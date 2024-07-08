РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7942 посетителя онлайн
Новости
7 377 73

Уничтожены 30 из 38 вражеских ракет, - Воздушные силы

ракети на Україну

Около 10 утра 8 июля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине?

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предварительно, РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

"Очередная террористическая атака по мирным городам. Украина в трауре. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавляет Олещук.

Автор: 

ПВО (2844) Воздушные силы (2431) Воздушные атаки на Киев (759)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
08.07.2024 15:02 Ответить
+11
Пане, скажіть, будь ласка, Ви реально думаєте що у підрозділах ППО знаходяться люди які хочуть, щоб нам з Вами на голови падали кацапські ракети?Чому Ви так ставитись до цих людей, думаєте без них буде краще? Прилетіло через ту причину що наша тупорила зелена влада будувала дороги замість того щоб посилювати ППО. Якби не ці козаки то прилетіли б усі 38 і наслідки були б набагато гірші! Майте повагу!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:16 Ответить
+10
збиті ракети над багатомільйонним містом, це звісно не пряме влучання, але ж осколки. руйнування, життя цивільних, дітей.
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокинулись сплячи БОТИ .
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, від нелюдів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.

А.И.Солженицын: " Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показать весь комментарий
08.07.2024 15:33 Ответить
Останя цитата не Солженіцина,ви просто цитуєте не вникаючи суть.кацапи не народжувалися в нацистскій країні,вони їїх зробили такою!
А процитували ви висловлювання гетьмана П.П. Скоропадского!
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем галичанин. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рядовой галицай готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: галицаи - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные»
показать весь комментарий
08.07.2024 16:52 Ответить
И.А.Ильин любимий философ ботоксного діда та його настольна книга.....

Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ

РФ по "Охматдиту" ракетою Х-101 - чтоб все твари здохли хто цє зробив..... да ???

