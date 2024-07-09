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Новости Война
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Песков: "РФ не наносит ударов по гражданским объектам в Украине"

Речник Кремля Пєсков про ракетний удар по Охматдиту у Києві 8 липня

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. По его словам, речь идет о якобы "падении антиракеты".

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля цинично заявил, что Россия не наносила удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

"Россия во время спецоперации в Украине не наносит удары по гражданским объектам. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков.

Также читайте: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной, - Песков

Представитель Путина также добавил, что россияне относительно инцидента с попаданием в детскую больницу должны руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.

Накануне в российском Минобороны после массированного ракетного удара по Украине заявили, что "цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены".

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", - ISW

Автор: 

обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244) Песков Дмитрий (1941) россия (96216)


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Топ комментарии
+36
Дочка його живе у Парижі. Чому французи її не депортують в мухосранськ ?
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09.07.2024 11:56 Ответить
+34
Все они прекрасно понимают и знают. С новояза это заявление переводится как "Ха! Ну и чё вы сделаете?!"
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09.07.2024 11:45 Ответить
+32
Здохни падлюка разом зі своїм виводком. Будь-те прокляті ВСІ КАЦАПИ. Не має вам прощення-горіть в пеклі!!!!!!!
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09.07.2024 11:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А що нам заважає так говорити?
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09.07.2024 11:40 Ответить
а навіщо ?
навіщо нам обстрілювати дитячі лікарні і щось "говорити" ?

кацапи - клінічні ідіоти !
за таку лажу їх старший брат - "миротворець" китай, буде сцаними тряпками по пиці бити
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09.07.2024 11:57 Ответить
які проблеми з українськими Атакамсами та рашиським ракетами ППО ?
обстрілювався аеродром Бельбеку.
а що робили "атдихающіє" під взльоткою ?
мабуть живий щит ізображали..

.
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09.07.2024 13:02 Ответить
Ні,ну всеб нічого,АЛЕ,на всіх кацапських форумах було підтвердженно ЗБИТТЯ ракети,а на лікарню--ПРЯМЕ ВЛУЧЕННЯ,що гарно зафіксовано,я думаю,що різницю відчуваєте?
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09.07.2024 13:22 Ответить
Там вже є готові тунелі, варто лише вкластися!
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09.07.2024 20:09 Ответить
Діма брехун,у 2014 році знищив власного батька
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09.07.2024 11:40 Ответить
Дочка його живе у Парижі. Чому французи її не депортують в мухосранськ ?
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09.07.2024 11:56 Ответить
ніззззя
демократія.....
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09.07.2024 15:07 Ответить
Уже выперли.
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09.07.2024 19:43 Ответить
там не депортувати, там грохнути треба разом з виплодками.
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09.07.2024 20:11 Ответить
Даже видео есть. Но русня схавает высеры писькова
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09.07.2024 11:41 Ответить
Все они прекрасно понимают и знают. С новояза это заявление переводится как "Ха! Ну и чё вы сделаете?!"
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09.07.2024 11:45 Ответить
Ги-ги !
Так сдєлают же, на Заході, за схемою:
виборець - суспільна думка - рішення уряду про надання додаткової військової допомоги Україні.

кацапські кретини !
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09.07.2024 12:10 Ответить
Ага..і пропаганда, різного роду підкуплене лайно....і жирний підербюргер при слові "ескалація" уявить що йому потрібно буде підняти жирну сраку і не поруч з гомосячим партнером у комфортному ліжку, а десь в палатці бундесверу...
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09.07.2024 15:08 Ответить
якийсь сцикливий новояз в них, схоже, відчувають криси, що не на їх боці Перемога буде і намагаються помʼякшити якось майбутні вироки.
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09.07.2024 12:40 Ответить
Гадаю, що причина ракетного обстрілу " Охмадиту" страх диктатора перед власним народом. Це здійснено з метою втягнути всіх росіян у відповідальність за розвязану війну. Памятаєте боброїдку, яка заявляла про двірників кремля, які будуть винні у війні.
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09.07.2024 17:23 Ответить
вони й розраховані на внутрішнього хавальщика

а на Заході такі бомбардування, вибачте за весь цинізм, "дорогого стоят" !

фото із лисими дітьми, які проходять хіміотерапію під розбомбленим кацапами госпіталем перебьє багато світових новин і запам'ятається надовго !

