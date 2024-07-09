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Новини Агресія Росії проти України
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Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", - ISW

Удар по Охматдиту

Росіяни роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару по "Охматдиту". Таким чином влада РФ та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики наголосили, що російський інформаційний простір робить неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить наявним доказам.

Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.

"Багато з зазначених неправдивих російських інформаційних операцій, не звільняють російські війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні", – йдеться у звіті.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Автор: 

Охматдит (250) росія (66144) ISW (653)


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Топ коментарі
+27
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09.07.2024 08:14 Відповісти
+16
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09.07.2024 08:15 Відповісти
+12
Про Голодомор кацапи кажуть, що то хахли самі себе морили голодом, щоб досадити сонцесяйному Сраліну.
А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
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09.07.2024 08:17 Відповісти
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09.07.2024 08:14 Відповісти
Мене особисто Зеко ***** нічим здивувати не може.
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09.07.2024 08:17 Відповісти
Кацап?
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09.07.2024 08:43 Відповісти
Бог милував
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09.07.2024 08:46 Відповісти
Кацап свіженький - 26.07.2024
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09.07.2024 08:55 Відповісти
Зебіл?
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09.07.2024 09:06 Відповісти
кончені тварюки
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09.07.2024 09:31 Відповісти
новина про удар по Охматдиту. тільки дебіл міг сюди всунути зекоманду
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09.07.2024 16:54 Відповісти
Кацапам збрехати, як раку ногу відірвати.
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09.07.2024 09:07 Відповісти
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09.07.2024 08:15 Відповісти
якийсь лєнін у вас неправильний)
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09.07.2024 09:27 Відповісти
Це яким чином? 30 представників різних країн бачили ,що зробили орки. Отакі публікації і мають статус брехні
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09.07.2024 08:16 Відповісти
А коли кацапи не брехали? Навіть класики їхньої літератури підкреслювали, що якщо ви бачите кацапа, то перед вами брехун.
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09.07.2024 08:20 Відповісти
Класики тут нідочого. Просто асі знають хто такі *обнуті кацапи. Це тварі які не повинні жити на землі.
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09.07.2024 08:46 Відповісти
Не вірити кацапським класикам, які казали що кацапи брехуни ? 😂
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09.07.2024 08:58 Відповісти
заперечуєте дану статтю?
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09.07.2024 09:07 Відповісти
дуже чекаю вашого коментарію, нащо Києву стільки пво і що його треба забрати. Починайте
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09.07.2024 16:55 Відповісти
Про Голодомор кацапи кажуть, що то хахли самі себе морили голодом, щоб досадити сонцесяйному Сраліну.
А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
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09.07.2024 08:17 Відповісти
10 років "ета ні ми".
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09.07.2024 08:19 Відповісти
Там була база найманців і то не ми. Цікаво, як все це одночасно може існувати в голові сердньостатистичного скоторуса?
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09.07.2024 08:20 Відповісти
НАТО ! Кракені ! Абивирлаг...! 😕
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09.07.2024 08:59 Відповісти
Абирвалг.
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09.07.2024 11:13 Відповісти
Які там росіяни? - РАШИСТИ !
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09.07.2024 08:22 Відповісти
фашисти!
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09.07.2024 08:28 Відповісти
В Охтамдете погибли несколько человек, а остальные 35 тоже сами себя убили?
Ох и рашисты, даже злодейства у них через одно место и соврать толком не могут...
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09.07.2024 08:24 Відповісти
Судячи по тому, що кацапи пишуть в своїх "одноглазніках" і т.п., вони не дуже то й заперечують, що вбивство хворих дітей, то заслуга їхнього мундирного війська-орди. Вони радіють і "празнують" таке. Бо вони не люди!!!
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09.07.2024 08:25 Відповісти
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09.07.2024 08:29 Відповісти
Все так .
Почитав Х , і бачу що на світ Божий там звідкись вилізли десятки " знамєнітих зарубєжних" ікспєрдів , які тягають по мережі одну й ту ж саму методичку , про то шо - ета не маглі бить расійскіє ракєти , патамушо лєтєлі не так , свістєлі не так , і взривалісь не так .
Правда абсолютній більшості коментаторів під їхніми дописами - пох на те їхнє кукурікання ,, всі і все розуміють . І розуміють чиї то були ракети .
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09.07.2024 08:32 Відповісти
Правда - дурні кацапи зразу ж себе і " палять " .
.
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09.07.2024 08:38 Відповісти
А це й зовсім пост хворого на всю голову))) дійсно - раїся, країна-дурка.

