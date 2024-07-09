Песков: "РФ не наносит ударов по гражданским объектам в Украине"
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. По его словам, речь идет о якобы "падении антиракеты".
Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Представитель Кремля цинично заявил, что Россия не наносила удары по гражданской инфраструктуре в Украине.
"Россия во время спецоперации в Украине не наносит удары по гражданским объектам. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков.
Представитель Путина также добавил, что россияне относительно инцидента с попаданием в детскую больницу должны руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.
Накануне в российском Минобороны после массированного ракетного удара по Украине заявили, что "цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены".
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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навіщо нам обстрілювати дитячі лікарні і щось "говорити" ?
кацапи - клінічні ідіоти !
за таку лажу їх старший брат - "миротворець" китай, буде сцаними тряпками по пиці бити
обстрілювався аеродром Бельбеку.
а що робили "атдихающіє" під взльоткою ?
мабуть живий щит ізображали..
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демократія.....
Так сдєлают же, на Заході, за схемою:
виборець - суспільна думка - рішення уряду про надання додаткової військової допомоги Україні.
кацапські кретини !
а на Заході такі бомбардування, вибачте за весь цинізм, "дорогого стоят" !
фото із лисими дітьми, які проходять хіміотерапію під розбомбленим кацапами госпіталем перебьє багато світових новин і запам'ятається надовго !
тому й підкинувся піськов відмазувати шефа і всю його "рать"
А от заявам відвертих підарасів вірте.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
бо ці клінічні ідіоти ще багато біди нароблять
антиракета (ракета ППО НАСАМС), про яку кажуть кацапи, має бч лише 20 кг проти 500 Х-101 (із відповідними руйнуваннями)
ще й ніс заокругленій, а не гострий, як в НАСАМСа
ця дура "обломками українських ракет" дістала няшку Євлаша - обматюкав дєпутатшу (поки що нормативно)
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патякати із кремля , бо ти такий ж аиродок ,
чк і всі кацапи на росіі🤬
Джерело:
Тобто ху@ло і його підх@уйловник пєсков розуміють, що цивілізований світ не вірить в кремлівську брехню про українську "антиракету". І вони дають вказівку своїм смердам в що потрібно вірити.
кацапські мразоти !
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Джерело:
неробили, повернеться сторицею.
Горіти у пеклі!!!!!
падли прокляті. ВІЧНО ГОРІТЬ У ПЕКЛІ.. суки.. НЕНАВИДЖУ!
Так, що нічого дивного, Піськов, не сказав!
Здох би ти, падло **********, разом із усіма своїми навками і навкинятами!