тому й підкинувся піськов відмазувати шефа і всю його "рать"
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09.07.2024 12:05 Ответить
У світових новинах ці фото будуть 2-3 дні,і проїхали.
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09.07.2024 13:36 Ответить
а далі повістку перекриють чергові безкінечні зашквари зеко манди.
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09.07.2024 20:14 Ответить
Таке собі - антитіло - піськов - клініка
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09.07.2024 11:41 Ответить
Скблд, а хто це завдає?! Іншопланетяни?! падли, виродки, коли ви вже виздихаєте!
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09.07.2024 11:42 Ответить
Здохни падлюка разом зі своїм виводком. Будь-те прокляті ВСІ КАЦАПИ. Не має вам прощення-горіть в пеклі!!!!!!!
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09.07.2024 11:43 Ответить
Від ваших прокльонів їм не холодно, не жарко. Треба створювати спец підрозділи для ліквідації цих виродків.
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09.07.2024 20:15 Ответить
Не вірте своїм очам.
А от заявам відвертих підарасів вірте.
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09.07.2024 11:43 Ответить
Цинизм, наглость, лживость московитов не имеют границ.
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09.07.2024 11:43 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.07.2024 12:45 Ответить
Тварюка
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09.07.2024 11:43 Ответить
...скотиняка... .
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09.07.2024 11:44 Ответить
Очі в підлогу, і 3,14зди, що хочеш
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09.07.2024 11:45 Ответить
чому українські чиновники не озвучують кожного разу "московія, з початку повномасштабного вторгнення, випустила по Україні 8000 ракет, Україна залишає за собою справедливе право обстріляти територію московії 8000 ракетами в будь-який час" - нехай всі в світі звикають! може, колись, сонцесяйний запустить і профінансує ракетну програму і з того часу всі вже звикнуться з ідеєю, що Україна почне обстрілювати московію такою ж кількістю ракет, що московія випустила по Україні
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09.07.2024 11:46 Ответить
Піськов, струси з вус ********** пуйла а потім балакай.
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09.07.2024 11:46 Ответить
Це явка з повинною.
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09.07.2024 11:46 Ответить
нажаль, не в останній раз!

бо ці клінічні ідіоти ще багато біди нароблять
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09.07.2024 12:22 Ответить
Мрази от безнаказанности ох**вают
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09.07.2024 11:48 Ответить
"Дьошево, Хоботов !"

антиракета (ракета ППО НАСАМС), про яку кажуть кацапи, має бч лише 20 кг проти 500 Х-101 (із відповідними руйнуваннями)
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09.07.2024 11:48 Ответить
Все за Оруелом - «ВІЙНА - ЦЕ МИР, СВОБОДА - ЦЕ РАБСТВО,НЕЗНАННЯ - ЦЕ СИЛА».
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09.07.2024 11:51 Ответить
Здохни,****,разом з ****** і усім населенням Московії.Здохніть.
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09.07.2024 11:52 Ответить
кацап то сама піздлива тварина у всесвіті
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09.07.2024 11:52 Ответить
@ідар рашистський. Згниєш заживо падла, харкатимеш, ссятимеш та сратимеш кров'ю @андон вусатий
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09.07.2024 11:52 Ответить
На скріні чітко видно, що це рашистська ракета-101 із короткоресурсним турборпеактивним двигуном р95-300



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09.07.2024 12:10 Ответить
саме так !
ще й ніс заокругленій, а не гострий, як в НАСАМСа
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09.07.2024 12:13 Ответить
Ти з секти св. Маріанни Бєзумной ?

ця дура "обломками українських ракет" дістала няшку Євлаша - обматюкав дєпутатшу (поки що нормативно)

.
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09.07.2024 13:08 Ответить
Що не так? ...інш.смисл
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09.07.2024 13:51 Ответить
Саме звук цього турбореактивного двигуна чути на поширеному відео
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09.07.2024 12:13 Ответить
Песьков , закрий є@ло і не коментуй того, що тобі прикажуть
патякати із кремля , бо ти такий ж аиродок ,
чк і всі кацапи на росіі🤬
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09.07.2024 11:52 Ответить
"Речник Путіна також додав, що росіяни щодо інциденту з влучанням у дитячу лікарню мають керуватись заявами Міноборони РФ."

Джерело:

Тобто ху@ло і його підх@уйловник пєсков розуміють, що цивілізований світ не вірить в кремлівську брехню про українську "антиракету". І вони дають вказівку своїм смердам в що потрібно вірити.
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09.07.2024 11:53 Ответить
Шоб ти здох, гніда зі своєю нафкою і всім потомством.👎👎👎
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09.07.2024 11:55 Ответить
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09.07.2024 11:58 Ответить
авжеж, а лисі діти, які проходять хіміотерапію під розбитим госпіталем то "засідання Генштаба ЗСУ" 😈
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09.07.2024 12:16 Ответить
О, виліз ''йоржик унітазний'' з чеговою брехнею
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09.07.2024 11:58 Ответить
То шо піськов підр, всі знають.
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09.07.2024 12:01 Ответить
Треба дітей піськова знайти по європам, ********** до каліцтва, і сказати, шо так і було.
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09.07.2024 12:05 Ответить
НЄЄЄ...і сказати, шо то євреї
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09.07.2024 12:10 Ответить
"укропська антиракета" прилетіла 👿

кацапські мразоти !

