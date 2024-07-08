Знищено 30 із 38 ворожих ракет, - Повітряні сили

Близько 10-ї ранку 8 липня 2024 року війська РФ завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Україні?

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

Що вдалося знищити нашій ППО?

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим.

Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - додає Олещук.

Атака на Україну 8 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія мусить відповісти: Лубінець звернувся до міжнародних організацій через обстріл "Охматдиту"

Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.