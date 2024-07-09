Пєсков: "РФ не завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні"
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. За його словами, ідеться про нібито "падіння антиракети".
Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Речник Кремля цинічно заявив, що Росія не завдавала ударів по цивільній інфраструктурі в Україні.
"Росія під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. В інциденті в київському госпіталі йдеться про падіння антиракети", - сказав Пєсков.
Речник Путіна також додав, що росіяни щодо інциденту з влучанням у дитячу лікарню мають керуватись заявами Міноборони РФ.
Напередодні у російському Міноборони після масованого ракетного удару по Україні заявили, що "цілі удару досягнуто, призначені об'єкти уражені".
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.
Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
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навіщо нам обстрілювати дитячі лікарні і щось "говорити" ?
кацапи - клінічні ідіоти !
за таку лажу їх старший брат - "миротворець" китай, буде сцаними тряпками по пиці бити
обстрілювався аеродром Бельбеку.
а що робили "атдихающіє" під взльоткою ?
мабуть живий щит ізображали..
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демократія.....
Так сдєлают же, на Заході, за схемою:
виборець - суспільна думка - рішення уряду про надання додаткової військової допомоги Україні.
кацапські кретини !
а на Заході такі бомбардування, вибачте за весь цинізм, "дорогого стоят" !
фото із лисими дітьми, які проходять хіміотерапію під розбомбленим кацапами госпіталем перебьє багато світових новин і запам'ятається надовго !
тому й підкинувся піськов відмазувати шефа і всю його "рать"
А от заявам відвертих підарасів вірте.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
бо ці клінічні ідіоти ще багато біди нароблять
антиракета (ракета ППО НАСАМС), про яку кажуть кацапи, має бч лише 20 кг проти 500 Х-101 (із відповідними руйнуваннями)
ще й ніс заокругленій, а не гострий, як в НАСАМСа
ця дура "обломками українських ракет" дістала няшку Євлаша - обматюкав дєпутатшу (поки що нормативно)
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патякати із кремля , бо ти такий ж аиродок ,
чк і всі кацапи на росіі🤬
Джерело:
Тобто ху@ло і його підх@уйловник пєсков розуміють, що цивілізований світ не вірить в кремлівську брехню про українську "антиракету". І вони дають вказівку своїм смердам в що потрібно вірити.
кацапські мразоти !
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Джерело:
неробили, повернеться сторицею.
Горіти у пеклі!!!!!
падли прокляті. ВІЧНО ГОРІТЬ У ПЕКЛІ.. суки.. НЕНАВИДЖУ!
Так, що нічого дивного, Піськов, не сказав!
Здох би ти, падло **********, разом із усіма своїми навками і навкинятами!