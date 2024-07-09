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Новини
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Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Держдеп США про удар по Охматдиту 8 липня 

Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, продовжуючи свою криваву війну проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи масовану атаку РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ми бачили, як Росія здійснила ще одну жорстоку ракетну атаку, яка вразила цивільне населення в Києві та інших містах України…Це об’єкти, які не слугують жодній військовій меті. Вони не приховують українську військову техніку. Вони не укривають українських військових. Це цивільна інфраструктура, яка не може, не повинна бути цілями військових атак. Але ми знову бачимо, що Путін навмисно атакує цивільну інфраструктуру в рамках своєї кривавої війни проти України", - наголосив він.

Державний департамент США впевнений, що це була російська атака, відкидаючи твердження Москви про те, що дитяча лікарня "Охматдит" була нібито вражена українською ППО.

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"Важко сказати про якийсь один конкретний удар, але якщо поглянути на історію Росії, яка постійно атакує цивільну інфраструктуру, що не має легітимної військової мети, то важко прийти до висновку, що це щось інше, окрім як умисний намір. Це не просто один удар", - зазначив Міллер. 

Речник Держдепу додав, що російські окупанти продовжують завдавати ударів знову і знову.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ракетний удар по "Охматдиту" мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини, - Білий дім

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також читайте: Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Автор: 

Держдепартамент США (1651) Міллер Метью (157) Охматдит (250) росія (66144)


