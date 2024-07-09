Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", - ISW
Росіяни роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару по "Охматдиту". Таким чином влада РФ та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Військові аналітики наголосили, що російський інформаційний простір робить неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить наявним доказам.
Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.
Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.
"Багато з зазначених неправдивих російських інформаційних операцій, не звільняють російські війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні", – йдеться у звіті.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.
Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
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А що тепер скажуть? Що вбивають своїх дітей та цивілістів, щоб було некомфортно їхньому *****?
Ох и рашисты, даже злодейства у них через одно место и соврать толком не могут...
Почитав Х , і бачу що на світ Божий там звідкись вилізли десятки " знамєнітих зарубєжних" ікспєрдів , які тягають по мережі одну й ту ж саму методичку , про то шо - ета не маглі бить расійскіє ракєти , патамушо лєтєлі не так , свістєлі не так , і взривалісь не так .
Правда абсолютній більшості коментаторів під їхніми дописами - пох на те їхнє кукурікання ,, всі і все розуміють . І розуміють чиї то були ракети .
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Доречі в Х є відео з однієї камери, де чітко видна траєкторія польоту ракети..ніхто її не збив, вона сама влупилась у лікарню(( І на ніякий завод вона не летіла..тому дике бажання, щоб наші їм теж розвалили щось таке ж дзеркально..
Давайте не будемо до унітазу дім прибудовувати.
Аби всю цю ху..ю і маячню не множили і не розносили як гімно на підошві, рашка б не срала на кожній дорозі. Не вона відкрила вікна овертона, а ху...плети зі змі, як корисливі і корисні ідіоти.
В даному випадку "ху...плети зі змі", це москалячі боти, іпсятина, яка росповсюджує фейки в соцмережах і в коментах до новин на сайтах.
Стосовно другого абзацу - це не відкриття, махрове узагальнення від якого тхне застарілим секондом.
Дуже у вас все спрощено і немає нічого спільного з реальною концепцією виникнення ідеї вікон Овертона.
коли вже його залижуть на смерть?
А чрму б ні, якщо корисних.ідіотів вдрсталь, бо це їх все це годує і тримає на плаву.
Так, наприклад, В Сирії рагистам здали геолокацію усіх лікарень на непідконтрольні асаду теріторії, і всі лікарні рашистами були розбомблені. Але замість того, щоб всім світовим змі вийти з засудженням російсіських вбивць на всіх шпальтах, вони почали передруковувати кацапське іпсо начеб то засуджуючі його, але водночас сіючі сумніви. А це саме те, чого.росія добивалась. Тому загального і незворотнього засудження російських злочинів так і не відбулось, а був щаклик щось там розслідувати і потім невідомо кого.покарати.
але то нікому не важливо
А мокшанські виростуть, попадуть до путлєрюгенду - їм промиють мізки і вони припруться в Україну. Вбивати Ваших онуків в тому числі. І може так статись, що Вам можуть прострелити й коліна і допитливу хлопчачу голову(((
мокши розуміють тільки силу.
Але я категорично незгодна з позицією жаліти їх. Відповідати дзеркально, за їх принципами - валити по енергетиці, лікарням, школам, садкам, житловим кварталам - то не отускатись до їх рівня, то віддавати те, на що вони заслуговують. Вони розуміють тільки мову сили. Й доки не будуть отримувати боляче, в нас нічого не вийде..вони повинні на власній шкурі відчувати все те, що відчувають українці.