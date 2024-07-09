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У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу через балістичну загрозу і рух крилатих ракет

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Увечері 9 липня 2024 року в більшості областей України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Там написали про ракетну небезпеку для Сумської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Харківської і Полтавської областей.

Також у ПС написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Небезпека тривала 15 хвилин.

Автор: 

Повітряні сили (2774) повітряна тривога (942)


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