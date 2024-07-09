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Новости Агрессия России против Украины
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Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", - ISW

Удар по Охматдиту

Россияне делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар по "Охматдету". Таким образом власти РФ и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики отметили, что российское информационное пространство делает ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит имеющимся доказательствам.

Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.

В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.

"Многие из указанных ложных российских информационных операций, не освобождают российские войска от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине", - говорится в отчете.

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) россия (96216) ISW (493)


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Топ комментарии
+27
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09.07.2024 08:14 Ответить
+16
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09.07.2024 08:15 Ответить
+12
Про Голодомор кацапи кажуть, що то хахли самі себе морили голодом, щоб досадити сонцесяйному Сраліну.
А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
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09.07.2024 08:17 Ответить
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09.07.2024 08:14 Ответить
Мене особисто Зеко ***** нічим здивувати не може.
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09.07.2024 08:17 Ответить
Кацап?
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09.07.2024 08:43 Ответить
Бог милував
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09.07.2024 08:46 Ответить
Кацап свіженький - 26.07.2024
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09.07.2024 08:55 Ответить
Зебіл?
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09.07.2024 09:06 Ответить
кончені тварюки
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09.07.2024 09:31 Ответить
новина про удар по Охматдиту. тільки дебіл міг сюди всунути зекоманду
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09.07.2024 16:54 Ответить
Кацапам збрехати, як раку ногу відірвати.
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09.07.2024 09:07 Ответить
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09.07.2024 08:15 Ответить
якийсь лєнін у вас неправильний)
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09.07.2024 09:27 Ответить
Це яким чином? 30 представників різних країн бачили ,що зробили орки. Отакі публікації і мають статус брехні
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09.07.2024 08:16 Ответить
А коли кацапи не брехали? Навіть класики їхньої літератури підкреслювали, що якщо ви бачите кацапа, то перед вами брехун.
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09.07.2024 08:20 Ответить
Класики тут нідочого. Просто асі знають хто такі *обнуті кацапи. Це тварі які не повинні жити на землі.
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09.07.2024 08:46 Ответить
Не вірити кацапським класикам, які казали що кацапи брехуни ? 😂
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09.07.2024 08:58 Ответить
заперечуєте дану статтю?
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09.07.2024 09:07 Ответить
дуже чекаю вашого коментарію, нащо Києву стільки пво і що його треба забрати. Починайте
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09.07.2024 16:55 Ответить
Про Голодомор кацапи кажуть, що то хахли самі себе морили голодом, щоб досадити сонцесяйному Сраліну.
А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
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09.07.2024 08:17 Ответить
10 років "ета ні ми".
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09.07.2024 08:19 Ответить
Там була база найманців і то не ми. Цікаво, як все це одночасно може існувати в голові сердньостатистичного скоторуса?
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09.07.2024 08:20 Ответить
НАТО ! Кракені ! Абивирлаг...! 😕
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09.07.2024 08:59 Ответить
Абирвалг.
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09.07.2024 11:13 Ответить
Які там росіяни? - РАШИСТИ !
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09.07.2024 08:22 Ответить
фашисти!
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09.07.2024 08:28 Ответить
В Охтамдете погибли несколько человек, а остальные 35 тоже сами себя убили?
Ох и рашисты, даже злодейства у них через одно место и соврать толком не могут...
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09.07.2024 08:24 Ответить
Судячи по тому, що кацапи пишуть в своїх "одноглазніках" і т.п., вони не дуже то й заперечують, що вбивство хворих дітей, то заслуга їхнього мундирного війська-орди. Вони радіють і "празнують" таке. Бо вони не люди!!!
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09.07.2024 08:25 Ответить
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09.07.2024 08:29 Ответить
Все так .
Почитав Х , і бачу що на світ Божий там звідкись вилізли десятки " знамєнітих зарубєжних" ікспєрдів , які тягають по мережі одну й ту ж саму методичку , про то шо - ета не маглі бить расійскіє ракєти , патамушо лєтєлі не так , свістєлі не так , і взривалісь не так .
Правда абсолютній більшості коментаторів під їхніми дописами - пох на те їхнє кукурікання ,, всі і все розуміють . І розуміють чиї то були ракети .
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09.07.2024 08:32 Ответить
Правда - дурні кацапи зразу ж себе і " палять " .
.
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09.07.2024 08:38 Ответить
А це й зовсім пост хворого на всю голову))) дійсно - раїся, країна-дурка.

