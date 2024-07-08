Знищено 30 із 38 ворожих ракет, - Повітряні сили
Близько 10-ї ранку 8 липня 2024 року війська РФ завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
Чим ворог бив по Україні?
Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Що вдалося знищити нашій ППО?
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим.
Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - додає Олещук.
Атака на Україну 8 липня 2024 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.
За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.
За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.
Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.
Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.
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Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, від нелюдів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.
А.И.Солженицын: " Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
А процитували ви висловлювання гетьмана П.П. Скоропадского!
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем галичанин. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рядовой галицай готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: галицаи - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные»
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
РФ по "Охматдиту" ракетою Х-101 - чтоб все твари здохли хто цє зробив..... да ???
правильно
Згідно з правилами округлення, якщо остання цифра у числі - 5 і більше, то після округлення до попереднього числа додається одиниця.
Дивно, чому ракета такого типу, була не збита.....
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
Завалити пілотів може простіше, але де взяти скільки профі ???
1. В цель не попали. Ракета/БПЛА достигают заданной точки.
2. Цель получила повреждения в воздухе и упала по непредсказуемой траектории с последующей полной детонацией б/ч или без детонации.
3. Цель была уничтожена в воздухе, с детонацией б/ч в воздухе. На землю упали обломки с возгоранием остаточного топлива.
Єдиний правильний і людський вихід після сьогоднішнього кацапського терору - це масове надання Україні далекобійної зброї і авіації і зняття заборони застосовувати її у відповідь на кацапську геноцидну агресію по всій її території.
крадівництвубудівництву. Тількі я був впевнений що дороги будують для кацапської військової техніки.
Україна у 1994 року втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі в Москві. Натомість влада отримала лише гарантії безпеки щодо Будапештського меморандуму 1994 року.
Ось така політична безглуздість, за яку ніхто не поніс жодного покарання.
У 2000р. в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій.
У нас була ескадрилья Ту-95. Ми її передали РФ як оплату за енергоносії. Серед них були нові літаки, що встигли налітати по 3 години. Частина зараз пускає ракети по нам. Ракети Х-22, Х-55 та Х-101 ми передали РФ. У нас їх було приблизно 400. Дякуємо Кучмі та Ющенку. Кучма залишив Україні 10 літаків Ту-22М3. За Ющенка їх порізали.
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.
Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.
Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.
Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.
За договором Україна теж не повинна мати та розробляти
ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.
З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?
маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда....
цє хто малював ??? трусливий бот кацапско чехский.
Сиди на своих росяйскочехських каналах и варнякай там.
90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Чехії, Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..
Тупість-це коли мешканець росії який живє у Чехіїї , пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
Янукович
"Хто це сказав ? ОЛЄЩУК?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Наши зеленые далбоны миллиарды списывают на асфальт, им не хватает масла в голове, закупить малые самолеты, автожиры, и другие воздушные средства, что бы уничтожать за копейки разведывательные дроны. Они ждут когда им ракеты Стингер, и другие подобные подвезут.
Идет третий год войны они не могут решить вопрос с разведывательными дронами, и шахедами.
В этой армии еще полно алкашей, которые только и ждут как досидеть до пенсии, и свалить по тихому.
Им эта война до лампочки.