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Новини
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Знищено 30 із 38 ворожих ракет, - Повітряні сили

ракети на Україну

Близько 10-ї ранку 8 липня 2024 року війська РФ завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Україні?

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  •  3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

Що вдалося знищити нашій ППО?

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим.
Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - додає Олещук.

Атака на Україну 8 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія мусить відповісти: Лубінець звернувся до міжнародних організацій через обстріл "Охматдиту"

Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

Автор: 

ППО (3290) Повітряні сили (2772) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+29
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08.07.2024 15:02 Відповісти
+11
Пане, скажіть, будь ласка, Ви реально думаєте що у підрозділах ППО знаходяться люди які хочуть, щоб нам з Вами на голови падали кацапські ракети?Чому Ви так ставитись до цих людей, думаєте без них буде краще? Прилетіло через ту причину що наша тупорила зелена влада будувала дороги замість того щоб посилювати ППО. Якби не ці козаки то прилетіли б усі 38 і наслідки були б набагато гірші! Майте повагу!
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08.07.2024 15:16 Відповісти
+10
збиті ракети над багатомільйонним містом, це звісно не пряме влучання, але ж осколки. руйнування, життя цивільних, дітей.
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
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08.07.2024 15:15 Відповісти
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Прокинулись сплячи БОТИ .
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, від нелюдів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.

А.И.Солженицын: " Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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08.07.2024 15:33 Відповісти
Останя цитата не Солженіцина,ви просто цитуєте не вникаючи суть.кацапи не народжувалися в нацистскій країні,вони їїх зробили такою!
А процитували ви висловлювання гетьмана П.П. Скоропадского!
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем галичанин. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рядовой галицай готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: галицаи - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные»
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08.07.2024 16:52 Відповісти
И.А.Ильин любимий философ ботоксного діда та його настольна книга.....

Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ

РФ по "Охматдиту" ракетою Х-101 - чтоб все твари здохли хто цє зробив..... да ???

