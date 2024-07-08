Уничтожены 30 из 38 вражеских ракет, - Воздушные силы
Около 10 утра 8 июля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
Чем враг бил по Украине?
Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
"Очередная террористическая атака по мирным городам. Украина в трауре. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавляет Олещук.
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Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, від нелюдів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.
А.И.Солженицын: " Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
А процитували ви висловлювання гетьмана П.П. Скоропадского!
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем галичанин. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рядовой галицай готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: галицаи - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные»
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
РФ по "Охматдиту" ракетою Х-101 - чтоб все твари здохли хто цє зробив..... да ???
правильно
Згідно з правилами округлення, якщо остання цифра у числі - 5 і більше, то після округлення до попереднього числа додається одиниця.
Дивно, чому ракета такого типу, була не збита.....
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
Завалити пілотів може простіше, але де взяти скільки профі ???
1. В цель не попали. Ракета/БПЛА достигают заданной точки.
2. Цель получила повреждения в воздухе и упала по непредсказуемой траектории с последующей полной детонацией б/ч или без детонации.
3. Цель была уничтожена в воздухе, с детонацией б/ч в воздухе. На землю упали обломки с возгоранием остаточного топлива.
Єдиний правильний і людський вихід після сьогоднішнього кацапського терору - це масове надання Україні далекобійної зброї і авіації і зняття заборони застосовувати її у відповідь на кацапську геноцидну агресію по всій її території.
крадівництвубудівництву. Тількі я був впевнений що дороги будують для кацапської військової техніки.
Україна у 1994 року втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі в Москві. Натомість влада отримала лише гарантії безпеки щодо Будапештського меморандуму 1994 року.
Ось така політична безглуздість, за яку ніхто не поніс жодного покарання.
У 2000р. в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій.
У нас була ескадрилья Ту-95. Ми її передали РФ як оплату за енергоносії. Серед них були нові літаки, що встигли налітати по 3 години. Частина зараз пускає ракети по нам. Ракети Х-22, Х-55 та Х-101 ми передали РФ. У нас їх було приблизно 400. Дякуємо Кучмі та Ющенку. Кучма залишив Україні 10 літаків Ту-22М3. За Ющенка їх порізали.
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.
Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.
Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.
Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.
За договором Україна теж не повинна мати та розробляти
ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.
З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?
маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда....
цє хто малював ??? трусливий бот кацапско чехский.
Сиди на своих росяйскочехських каналах и варнякай там.
90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Чехії, Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..
Тупість-це коли мешканець росії який живє у Чехіїї , пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
Янукович
"Хто це сказав ? ОЛЄЩУК?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Наши зеленые далбоны миллиарды списывают на асфальт, им не хватает масла в голове, закупить малые самолеты, автожиры, и другие воздушные средства, что бы уничтожать за копейки разведывательные дроны. Они ждут когда им ракеты Стингер, и другие подобные подвезут.
Идет третий год войны они не могут решить вопрос с разведывательными дронами, и шахедами.
В этой армии еще полно алкашей, которые только и ждут как досидеть до пенсии, и свалить по тихому.
Им эта война до лампочки.