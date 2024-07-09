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Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

Держдеп США про удар по Охматдиту 8 липня 

Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, продолжая свою кровавую войну против Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя массированную атаку РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мы видели, как Россия осуществила еще одну жестокую ракетную атаку, ударившую по гражданскому населению в Киеве и других городах Украины... Это объекты, которые не служат никакой военной цели. Они не скрывают украинскую военную технику. Они не укрывают украинских военных. Это - гражданская инфраструктура, которая не может, не должна быть целями военных атак. Но мы снова видим, что Путин намеренно атакует гражданскую инфраструктуру в рамках своей кровавой войны против Украины", - подчеркнул он.

Государственный департамент США уверен, что это была российская атака, отвергая утверждения Москвы о том, что детская больница "Охматдет" была якобы поражена украинской ПВО.

Читайте также: Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", - ISW

"Трудно сказать о каком-то одном конкретном ударе, но если взглянуть на историю России, которая постоянно атакует гражданскую инфраструктуру, не имеющую легитимной военной цели, то трудно прийти к выводу, что это что-то другое, кроме как умышленное намерение. Это не просто один удар", - отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что российские оккупанты продолжают наносить удары снова и снова.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ракетный удар по "Охматдету" должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления, - Белый дом

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Также читайте: Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

Автор: 

Госдепартамент США (1853) Миллер Мэтью (338) ОХМАТДЕТ (244) россия (96216)


