объектам. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков.

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Представитель Путина также добавил, что россияне относительно инцидента с попаданием в детскую больницу должны руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.

Накануне в российском Минобороны после массированного ракетного удара по Украине заявили, что "цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены".

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

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По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

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