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Топ коментарі
+27
Не можете це припинити - віддавайте нашу ядерну зброю! Задовбали, імпотенти.
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09.07.2024 09:35 Відповісти
+22
Наша ядерна зброя не в США а в кацапстані! Наша стратегічна авіація, наші ракети... Тим всім сьогодні кацапи нас і вбивають.
Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
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09.07.2024 09:43 Відповісти
+21
Дуууже потужна реакція
Майже з нульовим ефектом
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09.07.2024 09:35 Відповісти
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Не можете це припинити - віддавайте нашу ядерну зброю! Задовбали, імпотенти.
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09.07.2024 09:35 Відповісти
Наша ядерна зброя не в США а в кацапстані! Наша стратегічна авіація, наші ракети... Тим всім сьогодні кацапи нас і вбивають.
Тут всього лиш, коли мудрий наріт вибирав як не кравчука то кучму, як не януковича то зеленського свої мізки вимикав. Ну, щоб па-пріколу. Але все має свою ціну, особливо дорого обходиться масовий деблізм...
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09.07.2024 09:43 Відповісти
А хто настояв щоб Україна віддала ЯЗ саме на Парашу? Хто рятував від голоду кацапню?
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09.07.2024 09:49 Відповісти
Спочатку мова була лише про стратегічну ядерну зброю, і тут Кучма запропонував за пару баксів ще і тактичну здати. Американці самі тоді офігіли і звісно, погодилися.
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09.07.2024 10:07 Відповісти
Де можно прочитати про ці пропозиції Кучми щодо ЯЗ?
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09.07.2024 10:14 Відповісти
вот понюхаешь клей как роман агафорнов и прочитаешь такое же
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09.07.2024 12:24 Відповісти
маячня касіабіів мене не турбує
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09.07.2024 14:16 Відповісти
"Де можно прочитати про ці пропозиції Кучми щодо ЯЗ?"
Прочитали? Стало легше чи гірше?
А де можна прочитати історію "коли баба була молода то всім давала"?
Наразі потрібно просто створити свії ЯЗ.
Благо атомні станції є.
Та іпанути по кримському перешийку щоб назавжид перекрити путіну "сухопутний міст".
Я біл чим впевнений що в Малюка є ЯЗ - він лише чекає часу...
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09.07.2024 12:42 Відповісти
у натовп збіглися і люди і коні.. Не треба нести нісенітницу. бо щось бездоказово казати це одне, а власна ЯЗ це інше. Кучма багато лиха прииніс країні, але фсб паскуди не мають права брехати
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09.07.2024 14:21 Відповісти
Тактичну ядерку Кравчук одразу віддав навіть не чекаючи дозволу ВР він б і стратегічну віддав одразу але її треба було демонутвати а не просто погрузити на вагони
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09.07.2024 10:53 Відповісти
СПОЧАТКУ!!!, було-- ***** нам отот біндєра!,((,, ---- Вічна Память Вячеславу Максимовичу!!!(,
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09.07.2024 11:06 Відповісти
кацапстан сам забирав, чи з підстрікання сша і англії??? і хрін би його хтось віддав кацапстану! виродки!
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09.07.2024 16:32 Відповісти
Ніхто нічого не віддасть. Розвели нас американці, як совок вкладників "сбєрбанку".
Треба розробляти ЯЗ, але для цього при владі мають бути професіонали та державники, а не оце шо зараз..
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09.07.2024 09:43 Відповісти
Треба розробляти. Хоча б заявити про це. Сказати, що в нас немає виходу, нас вбивать, допомоги замало, тому робимо ЯЗ!
Запуск двох реакторів на ЧАЕС, які можуть отримати плутоній, швидко отверезить США та інших імпотентів.
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09.07.2024 11:29 Відповісти
Я б ще додав публічне звернення до всіх країн світу з закликом створювати та розвивати власну ЯЗ, бо коли агресивний сусід прийде вас вбивати, ніякі папірці та купа стурбованих "союзників"вас не захистять.
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09.07.2024 11:55 Відповісти
і публчне звернення до сша і англії: не можете захистити - то віддайте те, що незаконно забрали!
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09.07.2024 16:34 Відповісти
Дуууже потужна реакція
Майже з нульовим ефектом
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09.07.2024 09:35 Відповісти
Треба с початку міномети навчитись виготовляти та патрони
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09.07.2024 09:53 Відповісти
Міномети сильно сказано, труси шити військовим спочатку, а не в Туреччині та Китаї купувати.
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09.07.2024 09:58 Відповісти
"Єта другое"
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09.07.2024 10:36 Відповісти
Кротів спочатку треба по вбивати
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Ага сказав як відрізав)) , орки аж всралися)) ще одне шапіто((