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Топ комментарии
+27
Не можете це припинити - віддавайте нашу ядерну зброю! Задовбали, імпотенти.
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09.07.2024 09:35 Ответить
+22
Наша ядерна зброя не в США а в кацапстані! Наша стратегічна авіація, наші ракети... Тим всім сьогодні кацапи нас і вбивають.
Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
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09.07.2024 09:43 Ответить
+21
Дуууже потужна реакція
Майже з нульовим ефектом
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09.07.2024 09:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не можете це припинити - віддавайте нашу ядерну зброю! Задовбали, імпотенти.
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09.07.2024 09:35 Ответить
Наша ядерна зброя не в США а в кацапстані! Наша стратегічна авіація, наші ракети... Тим всім сьогодні кацапи нас і вбивають.
Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
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09.07.2024 09:43 Ответить
А хто настояв щоб Україна віддала ЯЗ саме на Парашу? Хто рятував від голоду кацапню?
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09.07.2024 09:49 Ответить
Спочатку мова була лише про стратегічну ядерну зброю, і тут Кучма запропонував за пару баксів ще і тактичну здати. Американці самі тоді офігіли і звісно, погодилися.
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09.07.2024 10:07 Ответить
Де можно прочитати про ці пропозиції Кучми щодо ЯЗ?
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09.07.2024 10:14 Ответить
вот понюхаешь клей как роман агафорнов и прочитаешь такое же
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09.07.2024 12:24 Ответить
маячня касіабіів мене не турбує
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09.07.2024 14:16 Ответить
"Де можно прочитати про ці пропозиції Кучми щодо ЯЗ?"
Прочитали? Стало легше чи гірше?
А де можна прочитати історію "коли баба була молода то всім давала"?
Наразі потрібно просто створити свії ЯЗ.
Благо атомні станції є.
Та іпанути по кримському перешийку щоб назавжид перекрити путіну "сухопутний міст".
Я біл чим впевнений що в Малюка є ЯЗ - він лише чекає часу...
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09.07.2024 12:42 Ответить
у натовп збіглися і люди і коні.. Не треба нести нісенітницу. бо щось бездоказово казати це одне, а власна ЯЗ це інше. Кучма багато лиха прииніс країні, але фсб паскуди не мають права брехати
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09.07.2024 14:21 Ответить
Тактичну ядерку Кравчук одразу віддав навіть не чекаючи дозволу ВР він б і стратегічну віддав одразу але її треба було демонутвати а не просто погрузити на вагони
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09.07.2024 10:53 Ответить
СПОЧАТКУ!!!, було-- ***** нам отот біндєра!,((,, ---- Вічна Память Вячеславу Максимовичу!!!(,
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09.07.2024 11:06 Ответить
кацапстан сам забирав, чи з підстрікання сша і англії??? і хрін би його хтось віддав кацапстану! виродки!
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09.07.2024 16:32 Ответить
Ніхто нічого не віддасть. Розвели нас американці, як совок вкладників "сбєрбанку".
Треба розробляти ЯЗ, але для цього при владі мають бути професіонали та державники, а не оце шо зараз..
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09.07.2024 09:43 Ответить
Треба розробляти. Хоча б заявити про це. Сказати, що в нас немає виходу, нас вбивать, допомоги замало, тому робимо ЯЗ!
Запуск двох реакторів на ЧАЕС, які можуть отримати плутоній, швидко отверезить США та інших імпотентів.
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09.07.2024 11:29 Ответить
Я б ще додав публічне звернення до всіх країн світу з закликом створювати та розвивати власну ЯЗ, бо коли агресивний сусід прийде вас вбивати, ніякі папірці та купа стурбованих "союзників"вас не захистять.
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09.07.2024 11:55 Ответить
і публчне звернення до сша і англії: не можете захистити - то віддайте те, що незаконно забрали!
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09.07.2024 16:34 Ответить
Дуууже потужна реакція
Майже з нульовим ефектом
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09.07.2024 09:35 Ответить
Треба с початку міномети навчитись виготовляти та патрони
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09.07.2024 09:53 Ответить
Міномети сильно сказано, труси шити військовим спочатку, а не в Туреччині та Китаї купувати.
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09.07.2024 09:58 Ответить
"Єта другое"
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09.07.2024 10:36 Ответить
Кротів спочатку треба по вбивати
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09.07.2024 11:09 Ответить
Ага сказав як відрізав)) , орки аж всралися)) ще одне шапіто((
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09.07.2024 10:05 Ответить
Для цього Україні потрібні далекобійні ракети: атакамси на 300-600 км, скальпи/сторм-шедов, томагавки і чим більше тим краще !!
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09.07.2024 09:37 Ответить
Це ж ескалація...
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09.07.2024 09:39 Ответить
акуєнно вумно сказано
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09.07.2024 09:38 Ответить
якась гра в одні ворота, так з терорристами не спілкуються. потрібна жорстка реакція - F16 вже наступного дня, далекобійні ракети через добу....
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09.07.2024 09:39 Ответить
З накачаного грізного світового поліцейського - Сша повільно перетворюється в заплившого жирком, хронічного алкоголіка мєстєчкового копчика - вся сила якого тепер в жетоні і в минулому авторитеті ...
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09.07.2024 09:40 Ответить
Вже перетворилися. Захисту від них годі чекати. Треба шукати іншу "кришу", бо загинемо з цими імпотентами. Країна вже на грані.
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09.07.2024 09:44 Ответить
немає такої криши.
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09.07.2024 16:35 Ответить
а не пішов ба той держдеп десь на харківщину чи на донеччину, і посидів би там в окопах?
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09.07.2024 09:41 Ответить
А чого їм в окопах сидіти? Вони ж не просирали свій ядерний щит.
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09.07.2024 11:11 Ответить
А по усьому іншому довбити можна?
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09.07.2024 09:42 Ответить
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09.07.2024 09:55 Ответить
И чё?
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09.07.2024 09:43 Ответить
Для кого вони це говорять?
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09.07.2024 09:44 Ответить
Для свого атрофованого сумління.
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09.07.2024 09:58 Ответить
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09.07.2024 10:04 Ответить
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09.07.2024 09:44 Ответить
Так, до речі... про вартіть дебілізму...
Ґрут:
Ну якщо вкраїнчікі ще не зрозуміли, то поясню:
Пам'ятаєте, як шмаркля
кинувся будувати дороги за ціною втричі вищою, ніж їх же будували при ПП? І місця будівництва тих доріг дивним чином потім співпало з напрямком наступу кацапів?
І як наближені фірмочки кірюши тімошонкі дивним чином вигравали всі тендери Укравтодору, і весело пиляли ті гроші?
Автодору своїх грошей не вистачало, його дофінансовували з бюджету, а також автодор брав кредити за кордоном на це веселе будівництво. І от тепер борги автодору шмаркля хоче зробити твоїми боргами. Зрозумів тепер? Весело пиляли грошики єрмакі-тімошонкі-зєлємскі та інший гній, якого ти понатягав у владу, а платити за це будеш ти. І саме через оці борги, включно з автодорівськими, мостостроєвськими,тощо на суму 20 млрд$, шмаркля хоче об'явити дефолт воюючої країни, тобто визнати країну банкрутом. Не через позики часу нової хвилі війни, а саме через позики на те дегенератське вялікає будявніцтво. Це докупи до того, що гроші на те будявніцтво також відбиралися у армії та оборонної промисловості, що у підсумку призвело до зупинки оборонних, ракетних, рлс програм, що потягнуло за собою загальну неготовність до війни та сотні тисяч смертей з сотнями тисяч втрачених кілометрів території, включно з атомною станцією.
Ось так, вкраїнчік, ти погуляв за свої ж гроші.
Затеневтікбл
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09.07.2024 09:48 Ответить
Ще не цуралися бітум в бульбашів купляти .
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09.07.2024 10:05 Ответить
Після таких гнилих заяв незрозуміло - чи плакати, чи сміятись... Ганьба та й годі!
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09.07.2024 09:48 Ответить
Звичайно що США сцикуни , але питання до наших владопідарів : чому на третьому році війни у нас немає власної далекобійної балістики ? Чому з безмежним доступом до світових технологій і комплектуючих у нас досі немає гіперзвукових ракет ?
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09.07.2024 09:49 Ответить
В Україні з 91 року не було національного уряду
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09.07.2024 09:52 Ответить
Ви праві. Не було навіть нашого уряду.
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09.07.2024 10:06 Ответить
Бо наша влада - фсбшні кроти,мета якої була здати країну без спротиву. Завадив народ і армія, і тепер вони знищують армію і тероризують народ, щоб знову повернутися до здачі. Вони для захисту країни не роблять і не робили нічого.
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09.07.2024 09:53 Ответить
Поки Моді тисне закровавлену руку окурка , нафта капає індусам дешева

