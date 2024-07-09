Пєсков: "РФ не завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. За його словами, ідеться про нібито "падіння антиракети".

Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Речник Кремля цинічно заявив, що Росія не завдавала ударів по цивільній інфраструктурі в Україні.

"Росія під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. В інциденті в київському госпіталі йдеться про падіння антиракети", - сказав Пєсков.

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Речник Путіна також додав, що росіяни щодо інциденту з влучанням у дитячу лікарню мають керуватись заявами Міноборони РФ.

Напередодні у російському Міноборони після масованого ракетного удару по Україні заявили, що "цілі удару досягнуто, призначені об'єкти уражені".

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

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За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

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