Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, продовжуючи свою криваву війну проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи масовану атаку РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ми бачили, як Росія здійснила ще одну жорстоку ракетну атаку, яка вразила цивільне населення в Києві та інших містах України…Це об’єкти, які не слугують жодній військовій меті. Вони не приховують українську військову техніку. Вони не укривають українських військових. Це цивільна інфраструктура, яка не може, не повинна бути цілями військових атак. Але ми знову бачимо, що Путін навмисно атакує цивільну інфраструктуру в рамках своєї кривавої війни проти України", - наголосив він.

Державний департамент США впевнений, що це була російська атака, відкидаючи твердження Москви про те, що дитяча лікарня "Охматдит" була нібито вражена українською ППО.

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"Важко сказати про якийсь один конкретний удар, але якщо поглянути на історію Росії, яка постійно атакує цивільну інфраструктуру, що не має легітимної військової мети, то важко прийти до висновку, що це щось інше, окрім як умисний намір. Це не просто один удар", - зазначив Міллер.

Речник Держдепу додав, що російські окупанти продовжують завдавати ударів знову і знову.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

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