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09.07.2024 10:05 Відповісти
Для цього Україні потрібні далекобійні ракети: атакамси на 300-600 км, скальпи/сторм-шедов, томагавки і чим більше тим краще !!
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09.07.2024 09:37 Відповісти
Це ж ескалація...
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09.07.2024 09:39 Відповісти
акуєнно вумно сказано
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09.07.2024 09:38 Відповісти
якась гра в одні ворота, так з терорристами не спілкуються. потрібна жорстка реакція - F16 вже наступного дня, далекобійні ракети через добу....
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09.07.2024 09:39 Відповісти
З накачаного грізного світового поліцейського - Сша повільно перетворюється в заплившого жирком, хронічного алкоголіка мєстєчкового копчика - вся сила якого тепер в жетоні і в минулому авторитеті ...
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09.07.2024 09:40 Відповісти
Вже перетворилися. Захисту від них годі чекати. Треба шукати іншу "кришу", бо загинемо з цими імпотентами. Країна вже на грані.
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09.07.2024 09:44 Відповісти
немає такої криши.
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09.07.2024 16:35 Відповісти
а не пішов ба той держдеп десь на харківщину чи на донеччину, і посидів би там в окопах?
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09.07.2024 09:41 Відповісти
А чого їм в окопах сидіти? Вони ж не просирали свій ядерний щит.
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09.07.2024 11:11 Відповісти
А по усьому іншому довбити можна?
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09.07.2024 09:42 Відповісти
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09.07.2024 09:55 Відповісти
И чё?
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09.07.2024 09:43 Відповісти
Для кого вони це говорять?
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09.07.2024 09:44 Відповісти
Для свого атрофованого сумління.
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09.07.2024 09:58 Відповісти
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09.07.2024 10:04 Відповісти
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09.07.2024 09:44 Відповісти
Так, до речі... про вартіть дебілізму...
Ґрут:
Ну якщо вкраїнчікі ще не зрозуміли, то поясню:
Пам'ятаєте, як шмаркля
кинувся будувати дороги за ціною втричі вищою, ніж їх же будували при ПП? І місця будівництва тих доріг дивним чином потім співпало з напрямком наступу кацапів?
І як наближені фірмочки кірюши тімошонкі дивним чином вигравали всі тендери Укравтодору, і весело пиляли ті гроші?
Автодору своїх грошей не вистачало, його дофінансовували з бюджету, а також автодор брав кредити за кордоном на це веселе будівництво. І от тепер борги автодору шмаркля хоче зробити твоїми боргами. Зрозумів тепер? Весело пиляли грошики єрмакі-тімошонкі-зєлємскі та інший гній, якого ти понатягав у владу, а платити за це будеш ти. І саме через оці борги, включно з автодорівськими, мостостроєвськими,тощо на суму 20 млрд$, шмаркля хоче об'явити дефолт воюючої країни, тобто визнати країну банкрутом. Не через позики часу нової хвилі війни, а саме через позики на те дегенератське вялікає будявніцтво. Це докупи до того, що гроші на те будявніцтво також відбиралися у армії та оборонної промисловості, що у підсумку призвело до зупинки оборонних, ракетних, рлс програм, що потягнуло за собою загальну неготовність до війни та сотні тисяч смертей з сотнями тисяч втрачених кілометрів території, включно з атомною станцією.
Ось так, вкраїнчік, ти погуляв за свої ж гроші.
Затеневтікбл
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09.07.2024 09:48 Відповісти
Ще не цуралися бітум в бульбашів купляти .
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09.07.2024 10:05 Відповісти
Після таких гнилих заяв незрозуміло - чи плакати, чи сміятись... Ганьба та й годі!
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09.07.2024 09:48 Відповісти
Звичайно що США сцикуни , але питання до наших владопідарів : чому на третьому році війни у нас немає власної далекобійної балістики ? Чому з безмежним доступом до світових технологій і комплектуючих у нас досі немає гіперзвукових ракет ?
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09.07.2024 09:49 Відповісти
В Україні з 91 року не було національного уряду
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09.07.2024 09:52 Відповісти
Ви праві. Не було навіть нашого уряду.
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09.07.2024 10:06 Відповісти
Бо наша влада - фсбшні кроти,мета якої була здати країну без спротиву. Завадив народ і армія, і тепер вони знищують армію і тероризують народ, щоб знову повернутися до здачі. Вони для захисту країни не роблять і не робили нічого.
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09.07.2024 09:53 Відповісти
Поки Моді тисне закровавлену руку окурка , нафта капає індусам дешева

