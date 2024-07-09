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Пєсков: "РФ не завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні"

Речник Кремля Пєсков про ракетний удар по Охматдиту у Києві 8 липня

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. За його словами, ідеться про нібито "падіння антиракети".

Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Речник Кремля цинічно заявив, що Росія не завдавала ударів по цивільній інфраструктурі в Україні.

"Росія під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. В інциденті в київському госпіталі йдеться про падіння антиракети", - сказав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін "зберігає відкритість" для переговорів з Україною, - Пєсков

Речник Путіна також додав, що росіяни щодо інциденту з влучанням у дитячу лікарню мають керуватись заявами Міноборони РФ.

Напередодні у російському Міноборони після масованого ракетного удару по Україні заявили, що "цілі удару досягнуто, призначені об'єкти уражені".

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Читайте також: Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", - ISW

Автор: 

обстріл (29282) Охматдит (250) Пєсков Дмитро (1693) росія (66144)


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Топ коментарі
+36
Дочка його живе у Парижі. Чому французи її не депортують в мухосранськ ?
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09.07.2024 11:56 Відповісти
+34
Все они прекрасно понимают и знают. С новояза это заявление переводится как "Ха! Ну и чё вы сделаете?!"
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09.07.2024 11:45 Відповісти
+32
Здохни падлюка разом зі своїм виводком. Будь-те прокляті ВСІ КАЦАПИ. Не має вам прощення-горіть в пеклі!!!!!!!
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09.07.2024 11:43 Відповісти
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А що нам заважає так говорити?
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09.07.2024 11:40 Відповісти
а навіщо ?
навіщо нам обстрілювати дитячі лікарні і щось "говорити" ?

кацапи - клінічні ідіоти !
за таку лажу їх старший брат - "миротворець" китай, буде сцаними тряпками по пиці бити
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09.07.2024 11:57 Відповісти
які проблеми з українськими Атакамсами та рашиським ракетами ППО ?
обстрілювався аеродром Бельбеку.
а що робили "атдихающіє" під взльоткою ?
мабуть живий щит ізображали..

.
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09.07.2024 13:02 Відповісти
Ні,ну всеб нічого,АЛЕ,на всіх кацапських форумах було підтвердженно ЗБИТТЯ ракети,а на лікарню--ПРЯМЕ ВЛУЧЕННЯ,що гарно зафіксовано,я думаю,що різницю відчуваєте?
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09.07.2024 13:22 Відповісти
Там вже є готові тунелі, варто лише вкластися!
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09.07.2024 20:09 Відповісти
Діма брехун,у 2014 році знищив власного батька
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09.07.2024 11:40 Відповісти
Дочка його живе у Парижі. Чому французи її не депортують в мухосранськ ?
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09.07.2024 11:56 Відповісти
ніззззя
демократія.....
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09.07.2024 15:07 Відповісти
Уже выперли.
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09.07.2024 19:43 Відповісти
там не депортувати, там грохнути треба разом з виплодками.
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09.07.2024 20:11 Відповісти
Даже видео есть. Но русня схавает высеры писькова
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09.07.2024 11:41 Відповісти
Все они прекрасно понимают и знают. С новояза это заявление переводится как "Ха! Ну и чё вы сделаете?!"
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09.07.2024 11:45 Відповісти
Ги-ги !
Так сдєлают же, на Заході, за схемою:
виборець - суспільна думка - рішення уряду про надання додаткової військової допомоги Україні.

кацапські кретини !
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09.07.2024 12:10 Відповісти
Ага..і пропаганда, різного роду підкуплене лайно....і жирний підербюргер при слові "ескалація" уявить що йому потрібно буде підняти жирну сраку і не поруч з гомосячим партнером у комфортному ліжку, а десь в палатці бундесверу...
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09.07.2024 15:08 Відповісти
якийсь сцикливий новояз в них, схоже, відчувають криси, що не на їх боці Перемога буде і намагаються помʼякшити якось майбутні вироки.
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09.07.2024 12:40 Відповісти
Гадаю, що причина ракетного обстрілу " Охмадиту" страх диктатора перед власним народом. Це здійснено з метою втягнути всіх росіян у відповідальність за розвязану війну. Памятаєте боброїдку, яка заявляла про двірників кремля, які будуть винні у війні.
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09.07.2024 17:23 Відповісти
вони й розраховані на внутрішнього хавальщика

а на Заході такі бомбардування, вибачте за весь цинізм, "дорогого стоят" !

фото із лисими дітьми, які проходять хіміотерапію під розбомбленим кацапами госпіталем перебьє багато світових новин і запам'ятається надовго !

