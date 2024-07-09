Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, продолжая свою кровавую войну против Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя массированную атаку РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мы видели, как Россия осуществила еще одну жестокую ракетную атаку, ударившую по гражданскому населению в Киеве и других городах Украины... Это объекты, которые не служат никакой военной цели. Они не скрывают украинскую военную технику. Они не укрывают украинских военных. Это - гражданская инфраструктура, которая не может, не должна быть целями военных атак. Но мы снова видим, что Путин намеренно атакует гражданскую инфраструктуру в рамках своей кровавой войны против Украины", - подчеркнул он.

Государственный департамент США уверен, что это была российская атака, отвергая утверждения Москвы о том, что детская больница "Охматдет" была якобы поражена украинской ПВО.

Читайте также: Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", - ISW

"Трудно сказать о каком-то одном конкретном ударе, но если взглянуть на историю России, которая постоянно атакует гражданскую инфраструктуру, не имеющую легитимной военной цели, то трудно прийти к выводу, что это что-то другое, кроме как умышленное намерение. Это не просто один удар", - отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что российские оккупанты продолжают наносить удары снова и снова.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ракетный удар по "Охматдету" должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления, - Белый дом

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Также читайте: Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"