РАКЕТНИЙ УДАР ПО МЕДЗАКЛАДАХ ТА БУДИНКАХ У КИЄВІ: ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ НА ЗАПИТ ZN.UA ЩОДО РЕАКЦІЇ НА АТАКУ РФ ВІДПОВІЛО, ЩО КОМЕНТАРІВ НЕ ДАЄ

ЕКСКЛЮЗИВ
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09.07.2024 09:51 Відповісти
Не той вже «ганді»(
Ні сорому, ні гідності, ні честі
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09.07.2024 10:08 Відповісти
Магараджі "без коментарів" змагаються з *********** у черзі до путінської бензоколонки...
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09.07.2024 11:14 Відповісти
Тобто під все це, вони натякають на небажаність атак на енергетичні обʼєкти у кацапії
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09.07.2024 09:51 Відповісти
всі ж бачили, відповідь якоїсь американської тьоті, на питання, чи може україна бити по кацапії?
"україна, повина вести війну по правилам гідності і гуманізму."
якось так...

а те, що кацапи пуляють куди попало, або конкретно в медзаклади, то: "ой, так не можна".

де, наш прострочений зі сталевими яйцями зе!боневтік? готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції?
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09.07.2024 09:51 Відповісти
Та тому що беспілотники прилітали по нафтогазі орків, де є ще власність компаній з американськими інвестиціями,
плюс зупинка екпорту дешевих ресурсів підніме інфляцію в штатах... і це погано для виборів та втрата міліардів долларів для спонсорів демів
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09.07.2024 11:04 Відповісти
Нікчемні,безсилі теревені. Дно.
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09.07.2024 09:55 Відповісти
О, вже комусь мій комент поперек горла встав, отож продублюю. США вже навіть не намагаються пафосно грати "союзника", мабуть тема України для них вже не цікава, на ній у виборах не виїдеш, а може вже й токсична.
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09.07.2024 09:59 Відповісти
Щось маю думку що і допомогу вони передають капельно та ф16 затримали щоб перед виборами їх дати і представити як потужну перемогу...

Байден уже говорить що вони зробили головне зупинили ху...ла в Україні... мабуть зупинили це в тому значенні що він уже Нато не буде загрожувати на років 10...
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09.07.2024 11:01 Відповісти
Зупинили не вони. Особисто Байден зупинив. Ніхто інший.
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09.07.2024 11:17 Відповісти
одна з численних беззмістовних заяв, яким наповнений іноформпростір цієї війни... цивільна інфраструктура не повинна страждати, цивільне населення не повинно страждати, діти не повинні страждати... треба вже нарешті опритомнити й зрозуміти, що всі ці страждання і є ціллю..., це основна задача цієї війни..., щоб всі, хто не повинні страждати, страждали якнайдужче..., дуже прикро, що ті, від кого щось залежить, цього не помічають, або не хочуть...
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09.07.2024 09:59 Відповісти
Американские вонючие циники,смотрят как убивают людей и продолжаю рассуждать, что является объектом для удара,а что нет. Рашисты хотя бы по природе звери и не строили из себя приличного и демократичного общества.
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09.07.2024 10:01 Відповісти
Це Держдеп зараз з ким розмовляв?
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09.07.2024 10:02 Відповісти
І в той же час повязали ЗСУ обмеженнями лупити по мордору. Браво ''хєранти''!
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09.07.2024 10:03 Відповісти
Імпотенти, одним словом.
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09.07.2024 10:06 Відповісти
Які вони нікчеми!Тьфу,***.
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09.07.2024 10:25 Відповісти
слова, взагалі нічим не підкріплені
які агресор не слухає, не поважає та навіть з радістю робить навпаки

так могли б говорити яке-небудь Тувалу, чи острів Сент-Кіт
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09.07.2024 10:26 Відповісти
Вчора держдеп знову підтвердив своє рішення що бити їх зброєю можна тільки біля кордонів....

свої ракети треба виготовляти інакше орки потрохи знищать повністю всю промисловість і хто знає скільки ще загине людей
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09.07.2024 10:56 Відповісти
Орендувати виробничі площі, будувати виробництво та виробляти зброю всюди, де можливо. Зокрема - на території країн НАТО. Там мабуть проживає немало громадян України - біженців, здатних і згодних працювати, виробляти зброю.
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09.07.2024 11:28 Відповісти
Тут питання чи нам довзолять виробляти ракети в ЄС, це ж ескалація...

Київ більш менш захищений від ракет, там є підземки під заводами та ще більш захищені секретні вітки метро, де реально можна виробляти ракети
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09.07.2024 11:32 Відповісти
Америкашки а це ж ви винні у всьому, заколотили і злились в кущі.
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09.07.2024 10:59 Відповісти
І це все?
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09.07.2024 11:05 Відповісти
держдеп США соплєжуї ******
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09.07.2024 11:17 Відповісти
це потужно!
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09.07.2024 11:24 Відповісти
 
 