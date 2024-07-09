У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу через балістичну загрозу і рух крилатих ракет
Увечері 9 липня 2024 року в більшості областей України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Там написали про ракетну небезпеку для Сумської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Харківської і Полтавської областей.
Також у ПС написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Небезпека тривала 15 хвилин.
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