Доречі в Х є відео з однієї камери, де чітко видна траєкторія польоту ракети..ніхто її не збив, вона сама влупилась у лікарню(( І на ніякий завод вона не летіла..тому дике бажання, щоб наші їм теж розвалили щось таке ж дзеркально..
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09.07.2024 08:59 Ответить
Якась маячня тухла, а не стаття.
Давайте не будемо до унітазу дім прибудовувати.
Аби всю цю ху..ю і маячню не множили і не розносили як гімно на підошві, рашка б не срала на кожній дорозі. Не вона відкрила вікна овертона, а ху...плети зі змі, як корисливі і корисні ідіоти.
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09.07.2024 08:39 Ответить
вікно овертона завжди відкрите, це аналітична концепція, яка допомагає політикам зрозуміти, за що зараз топити, а проти чого протестувати, щоб залишатись популярними.

В даному випадку "ху...плети зі змі", це москалячі боти, іпсятина, яка росповсюджує фейки в соцмережах і в коментах до новин на сайтах.
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09.07.2024 09:23 Ответить
Стосовно першого абзацу вашого коментаря - явна маніпуляція і перекручення суті вікон Овертона.
Стосовно другого абзацу - це не відкриття, махрове узагальнення від якого тхне застарілим секондом.
Дуже у вас все спрощено і немає нічого спільного з реальною концепцією виникнення ідеї вікон Овертона.
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09.07.2024 09:46 Ответить
За України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди Джерело:

коли вже його залижуть на смерть?
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09.07.2024 08:41 Ответить
сходи до лікаря
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09.07.2024 08:51 Ответить
зебіле- це значить, що тобі допомогло?
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09.07.2024 08:56 Ответить
Інші чотири десятки ракет також були не кацапські. Самі у небі там десь народилися та мирно летіли в Україну на екскурсію. А балалайки так лікують у своїх пабліках смертям українських дітей та цивільних, що звичайно ж, стає ясним, що то не вони. То Україна сама себе обстрілює. Сарказм, якщо що.
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09.07.2024 08:43 Ответить
Схема відпрацьована рашистами не тільки в в Сирії, але вже і в Африці, і в Україні.
А чрму б ні, якщо корисних.ідіотів вдрсталь, бо це їх все це годує і тримає на плаву.
Так, наприклад, В Сирії рагистам здали геолокацію усіх лікарень на непідконтрольні асаду теріторії, і всі лікарні рашистами були розбомблені. Але замість того, щоб всім світовим змі вийти з засудженням російсіських вбивць на всіх шпальтах, вони почали передруковувати кацапське іпсо начеб то засуджуючі його, але водночас сіючі сумніви. А це саме те, чого.росія добивалась. Тому загального і незворотнього засудження російських злочинів так і не відбулось, а був щаклик щось там розслідувати і потім невідомо кого.покарати.
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09.07.2024 09:55 Ответить
так і та ракета почалася з фотошопу кадра
але то нікому не важливо
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09.07.2024 10:43 Ответить
...це в них таке "віртуальне визволення",така собі"віртуальна війна",такий собі "віртальний світ " в якому вони живуть і "віртуальне життя",така собі "віртуальна історія"... .Вони цим живуть в реальному світі.Як таке можливо?
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09.07.2024 09:53 Ответить
Поки Ви жалієте мокшанських дітей, гинуть наші діти.

А мокшанські виростуть, попадуть до путлєрюгенду - їм промиють мізки і вони припруться в Україну. Вбивати Ваших онуків в тому числі. І може так статись, що Вам можуть прострелити й коліна і допитливу хлопчачу голову(((

мокши розуміють тільки силу.
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09.07.2024 14:33 Ответить
Я в курсі, що Ви воюєте. Колись писали.

Але я категорично незгодна з позицією жаліти їх. Відповідати дзеркально, за їх принципами - валити по енергетиці, лікарням, школам, садкам, житловим кварталам - то не отускатись до їх рівня, то віддавати те, на що вони заслуговують. Вони розуміють тільки мову сили. Й доки не будуть отримувати боляче, в нас нічого не вийде..вони повинні на власній шкурі відчувати все те, що відчувають українці.
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09.07.2024 15:19 Ответить
Розумію, але чесно - я б раділа, коли ракети прилітали по їх цивільній інфраструктурі.
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09.07.2024 15:34 Ответить
Перше, що я подумав після атаки на Охматдит, що кацапня тут "ніпрічьом"...
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09.07.2024 12:53 Ответить
 
 