правильно
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08.07.2024 22:20 Відповісти
Пане, скажіть, будь ласка, Ви реально думаєте що у підрозділах ППО знаходяться люди які хочуть, щоб нам з Вами на голови падали кацапські ракети?Чому Ви так ставитись до цих людей, думаєте без них буде краще? Прилетіло через ту причину що наша тупорила зелена влада будувала дороги замість того щоб посилювати ППО. Якби не ці козаки то прилетіли б усі 38 і наслідки були б набагато гірші! Майте повагу!
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08.07.2024 15:16 Відповісти
на третій рік війни я хочу бачити явний прогрес наших військових спроможностей! натомість, ефективність ППО помітно впала. позиція "а якби... то було б гірше..." - це блюзнірство пасіонарної частки суспільства. на жаргоні - терпіл.
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08.07.2024 15:19 Відповісти
Скажіть, будь ласка, український ВПК виробляє ППО - НІ! А де ми маємо взяти це ППО? На мою думку, є два варіанти або купити або просити у союзників, для першого варіанту потрібні гроші, але гроші в нас продовжують закопувати в асфальт, союзники нам звичайно допомагають, але не так швидко і не у тих кількостях в яких нам потрібно. Тому не плутайте праведне з грішним підрозділи ППО роблять усе що від них залежить! А те що чогось не вистачає це вина влади та президента!
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08.07.2024 15:45 Відповісти
питання, судячи з усього, було до тих, хто ******* про 90% збиття, якщо штук 5 раке сьогоднфі прилетіли лише по києву. постає також питання про довіру до офіційних джерел повітряних сил, бо маю припущення, що ******* має системний характер
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08.07.2024 15:23 Відповісти
Ти тупенький чи що? Збили 30 з 38, а не "все".
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08.07.2024 15:42 Відповісти
Офіційні джерела повітряних сил кажуть про 79%. Про 90% це вже твій кіздьож, а не офіційних джерел повітряних сил.
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08.07.2024 15:44 Відповісти
Він москаляча ботяра, яке "пане"?
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08.07.2024 15:41 Відповісти
старенька пєтрова, заспокойся. таблетки на тумбочці!
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08.07.2024 15:57 Відповісти
Якщо б в трансформаторну підстанцію (ТП) влучила б ракета, там була б вирва і порожнє місце, а в радіусі кількох сотень метрів будинки стояли б без вікон
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08.07.2024 15:59 Відповісти
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08.07.2024 15:02 Відповісти
Слава ЗРВ! Слава РТВ! СЛАВА ППО!
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08.07.2024 15:02 Відповісти
79% непоганий результат, якби 21% не забирали життя громадян країни...
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08.07.2024 15:04 Відповісти
78.79%
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08.07.2024 15:14 Відповісти
30/38*100=78,947 %
Згідно з правилами округлення, якщо остання цифра у числі - 5 і більше, то після округлення до попереднього числа додається одиниця.
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08.07.2024 15:17 Відповісти
Ваша правда 78.94736, в столбик не проконало. Но мой акцент приближения - до сотых.
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08.07.2024 15:37 Відповісти
Ракети х-101 носить тільки Ту-95мс. Цей сарай не замітити не можливо .Чому про це нічого небуло сказано ні в телеграм-каналах ,ні в змі?
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08.07.2024 15:08 Відповісти
може тому, що в системі ранього попередження задіяна інфраструктура США?! а ті, за якихось причин вирішили не надавати інформацію?
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08.07.2024 15:10 Відповісти
В тг каналах було про зліт Ту-95
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08.07.2024 15:13 Відповісти
мене чомусь попередили, а вас не попередили.
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08.07.2024 15:24 Відповісти
Дійсно ,був пост від тг ніколаевский ваньок 0 8.59 , 6 Ту-95мс на каспієм ,недодививсь ,каюсь. Попередній пост видаляю.
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Може вам особисто повинні були повідомити? В письмовому вигляді, разом з повісткою.
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08.07.2024 15:36 Відповісти
Скільки ракет було пущено на Київ ?
Дивно, чому ракета такого типу, була не збита.....
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08.07.2024 15:09 Відповісти
То же самое и с аэродромом... прежде чем были уничтожены наши самолеты, кацап-беспилотник висел более часа.
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08.07.2024 15:17 Відповісти
збиті ракети над багатомільйонним містом, це звісно не пряме влучання, але ж осколки. руйнування, життя цивільних, дітей.
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
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08.07.2024 15:15 Відповісти
Там какие-то левые договорняки с рахитом пыней, через главиобика и без ведома Запада.
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08.07.2024 15:18 Відповісти
збиті чим?? дитячими лікарнями й житловими будинками?? прокинься вже!
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08.07.2024 15:20 Відповісти
Головне питання: чим нищити бази, аеродроми, літаки???
Завалити пілотів може простіше, але де взяти скільки профі ???
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08.07.2024 15:21 Відповісти
тобто, сбу та гур, не на що не спроможні, окрім кришувати бізнес канали?
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08.07.2024 15:24 Відповісти
Ось так варварська орда вбила щонайменше 40 мирних українців ,десь понад сотня потерпілі зруйнована дитяча лікарня ,зруйновані житлові будинки ,"велечезний успіх"рашиських виродків,що б ви виздихали кацапи і ваша огидна імперія зла.
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08.07.2024 15:18 Відповісти
Существует всего 3 результата работы ПВО по целям:
1. В цель не попали. Ракета/БПЛА достигают заданной точки.
2. Цель получила повреждения в воздухе и упала по непредсказуемой траектории с последующей полной детонацией б/ч или без детонации.
3. Цель была уничтожена в воздухе, с детонацией б/ч в воздухе. На землю упали обломки с возгоранием остаточного топлива.
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08.07.2024 15:20 Відповісти
3 варианта, но и 2 способа! Крылатые ракеты вполне можно(и нужно!) сбивать далеко от черты населенного пункта, да, потребуется гораздо больше систем ПВО, но Киев то можно обеспечить!? А вот с баллистикой, тут конечно, мрак! Единственный способ _ уничтожать носители, иначе, даже при сбитии все рухнет туда, куда и было направлено.
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08.07.2024 16:29 Відповісти
Зазвичай кацапи в останні місяці роблять ракетні обстріли вночі і здебільшого по об'єктах інфраструктури та енергетики. А от сьогодні показово лупанули саме вдень, коли більше скупчення людей і показово саме по лікарні та житлових будинках, щоб було чим побільше жертв і крові. І показово саме по Києву (столиця), Кривому Рогу (рідне місто Вови) і Дніпру (рідне місто Бені, обласний центр Вови). і все це після візиту Віті Орбана до Києва і вчора до мацкви. І тут виявляється логічним тільки одне пояснення: Вова відкинув "мирні" пропозиції ху йла, передані через Вітю і це дуже роздратувало ху йла і бункерне віддало наказ на той терор. І саме це потрібно піднімати на міжнародних майданчиках, що переговорів з терористами і нацистами вести не можна. щоб після своїх "миротворчих" візитів у Київ, мацкву, Пекін, Вашингтон, Вітя під тиском спільноти усвідомив, що він не миротворець, а співучасник у сьогоднішній терористичній атаці. і разом з ним це мають усвідомити Сі (ну тут взагалі варіантів нема, що Сі це усвідомить, тут ще може підтвердитись, що він першочерговий тут співучасник цього терору) і ті, хто прийматиме завтра Вітю у Вашингтоні.