Доречі в Х є відео з однієї камери, де чітко видна траєкторія польоту ракети..ніхто її не збив, вона сама влупилась у лікарню(( І на ніякий завод вона не летіла..тому дике бажання, щоб наші їм теж розвалили щось таке ж дзеркально..
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09.07.2024 08:59 Відповісти
Якась маячня тухла, а не стаття.
Давайте не будемо до унітазу дім прибудовувати.
Аби всю цю ху..ю і маячню не множили і не розносили як гімно на підошві, рашка б не срала на кожній дорозі. Не вона відкрила вікна овертона, а ху...плети зі змі, як корисливі і корисні ідіоти.
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09.07.2024 08:39 Відповісти
вікно овертона завжди відкрите, це аналітична концепція, яка допомагає політикам зрозуміти, за що зараз топити, а проти чого протестувати, щоб залишатись популярними.

В даному випадку "ху...плети зі змі", це москалячі боти, іпсятина, яка росповсюджує фейки в соцмережах і в коментах до новин на сайтах.
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09.07.2024 09:23 Відповісти
Стосовно першого абзацу вашого коментаря - явна маніпуляція і перекручення суті вікон Овертона.
Стосовно другого абзацу - це не відкриття, махрове узагальнення від якого тхне застарілим секондом.
Дуже у вас все спрощено і немає нічого спільного з реальною концепцією виникнення ідеї вікон Овертона.
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09.07.2024 09:46 Відповісти
За України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди Джерело:

коли вже його залижуть на смерть?
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09.07.2024 08:41 Відповісти
сходи до лікаря
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09.07.2024 08:51 Відповісти
зебіле- це значить, що тобі допомогло?
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09.07.2024 08:56 Відповісти
Інші чотири десятки ракет також були не кацапські. Самі у небі там десь народилися та мирно летіли в Україну на екскурсію. А балалайки так лікують у своїх пабліках смертям українських дітей та цивільних, що звичайно ж, стає ясним, що то не вони. То Україна сама себе обстрілює. Сарказм, якщо що.
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09.07.2024 08:43 Відповісти
Схема відпрацьована рашистами не тільки в в Сирії, але вже і в Африці, і в Україні.
А чрму б ні, якщо корисних.ідіотів вдрсталь, бо це їх все це годує і тримає на плаву.
Так, наприклад, В Сирії рагистам здали геолокацію усіх лікарень на непідконтрольні асаду теріторії, і всі лікарні рашистами були розбомблені. Але замість того, щоб всім світовим змі вийти з засудженням російсіських вбивць на всіх шпальтах, вони почали передруковувати кацапське іпсо начеб то засуджуючі його, але водночас сіючі сумніви. А це саме те, чого.росія добивалась. Тому загального і незворотнього засудження російських злочинів так і не відбулось, а був щаклик щось там розслідувати і потім невідомо кого.покарати.
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09.07.2024 09:55 Відповісти
так і та ракета почалася з фотошопу кадра
але то нікому не важливо
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09.07.2024 10:43 Відповісти
...це в них таке "віртуальне визволення",така собі"віртуальна війна",такий собі "віртальний світ " в якому вони живуть і "віртуальне життя",така собі "віртуальна історія"... .Вони цим живуть в реальному світі.Як таке можливо?
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09.07.2024 09:53 Відповісти
Поки Ви жалієте мокшанських дітей, гинуть наші діти.

А мокшанські виростуть, попадуть до путлєрюгенду - їм промиють мізки і вони припруться в Україну. Вбивати Ваших онуків в тому числі. І може так статись, що Вам можуть прострелити й коліна і допитливу хлопчачу голову(((

мокши розуміють тільки силу.
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09.07.2024 14:33 Відповісти
Я в курсі, що Ви воюєте. Колись писали.

Але я категорично незгодна з позицією жаліти їх. Відповідати дзеркально, за їх принципами - валити по енергетиці, лікарням, школам, садкам, житловим кварталам - то не отускатись до їх рівня, то віддавати те, на що вони заслуговують. Вони розуміють тільки мову сили. Й доки не будуть отримувати боляче, в нас нічого не вийде..вони повинні на власній шкурі відчувати все те, що відчувають українці.
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09.07.2024 15:19 Відповісти
Розумію, але чесно - я б раділа, коли ракети прилітали по їх цивільній інфраструктурі.
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09.07.2024 15:34 Відповісти
Перше, що я подумав після атаки на Охматдит, що кацапня тут "ніпрічьом"...
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09.07.2024 12:53 Відповісти
 
 