.
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09.07.2024 12:18 Ответить
********** до каліцтва, і сказати, що було **************
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09.07.2024 14:15 Ответить
Цинічна мразота.
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09.07.2024 12:14 Ответить
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09.07.2024 12:34 Ответить
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09.07.2024 12:35 Ответить
адольфа Алозієвича... не спізнав....2-а рази придивлявся.....
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09.07.2024 12:50 Ответить
РФ ударила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101: СБУ отримала нові докази. ФОТОрепортаж
Джерело:
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09.07.2024 13:20 Ответить
УЙОБОК!
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09.07.2024 13:26 Ответить
Тепер можна бити по рашці без оглядки - на всі претензії відповідати - "це йдеться про падіння антиракети"
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09.07.2024 13:27 Ответить
супружницы альма-матер разбомбил???, придурок рыжий....
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09.07.2024 13:29 Ответить
чтоб ты мучительно издох,лживый *****! и ***** прихвати!
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09.07.2024 13:37 Ответить
Хай вам, мразі московитські, все що ви не робили, повернеться сторицею.
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09.07.2024 13:39 Ответить
Их даже орками называть уже не хочется что бы орков не обижать просто мудаковидные приматы.
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09.07.2024 13:42 Ответить
Як ловко гітлеровський речник фон піськин дітячу клинічну лікарню Охматдит на госпіталь перекрутив, типу як госпіталь то додумайте що військовий. І дійсно деяки фашистські блогери відразу почали писати що хоча ця лікарня дитяча але в неї лікувалися поранені військові і це означає що це шпиталь тобто - укропський військовий обʼєкт. Такої ліцемерної і ублюдочної брехні від гебельсів фашистської ********* я вже давно не чув. Від сьогодні всі ЗМІ рашистів мовчать про Охматдит, мабуть є вже темник з цього приводу. Недаремно Нєвзоров назвавтаке мовчання «мовчанням гавнят».
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09.07.2024 13:43 Ответить
Кацапсина рота відкрила - вже збрехала!

Горіти у пеклі!!!!!
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09.07.2024 14:02 Ответить
щоб ви здохли цинічні брехливі підараси лапотні!!
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09.07.2024 14:07 Ответить
тільки за вчорашній день розстріляли ЧОТИРИ ЦИВІЛЬНИХ ОБ"ЄКТИ!! ДВА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДИ І ДВІ ЖИТЛОВІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ !!!!!!
падли прокляті. ВІЧНО ГОРІТЬ У ПЕКЛІ.. суки.. НЕНАВИДЖУ!
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09.07.2024 14:10 Ответить
Воно там в мацквє начебто знає ,що там впало. Йому номер двигуна показали. Але ж це сказано для насєлєнія ,яке схаває і ще попросить
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09.07.2024 14:21 Ответить
От підАр!
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09.07.2024 14:31 Ответить
Твариноподібний пєцьков сказав ... А для кого? Для своєго стада?
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09.07.2024 14:57 Ответить
поймаем глаза тебе выколем псина рыжая усатая
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09.07.2024 15:54 Ответить
Москаль не бреше тільки в одному випадку - коли мертвий.
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09.07.2024 16:20 Ответить
С какого перепугу его пишут с большой буквы?Эту пи...вую мразь надо казнить сразу после х...ла.
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09.07.2024 18:47 Ответить
а для чого цензор взагалі передруковує тут ці кінчені висери цього унітазного йоршика?
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09.07.2024 19:20 Ответить
ПаРаша імперія не тільки Зла, а і Брехні!
Так, що нічого дивного, Піськов, не сказав!
Здох би ти, падло **********, разом із усіма своїми навками і навкинятами!
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09.07.2024 19:42 Ответить
Подобное он говорит всегда, письков. Что иного ждать? Зачем это обсуждать? Иное тут. Надо от таких заявлений и действовать самим. Это нам руки развязывает. Делать то же, обьяснять слово в слово! Другая беда у нас, почти нечем и не далеко можем. Так давайте глушить ближних. Тупо глушить по энэргосистеме для начала, заводам, депо, заправкам, жд узлам, складам любого назначения и при этом утверждать что там была армия, ремонт воентехники итд. А ведь кстати так и делали на любой войне!
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09.07.2024 20:53 Ответить
хуже тупого кацапа есть тупой тип людей виде зеленского и его подстилок эрмака. и тех кто лижет им ОПУ,
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09.07.2024 23:29 Ответить
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09.07.2024 23:59 Ответить
Лупатий брехун, прислужник маніяка...
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10.07.2024 01:25 Ответить
 
 