тому й підкинувся піськов відмазувати шефа і всю його "рать"
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09.07.2024 12:05 Відповісти
У світових новинах ці фото будуть 2-3 дні,і проїхали.
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09.07.2024 13:36 Відповісти
а далі повістку перекриють чергові безкінечні зашквари зеко манди.
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09.07.2024 20:14 Відповісти
Таке собі - антитіло - піськов - клініка
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09.07.2024 11:41 Відповісти
Скблд, а хто це завдає?! Іншопланетяни?! падли, виродки, коли ви вже виздихаєте!
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09.07.2024 11:42 Відповісти
Здохни падлюка разом зі своїм виводком. Будь-те прокляті ВСІ КАЦАПИ. Не має вам прощення-горіть в пеклі!!!!!!!
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09.07.2024 11:43 Відповісти
Від ваших прокльонів їм не холодно, не жарко. Треба створювати спец підрозділи для ліквідації цих виродків.
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09.07.2024 20:15 Відповісти
Не вірте своїм очам.
А от заявам відвертих підарасів вірте.
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09.07.2024 11:43 Відповісти
Цинизм, наглость, лживость московитов не имеют границ.
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09.07.2024 11:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.07.2024 12:45 Відповісти
Тварюка
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09.07.2024 11:43 Відповісти
...скотиняка... .
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09.07.2024 11:44 Відповісти
Очі в підлогу, і 3,14зди, що хочеш
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09.07.2024 11:45 Відповісти
чому українські чиновники не озвучують кожного разу "московія, з початку повномасштабного вторгнення, випустила по Україні 8000 ракет, Україна залишає за собою справедливе право обстріляти територію московії 8000 ракетами в будь-який час" - нехай всі в світі звикають! може, колись, сонцесяйний запустить і профінансує ракетну програму і з того часу всі вже звикнуться з ідеєю, що Україна почне обстрілювати московію такою ж кількістю ракет, що московія випустила по Україні
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09.07.2024 11:46 Відповісти
Піськов, струси з вус ********** пуйла а потім балакай.
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09.07.2024 11:46 Відповісти
Це явка з повинною.
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09.07.2024 11:46 Відповісти
нажаль, не в останній раз!

бо ці клінічні ідіоти ще багато біди нароблять
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09.07.2024 12:22 Відповісти
Мрази от безнаказанности ох**вают
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09.07.2024 11:48 Відповісти
"Дьошево, Хоботов !"

антиракета (ракета ППО НАСАМС), про яку кажуть кацапи, має бч лише 20 кг проти 500 Х-101 (із відповідними руйнуваннями)
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09.07.2024 11:48 Відповісти
Все за Оруелом - «ВІЙНА - ЦЕ МИР, СВОБОДА - ЦЕ РАБСТВО,НЕЗНАННЯ - ЦЕ СИЛА».
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09.07.2024 11:51 Відповісти
Здохни,****,разом з ****** і усім населенням Московії.Здохніть.
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09.07.2024 11:52 Відповісти
кацап то сама піздлива тварина у всесвіті
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09.07.2024 11:52 Відповісти
@ідар рашистський. Згниєш заживо падла, харкатимеш, ссятимеш та сратимеш кров'ю @андон вусатий
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09.07.2024 11:52 Відповісти
На скріні чітко видно, що це рашистська ракета-101 із короткоресурсним турборпеактивним двигуном р95-300



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09.07.2024 12:10 Відповісти
саме так !
ще й ніс заокругленій, а не гострий, як в НАСАМСа
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09.07.2024 12:13 Відповісти
Ти з секти св. Маріанни Бєзумной ?

ця дура "обломками українських ракет" дістала няшку Євлаша - обматюкав дєпутатшу (поки що нормативно)

.
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09.07.2024 13:08 Відповісти
Що не так? ...інш.смисл
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09.07.2024 13:51 Відповісти
Саме звук цього турбореактивного двигуна чути на поширеному відео
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09.07.2024 12:13 Відповісти
Песьков , закрий є@ло і не коментуй того, що тобі прикажуть
патякати із кремля , бо ти такий ж аиродок ,
чк і всі кацапи на росіі🤬
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09.07.2024 11:52 Відповісти
"Речник Путіна також додав, що росіяни щодо інциденту з влучанням у дитячу лікарню мають керуватись заявами Міноборони РФ."

Джерело:

Тобто ху@ло і його підх@уйловник пєсков розуміють, що цивілізований світ не вірить в кремлівську брехню про українську "антиракету". І вони дають вказівку своїм смердам в що потрібно вірити.
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09.07.2024 11:53 Відповісти
Шоб ти здох, гніда зі своєю нафкою і всім потомством.👎👎👎
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09.07.2024 11:55 Відповісти
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09.07.2024 11:58 Відповісти
авжеж, а лисі діти, які проходять хіміотерапію під розбитим госпіталем то "засідання Генштаба ЗСУ" 😈
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09.07.2024 12:16 Відповісти
О, виліз ''йоржик унітазний'' з чеговою брехнею
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09.07.2024 11:58 Відповісти
То шо піськов підр, всі знають.
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09.07.2024 12:01 Відповісти
Треба дітей піськова знайти по європам, ********** до каліцтва, і сказати, шо так і було.
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09.07.2024 12:05 Відповісти
НЄЄЄ...і сказати, шо то євреї
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09.07.2024 12:10 Відповісти
"укропська антиракета" прилетіла 👿

кацапські мразоти !

