Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак
Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, продовжуючи свою криваву війну проти України.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи масовану атаку РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Ми бачили, як Росія здійснила ще одну жорстоку ракетну атаку, яка вразила цивільне населення в Києві та інших містах України…Це об’єкти, які не слугують жодній військовій меті. Вони не приховують українську військову техніку. Вони не укривають українських військових. Це цивільна інфраструктура, яка не може, не повинна бути цілями військових атак. Але ми знову бачимо, що Путін навмисно атакує цивільну інфраструктуру в рамках своєї кривавої війни проти України", - наголосив він.
Державний департамент США впевнений, що це була російська атака, відкидаючи твердження Москви про те, що дитяча лікарня "Охматдит" була нібито вражена українською ППО.
"Важко сказати про якийсь один конкретний удар, але якщо поглянути на історію Росії, яка постійно атакує цивільну інфраструктуру, що не має легітимної військової мети, то важко прийти до висновку, що це щось інше, окрім як умисний намір. Це не просто один удар", - зазначив Міллер.
Речник Держдепу додав, що російські окупанти продовжують завдавати ударів знову і знову.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.
Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
Прочитали? Стало легше чи гірше?
А де можна прочитати історію "коли баба була молода то всім давала"?
Наразі потрібно просто створити свії ЯЗ.
Благо атомні станції є.
Та іпанути по кримському перешийку щоб назавжид перекрити путіну "сухопутний міст".
Я біл чим впевнений що в Малюка є ЯЗ - він лише чекає часу...
Треба розробляти ЯЗ, але для цього при владі мають бути професіонали та державники, а не оце шо зараз..
Запуск двох реакторів на ЧАЕС, які можуть отримати плутоній, швидко отверезить США та інших імпотентів.
Майже з нульовим ефектом
Ґрут:
Ну якщо вкраїнчікі ще не зрозуміли, то поясню:
Пам'ятаєте, як шмаркля
кинувся будувати дороги за ціною втричі вищою, ніж їх же будували при ПП? І місця будівництва тих доріг дивним чином потім співпало з напрямком наступу кацапів?
І як наближені фірмочки кірюши тімошонкі дивним чином вигравали всі тендери Укравтодору, і весело пиляли ті гроші?
Автодору своїх грошей не вистачало, його дофінансовували з бюджету, а також автодор брав кредити за кордоном на це веселе будівництво. І от тепер борги автодору шмаркля хоче зробити твоїми боргами. Зрозумів тепер? Весело пиляли грошики єрмакі-тімошонкі-зєлємскі та інший гній, якого ти понатягав у владу, а платити за це будеш ти. І саме через оці борги, включно з автодорівськими, мостостроєвськими,тощо на суму 20 млрд$, шмаркля хоче об'явити дефолт воюючої країни, тобто визнати країну банкрутом. Не через позики часу нової хвилі війни, а саме через позики на те дегенератське вялікає будявніцтво. Це докупи до того, що гроші на те будявніцтво також відбиралися у армії та оборонної промисловості, що у підсумку призвело до зупинки оборонних, ракетних, рлс програм, що потягнуло за собою загальну неготовність до війни та сотні тисяч смертей з сотнями тисяч втрачених кілометрів території, включно з атомною станцією.
Ось так, вкраїнчік, ти погуляв за свої ж гроші.
Затеневтікбл
РАКЕТНИЙ УДАР ПО МЕДЗАКЛАДАХ ТА БУДИНКАХ У КИЄВІ: ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ НА ЗАПИТ ZN.UA ЩОДО РЕАКЦІЇ НА АТАКУ РФ ВІДПОВІЛО, ЩО КОМЕНТАРІВ НЕ ДАЄ
ЕКСКЛЮЗИВ
Ні сорому, ні гідності, ні честі
"україна, повина вести війну по правилам гідності і гуманізму."
якось так...
а те, що кацапи пуляють куди попало, або конкретно в медзаклади, то: "ой, так не можна".
де, наш прострочений зі сталевими яйцями зе!боневтік? готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції?
плюс зупинка екпорту дешевих ресурсів підніме інфляцію в штатах... і це погано для виборів та втрата міліардів долларів для спонсорів демів
Байден уже говорить що вони зробили головне зупинили ху...ла в Україні... мабуть зупинили це в тому значенні що він уже Нато не буде загрожувати на років 10...
які агресор не слухає, не поважає та навіть з радістю робить навпаки
так могли б говорити яке-небудь Тувалу, чи острів Сент-Кіт
свої ракети треба виготовляти інакше орки потрохи знищать повністю всю промисловість і хто знає скільки ще загине людей
Київ більш менш захищений від ракет, там є підземки під заводами та ще більш захищені секретні вітки метро, де реально можна виробляти ракети