Єдиний правильний і людський вихід після сьогоднішнього кацапського терору - це масове надання Україні далекобійної зброї і авіації і зняття заборони застосовувати її у відповідь на кацапську геноцидну агресію по всій її території.
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08.07.2024 15:20 Відповісти
всесвіт не обертається навколо твого вови, маленький
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08.07.2024 15:22 Відповісти
ну так питання і не у Вові.
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08.07.2024 15:24 Відповісти
на жаль, у ньому. але кацапи вирибаються цілі інакше
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08.07.2024 15:32 Відповісти
питання у ху йлі.
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08.07.2024 15:43 Відповісти
Я на днях слухала фоном якогось аналітика, який сказав, що для схиляння народу до перемовин буде якийсь кривавий перфоманс з багатьма жертвами. Співпадіння?
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08.07.2024 16:09 Відповісти
та ну. то якась недалека аналітика. такими діями ще більша ненависть народу до кацапів посилюється, ніж схиляння до переговорів/капітуляції.
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08.07.2024 16:14 Відповісти
Сова так, на глобус не лізе, але співпало дуже підозріло
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08.07.2024 16:24 Відповісти
що саме співпало? співпало тут тільки одне - візит Орбана в Київ, а потім в мацкву. то це не це співпадіння, про яке ви подумали. це - просто помста за те, що Вова не прийняв від Віті план "миру" від ху йла. або передав через Вітю свої умови миру для ху йла, які його дуже запекли, за що ху йло вирішило показово вдарити саме по рідному місту Вови і по Києву... а якби було дійсно так, як говорить ваш аналітик, то тут після сьогоднішнього удару, завтра чи на днях хтось має приїхати посланцем від ху йла з вимогою про "мирні переговори" інакше будуть знову обстріли.
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08.07.2024 16:32 Відповісти
ну як сказати....мені вже сьогодні 2 проскиглили, що у всьому винний зе, бо не хоче мирних переговорів. Я був трохи в шоці.
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09.07.2024 01:27 Відповісти
та ніяк не казати. не потрібно тут щось говорити. і так ясно. в Україні є ще повно вати.
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09.07.2024 01:41 Відповісти
ці люди не були ватою. Вони просто почали сдаватися.
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09.07.2024 02:08 Відповісти
я ж давно вже тобі говорив: лаптями тхне від тебе.. Українською пишеться "здаватися", а не "сдаватися" як ти тут накалякало.
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09.07.2024 12:02 Відповісти
лаптями тхне від бидла, яке принижує незнайомих людей. Бидлом був, бидлом і залишився.
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09.07.2024 15:54 Відповісти
бидло ти в дзеркалі кожного ранку бачиш.
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09.07.2024 16:16 Відповісти
именно так, давят мобилилизацией, тцк, электрикой через своих фсбагентов в Киеве, но народ на переговоры не согласен. Лупить по мирняку- последний козырь зеленского и ху*йла
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08.07.2024 17:07 Відповісти
если бы деньги не закатали в асфальт, могли бы развивать свою ракетную програму
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08.07.2024 15:21 Відповісти
до 24.02 всі (крім мене) були раді великому крадівництву будівництву. Тількі я був впевнений що дороги будують для кацапської військової техніки.
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08.07.2024 15:30 Відповісти
ну ти вообще розумний, мов вуточка
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08.07.2024 15:34 Відповісти
Як асфальт у Чехії ? Як чехске пиво на смак ? Як Чехська ракетна программа.... ?