.
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09.07.2024 12:18 Відповісти
********** до каліцтва, і сказати, що було **************
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09.07.2024 14:15 Відповісти
Цинічна мразота.
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09.07.2024 12:14 Відповісти
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09.07.2024 12:34 Відповісти
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09.07.2024 12:35 Відповісти
адольфа Алозієвича... не спізнав....2-а рази придивлявся.....
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09.07.2024 12:50 Відповісти
РФ ударила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101: СБУ отримала нові докази. ФОТОрепортаж
Джерело:
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09.07.2024 13:20 Відповісти
УЙОБОК!
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09.07.2024 13:26 Відповісти
Тепер можна бити по рашці без оглядки - на всі претензії відповідати - "це йдеться про падіння антиракети"
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09.07.2024 13:27 Відповісти
супружницы альма-матер разбомбил???, придурок рыжий....
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09.07.2024 13:29 Відповісти
чтоб ты мучительно издох,лживый *****! и ***** прихвати!
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09.07.2024 13:37 Відповісти
Хай вам, мразі московитські, все що ви не робили, повернеться сторицею.
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09.07.2024 13:39 Відповісти
Их даже орками называть уже не хочется что бы орков не обижать просто мудаковидные приматы.
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09.07.2024 13:42 Відповісти
Як ловко гітлеровський речник фон піськин дітячу клинічну лікарню Охматдит на госпіталь перекрутив, типу як госпіталь то додумайте що військовий. І дійсно деяки фашистські блогери відразу почали писати що хоча ця лікарня дитяча але в неї лікувалися поранені військові і це означає що це шпиталь тобто - укропський військовий обʼєкт. Такої ліцемерної і ублюдочної брехні від гебельсів фашистської ********* я вже давно не чув. Від сьогодні всі ЗМІ рашистів мовчать про Охматдит, мабуть є вже темник з цього приводу. Недаремно Нєвзоров назвавтаке мовчання «мовчанням гавнят».
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09.07.2024 13:43 Відповісти
Кацапсина рота відкрила - вже збрехала!

Горіти у пеклі!!!!!
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09.07.2024 14:02 Відповісти
щоб ви здохли цинічні брехливі підараси лапотні!!
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09.07.2024 14:07 Відповісти
тільки за вчорашній день розстріляли ЧОТИРИ ЦИВІЛЬНИХ ОБ"ЄКТИ!! ДВА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДИ І ДВІ ЖИТЛОВІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ !!!!!!
падли прокляті. ВІЧНО ГОРІТЬ У ПЕКЛІ.. суки.. НЕНАВИДЖУ!
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09.07.2024 14:10 Відповісти
Воно там в мацквє начебто знає ,що там впало. Йому номер двигуна показали. Але ж це сказано для насєлєнія ,яке схаває і ще попросить
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09.07.2024 14:21 Відповісти
От підАр!
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09.07.2024 14:31 Відповісти
Твариноподібний пєцьков сказав ... А для кого? Для своєго стада?
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09.07.2024 14:57 Відповісти
поймаем глаза тебе выколем псина рыжая усатая
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09.07.2024 15:54 Відповісти
Москаль не бреше тільки в одному випадку - коли мертвий.
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09.07.2024 16:20 Відповісти
С какого перепугу его пишут с большой буквы?Эту пи...вую мразь надо казнить сразу после х...ла.
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09.07.2024 18:47 Відповісти
а для чого цензор взагалі передруковує тут ці кінчені висери цього унітазного йоршика?
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09.07.2024 19:20 Відповісти
ПаРаша імперія не тільки Зла, а і Брехні!
Так, що нічого дивного, Піськов, не сказав!
Здох би ти, падло **********, разом із усіма своїми навками і навкинятами!
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09.07.2024 19:42 Відповісти
Подобное он говорит всегда, письков. Что иного ждать? Зачем это обсуждать? Иное тут. Надо от таких заявлений и действовать самим. Это нам руки развязывает. Делать то же, обьяснять слово в слово! Другая беда у нас, почти нечем и не далеко можем. Так давайте глушить ближних. Тупо глушить по энэргосистеме для начала, заводам, депо, заправкам, жд узлам, складам любого назначения и при этом утверждать что там была армия, ремонт воентехники итд. А ведь кстати так и делали на любой войне!
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09.07.2024 20:53 Відповісти
хуже тупого кацапа есть тупой тип людей виде зеленского и его подстилок эрмака. и тех кто лижет им ОПУ,
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09.07.2024 23:29 Відповісти
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09.07.2024 23:59 Відповісти
Лупатий брехун, прислужник маніяка...
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10.07.2024 01:25 Відповісти
 
 