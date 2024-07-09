Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак
Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, продолжая свою кровавую войну против Украины.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя массированную атаку РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Мы видели, как Россия осуществила еще одну жестокую ракетную атаку, ударившую по гражданскому населению в Киеве и других городах Украины... Это объекты, которые не служат никакой военной цели. Они не скрывают украинскую военную технику. Они не укрывают украинских военных. Это - гражданская инфраструктура, которая не может, не должна быть целями военных атак. Но мы снова видим, что Путин намеренно атакует гражданскую инфраструктуру в рамках своей кровавой войны против Украины", - подчеркнул он.
Государственный департамент США уверен, что это была российская атака, отвергая утверждения Москвы о том, что детская больница "Охматдет" была якобы поражена украинской ПВО.
"Трудно сказать о каком-то одном конкретном ударе, но если взглянуть на историю России, которая постоянно атакует гражданскую инфраструктуру, не имеющую легитимной военной цели, то трудно прийти к выводу, что это что-то другое, кроме как умышленное намерение. Это не просто один удар", - отметил Миллер.
Представитель Госдепа добавил, что российские оккупанты продолжают наносить удары снова и снова.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
Прочитали? Стало легше чи гірше?
А де можна прочитати історію "коли баба була молода то всім давала"?
Наразі потрібно просто створити свії ЯЗ.
Благо атомні станції є.
Та іпанути по кримському перешийку щоб назавжид перекрити путіну "сухопутний міст".
Я біл чим впевнений що в Малюка є ЯЗ - він лише чекає часу...
Треба розробляти ЯЗ, але для цього при владі мають бути професіонали та державники, а не оце шо зараз..
Запуск двох реакторів на ЧАЕС, які можуть отримати плутоній, швидко отверезить США та інших імпотентів.
Майже з нульовим ефектом
Ґрут:
Ну якщо вкраїнчікі ще не зрозуміли, то поясню:
Пам'ятаєте, як шмаркля
кинувся будувати дороги за ціною втричі вищою, ніж їх же будували при ПП? І місця будівництва тих доріг дивним чином потім співпало з напрямком наступу кацапів?
І як наближені фірмочки кірюши тімошонкі дивним чином вигравали всі тендери Укравтодору, і весело пиляли ті гроші?
Автодору своїх грошей не вистачало, його дофінансовували з бюджету, а також автодор брав кредити за кордоном на це веселе будівництво. І от тепер борги автодору шмаркля хоче зробити твоїми боргами. Зрозумів тепер? Весело пиляли грошики єрмакі-тімошонкі-зєлємскі та інший гній, якого ти понатягав у владу, а платити за це будеш ти. І саме через оці борги, включно з автодорівськими, мостостроєвськими,тощо на суму 20 млрд$, шмаркля хоче об'явити дефолт воюючої країни, тобто визнати країну банкрутом. Не через позики часу нової хвилі війни, а саме через позики на те дегенератське вялікає будявніцтво. Це докупи до того, що гроші на те будявніцтво також відбиралися у армії та оборонної промисловості, що у підсумку призвело до зупинки оборонних, ракетних, рлс програм, що потягнуло за собою загальну неготовність до війни та сотні тисяч смертей з сотнями тисяч втрачених кілометрів території, включно з атомною станцією.
Ось так, вкраїнчік, ти погуляв за свої ж гроші.
Затеневтікбл
РАКЕТНИЙ УДАР ПО МЕДЗАКЛАДАХ ТА БУДИНКАХ У КИЄВІ: ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ НА ЗАПИТ ZN.UA ЩОДО РЕАКЦІЇ НА АТАКУ РФ ВІДПОВІЛО, ЩО КОМЕНТАРІВ НЕ ДАЄ
ЕКСКЛЮЗИВ
Ні сорому, ні гідності, ні честі
"україна, повина вести війну по правилам гідності і гуманізму."
якось так...
а те, що кацапи пуляють куди попало, або конкретно в медзаклади, то: "ой, так не можна".
де, наш прострочений зі сталевими яйцями зе!боневтік? готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції?
плюс зупинка екпорту дешевих ресурсів підніме інфляцію в штатах... і це погано для виборів та втрата міліардів долларів для спонсорів демів
Байден уже говорить що вони зробили головне зупинили ху...ла в Україні... мабуть зупинили це в тому значенні що він уже Нато не буде загрожувати на років 10...
які агресор не слухає, не поважає та навіть з радістю робить навпаки
так могли б говорити яке-небудь Тувалу, чи острів Сент-Кіт
свої ракети треба виготовляти інакше орки потрохи знищать повністю всю промисловість і хто знає скільки ще загине людей
Київ більш менш захищений від ракет, там є підземки під заводами та ще більш захищені секретні вітки метро, де реально можна виробляти ракети