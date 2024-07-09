Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", - ISW

Росіяни роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару по "Охматдиту". Таким чином влада РФ та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики наголосили, що російський інформаційний простір робить неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить наявним доказам.

Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.

"Багато з зазначених неправдивих російських інформаційних операцій, не звільняють російські війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні", – йдеться у звіті.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.