РАКЕТНИЙ УДАР ПО МЕДЗАКЛАДАХ ТА БУДИНКАХ У КИЄВІ: ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ НА ЗАПИТ ZN.UA ЩОДО РЕАКЦІЇ НА АТАКУ РФ ВІДПОВІЛО, ЩО КОМЕНТАРІВ НЕ ДАЄ

ЕКСКЛЮЗИВ
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09.07.2024 09:51 Ответить
Не той вже «ганді»(
Ні сорому, ні гідності, ні честі
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09.07.2024 10:08 Ответить
Магараджі "без коментарів" змагаються з *********** у черзі до путінської бензоколонки...
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09.07.2024 11:14 Ответить
Тобто під все це, вони натякають на небажаність атак на енергетичні обʼєкти у кацапії
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09.07.2024 09:51 Ответить
всі ж бачили, відповідь якоїсь американської тьоті, на питання, чи може україна бити по кацапії?
"україна, повина вести війну по правилам гідності і гуманізму."
якось так...

а те, що кацапи пуляють куди попало, або конкретно в медзаклади, то: "ой, так не можна".

де, наш прострочений зі сталевими яйцями зе!боневтік? готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції?
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09.07.2024 09:51 Ответить
Та тому що беспілотники прилітали по нафтогазі орків, де є ще власність компаній з американськими інвестиціями,
плюс зупинка екпорту дешевих ресурсів підніме інфляцію в штатах... і це погано для виборів та втрата міліардів долларів для спонсорів демів
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09.07.2024 11:04 Ответить
Нікчемні,безсилі теревені. Дно.
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09.07.2024 09:55 Ответить
О, вже комусь мій комент поперек горла встав, отож продублюю. США вже навіть не намагаються пафосно грати "союзника", мабуть тема України для них вже не цікава, на ній у виборах не виїдеш, а може вже й токсична.
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09.07.2024 09:59 Ответить
Щось маю думку що і допомогу вони передають капельно та ф16 затримали щоб перед виборами їх дати і представити як потужну перемогу...

Байден уже говорить що вони зробили головне зупинили ху...ла в Україні... мабуть зупинили це в тому значенні що він уже Нато не буде загрожувати на років 10...
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09.07.2024 11:01 Ответить
Зупинили не вони. Особисто Байден зупинив. Ніхто інший.
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09.07.2024 11:17 Ответить
одна з численних беззмістовних заяв, яким наповнений іноформпростір цієї війни... цивільна інфраструктура не повинна страждати, цивільне населення не повинно страждати, діти не повинні страждати... треба вже нарешті опритомнити й зрозуміти, що всі ці страждання і є ціллю..., це основна задача цієї війни..., щоб всі, хто не повинні страждати, страждали якнайдужче..., дуже прикро, що ті, від кого щось залежить, цього не помічають, або не хочуть...
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09.07.2024 09:59 Ответить
Американские вонючие циники,смотрят как убивают людей и продолжаю рассуждать, что является объектом для удара,а что нет. Рашисты хотя бы по природе звери и не строили из себя приличного и демократичного общества.
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09.07.2024 10:01 Ответить
Це Держдеп зараз з ким розмовляв?
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09.07.2024 10:02 Ответить
І в той же час повязали ЗСУ обмеженнями лупити по мордору. Браво ''хєранти''!
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09.07.2024 10:03 Ответить
Імпотенти, одним словом.
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09.07.2024 10:06 Ответить
Які вони нікчеми!Тьфу,***.
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09.07.2024 10:25 Ответить
слова, взагалі нічим не підкріплені
які агресор не слухає, не поважає та навіть з радістю робить навпаки

так могли б говорити яке-небудь Тувалу, чи острів Сент-Кіт
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09.07.2024 10:26 Ответить
Вчора держдеп знову підтвердив своє рішення що бити їх зброєю можна тільки біля кордонів....

свої ракети треба виготовляти інакше орки потрохи знищать повністю всю промисловість і хто знає скільки ще загине людей
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09.07.2024 10:56 Ответить
Орендувати виробничі площі, будувати виробництво та виробляти зброю всюди, де можливо. Зокрема - на території країн НАТО. Там мабуть проживає немало громадян України - біженців, здатних і згодних працювати, виробляти зброю.
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09.07.2024 11:28 Ответить
Тут питання чи нам довзолять виробляти ракети в ЄС, це ж ескалація...

Київ більш менш захищений від ракет, там є підземки під заводами та ще більш захищені секретні вітки метро, де реально можна виробляти ракети
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09.07.2024 11:32 Ответить
Америкашки а це ж ви винні у всьому, заколотили і злились в кущі.
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09.07.2024 10:59 Ответить
І це все?
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09.07.2024 11:05 Ответить
держдеп США соплєжуї ******
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09.07.2024 11:17 Ответить
це потужно!
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09.07.2024 11:24 Ответить
 
 