Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", - ISW
Россияне делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар по "Охматдету". Таким образом власти РФ и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Военные аналитики отметили, что российское информационное пространство делает ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит имеющимся доказательствам.
Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.
В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.
"Многие из указанных ложных российских информационных операций, не освобождают российские войска от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине", - говорится в отчете.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
Ох и рашисты, даже злодейства у них через одно место и соврать толком не могут...
Почитав Х , і бачу що на світ Божий там звідкись вилізли десятки " знамєнітих зарубєжних" ікспєрдів , які тягають по мережі одну й ту ж саму методичку , про то шо - ета не маглі бить расійскіє ракєти , патамушо лєтєлі не так , свістєлі не так , і взривалісь не так .
Правда абсолютній більшості коментаторів під їхніми дописами - пох на те їхнє кукурікання ,, всі і все розуміють . І розуміють чиї то були ракети .
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Доречі в Х є відео з однієї камери, де чітко видна траєкторія польоту ракети..ніхто її не збив, вона сама влупилась у лікарню(( І на ніякий завод вона не летіла..тому дике бажання, щоб наші їм теж розвалили щось таке ж дзеркально..
Давайте не будемо до унітазу дім прибудовувати.
Аби всю цю ху..ю і маячню не множили і не розносили як гімно на підошві, рашка б не срала на кожній дорозі. Не вона відкрила вікна овертона, а ху...плети зі змі, як корисливі і корисні ідіоти.
В даному випадку "ху...плети зі змі", це москалячі боти, іпсятина, яка росповсюджує фейки в соцмережах і в коментах до новин на сайтах.
Стосовно другого абзацу - це не відкриття, махрове узагальнення від якого тхне застарілим секондом.
Дуже у вас все спрощено і немає нічого спільного з реальною концепцією виникнення ідеї вікон Овертона.
коли вже його залижуть на смерть?
А чрму б ні, якщо корисних.ідіотів вдрсталь, бо це їх все це годує і тримає на плаву.
Так, наприклад, В Сирії рагистам здали геолокацію усіх лікарень на непідконтрольні асаду теріторії, і всі лікарні рашистами були розбомблені. Але замість того, щоб всім світовим змі вийти з засудженням російсіських вбивць на всіх шпальтах, вони почали передруковувати кацапське іпсо начеб то засуджуючі його, але водночас сіючі сумніви. А це саме те, чого.росія добивалась. Тому загального і незворотнього засудження російських злочинів так і не відбулось, а був щаклик щось там розслідувати і потім невідомо кого.покарати.
але то нікому не важливо
А мокшанські виростуть, попадуть до путлєрюгенду - їм промиють мізки і вони припруться в Україну. Вбивати Ваших онуків в тому числі. І може так статись, що Вам можуть прострелити й коліна і допитливу хлопчачу голову(((
мокши розуміють тільки силу.
Але я категорично незгодна з позицією жаліти їх. Відповідати дзеркально, за їх принципами - валити по енергетиці, лікарням, школам, садкам, житловим кварталам - то не отускатись до їх рівня, то віддавати те, на що вони заслуговують. Вони розуміють тільки мову сили. Й доки не будуть отримувати боляче, в нас нічого не вийде..вони повинні на власній шкурі відчувати все те, що відчувають українці.