Україна у 1994 року втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі в Москві. Натомість влада отримала лише гарантії безпеки щодо Будапештського меморандуму 1994 року.

Ось така політична безглуздість, за яку ніхто не поніс жодного покарання.

У 2000р. в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій.
У нас була ескадрилья Ту-95. Ми її передали РФ як оплату за енергоносії. Серед них були нові літаки, що встигли налітати по 3 години. Частина зараз пускає ракети по нам. Ракети Х-22, Х-55 та Х-101 ми передали РФ. У нас їх було приблизно 400. Дякуємо Кучмі та Ющенку. Кучма залишив Україні 10 літаків Ту-22М3. За Ющенка їх порізали.



Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.



Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.



Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.



Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.

За договором Україна теж не повинна мати та розробляти

ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.



З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?

маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.

Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда....
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08.07.2024 15:42 Відповісти
Асфальт в Чехии? Чехи надеются на НАТО, а у Украины были все возможности защитить себя с 2014 года. Даже без ЯО.
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08.07.2024 17:08 Відповісти
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
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08.07.2024 22:13 Відповісти
Где я такое написал? Чи тобі повилазило?!
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09.07.2024 08:17 Відповісти
если бы деньги не закатали в асфальт, могли бы развивать свою ракетную програму

цє хто малював ??? трусливий бот кацапско чехский.
Сиди на своих росяйскочехських каналах и варнякай там.

90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Чехії, Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..

Тупість-це коли мешканець росії який живє у Чехіїї , пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.

Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
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09.07.2024 08:45 Відповісти
Ну тебя и несет, бот!
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09.07.2024 12:09 Відповісти
Я так понимаю, шо за кинжалы и искандеры больше премии дают?
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08.07.2024 15:24 Відповісти
Москворотікам дають хіба що проміж ріг.
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08.07.2024 15:45 Відповісти
іскандери кинджали циркони з величезною ймовірністю направлені саме на київске ППО, тому є сенс їх збивати в першу чергу
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08.07.2024 16:11 Відповісти
Якби я хотів щоб хоть це було правдою - але на жаль!
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08.07.2024 15:54 Відповісти
"Хто це сказав ?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
Янукович
"Хто це сказав ? ОЛЄЩУК?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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08.07.2024 16:58 Відповісти
ПВО хуже сработало, потому что до этих обстрелов пид*ры работали по ПВО, и помогали им в этом разведывательные дроны типа Орлан.
Наши зеленые далбоны миллиарды списывают на асфальт, им не хватает масла в голове, закупить малые самолеты, автожиры, и другие воздушные средства, что бы уничтожать за копейки разведывательные дроны. Они ждут когда им ракеты Стингер, и другие подобные подвезут.

Идет третий год войны они не могут решить вопрос с разведывательными дронами, и шахедами.
В этой армии еще полно алкашей, которые только и ждут как досидеть до пенсии, и свалить по тихому.
Им эта война до лампочки.
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08.07.2024 18:09 Відповісти
Щось багато прильотів по Києву. Крилаті ракети - не важка здобич для ********* ППО. Не зрозуміло, що сталося.
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08.07.2024 23:02 Відповісти
Фиг знает чё вы там знищили. Но то шо завод Артёма знищили это уже все знают.
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09.07.2024 05:54 Відповісти
 
 