правильно
показать весь комментарий
08.07.2024 22:20 Ответить
Пане, скажіть, будь ласка, Ви реально думаєте що у підрозділах ППО знаходяться люди які хочуть, щоб нам з Вами на голови падали кацапські ракети?Чому Ви так ставитись до цих людей, думаєте без них буде краще? Прилетіло через ту причину що наша тупорила зелена влада будувала дороги замість того щоб посилювати ППО. Якби не ці козаки то прилетіли б усі 38 і наслідки були б набагато гірші! Майте повагу!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:16 Ответить
на третій рік війни я хочу бачити явний прогрес наших військових спроможностей! натомість, ефективність ППО помітно впала. позиція "а якби... то було б гірше..." - це блюзнірство пасіонарної частки суспільства. на жаргоні - терпіл.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:19 Ответить
Скажіть, будь ласка, український ВПК виробляє ППО - НІ! А де ми маємо взяти це ППО? На мою думку, є два варіанти або купити або просити у союзників, для першого варіанту потрібні гроші, але гроші в нас продовжують закопувати в асфальт, союзники нам звичайно допомагають, але не так швидко і не у тих кількостях в яких нам потрібно. Тому не плутайте праведне з грішним підрозділи ППО роблять усе що від них залежить! А те що чогось не вистачає це вина влади та президента!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:45 Ответить
питання, судячи з усього, було до тих, хто ******* про 90% збиття, якщо штук 5 раке сьогоднфі прилетіли лише по києву. постає також питання про довіру до офіційних джерел повітряних сил, бо маю припущення, що ******* має системний характер
показать весь комментарий
08.07.2024 15:23 Ответить
Ти тупенький чи що? Збили 30 з 38, а не "все".
показать весь комментарий
08.07.2024 15:42 Ответить
Офіційні джерела повітряних сил кажуть про 79%. Про 90% це вже твій кіздьож, а не офіційних джерел повітряних сил.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:44 Ответить
Він москаляча ботяра, яке "пане"?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:41 Ответить
старенька пєтрова, заспокойся. таблетки на тумбочці!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:57 Ответить
Якщо б в трансформаторну підстанцію (ТП) влучила б ракета, там була б вирва і порожнє місце, а в радіусі кількох сотень метрів будинки стояли б без вікон
показать весь комментарий
08.07.2024 15:59 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 15:02 Ответить
Слава ЗРВ! Слава РТВ! СЛАВА ППО!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:02 Ответить
79% непоганий результат, якби 21% не забирали життя громадян країни...
показать весь комментарий
08.07.2024 15:04 Ответить
78.79%
показать весь комментарий
08.07.2024 15:14 Ответить
30/38*100=78,947 %
Згідно з правилами округлення, якщо остання цифра у числі - 5 і більше, то після округлення до попереднього числа додається одиниця.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:17 Ответить
Ваша правда 78.94736, в столбик не проконало. Но мой акцент приближения - до сотых.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:37 Ответить
Ракети х-101 носить тільки Ту-95мс. Цей сарай не замітити не можливо .Чому про це нічого небуло сказано ні в телеграм-каналах ,ні в змі?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:08 Ответить
може тому, що в системі ранього попередження задіяна інфраструктура США?! а ті, за якихось причин вирішили не надавати інформацію?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:10 Ответить
В тг каналах було про зліт Ту-95
показать весь комментарий
08.07.2024 15:13 Ответить
мене чомусь попередили, а вас не попередили.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:24 Ответить
Дійсно ,був пост від тг ніколаевский ваньок 0 8.59 , 6 Ту-95мс на каспієм ,недодививсь ,каюсь. Попередній пост видаляю.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:41 Ответить
Може вам особисто повинні були повідомити? В письмовому вигляді, разом з повісткою.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:36 Ответить
Скільки ракет було пущено на Київ ?
Дивно, чому ракета такого типу, була не збита.....
показать весь комментарий
08.07.2024 15:09 Ответить
То же самое и с аэродромом... прежде чем были уничтожены наши самолеты, кацап-беспилотник висел более часа.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:17 Ответить
збиті ракети над багатомільйонним містом, це звісно не пряме влучання, але ж осколки. руйнування, життя цивільних, дітей.
то, може настав час думати не про захист, а про напад?
може, треба почати нищити, бази, аеродроми, літаки, пілотів?
чи, знову, буржуї забороняють? вимагають план миру?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:15 Ответить
Там какие-то левые договорняки с рахитом пыней, через главиобика и без ведома Запада.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:18 Ответить
збиті чим?? дитячими лікарнями й житловими будинками?? прокинься вже!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:20 Ответить
Головне питання: чим нищити бази, аеродроми, літаки???
Завалити пілотів може простіше, але де взяти скільки профі ???
показать весь комментарий
08.07.2024 15:21 Ответить
тобто, сбу та гур, не на що не спроможні, окрім кришувати бізнес канали?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:24 Ответить
Ось так варварська орда вбила щонайменше 40 мирних українців ,десь понад сотня потерпілі зруйнована дитяча лікарня ,зруйновані житлові будинки ,"велечезний успіх"рашиських виродків,що б ви виздихали кацапи і ваша огидна імперія зла.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:18 Ответить
Существует всего 3 результата работы ПВО по целям:
1. В цель не попали. Ракета/БПЛА достигают заданной точки.
2. Цель получила повреждения в воздухе и упала по непредсказуемой траектории с последующей полной детонацией б/ч или без детонации.
3. Цель была уничтожена в воздухе, с детонацией б/ч в воздухе. На землю упали обломки с возгоранием остаточного топлива.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:20 Ответить
3 варианта, но и 2 способа! Крылатые ракеты вполне можно(и нужно!) сбивать далеко от черты населенного пункта, да, потребуется гораздо больше систем ПВО, но Киев то можно обеспечить!? А вот с баллистикой, тут конечно, мрак! Единственный способ _ уничтожать носители, иначе, даже при сбитии все рухнет туда, куда и было направлено.
показать весь комментарий
08.07.2024 16:29 Ответить
Зазвичай кацапи в останні місяці роблять ракетні обстріли вночі і здебільшого по об'єктах інфраструктури та енергетики. А от сьогодні показово лупанули саме вдень, коли більше скупчення людей і показово саме по лікарні та житлових будинках, щоб було чим побільше жертв і крові. І показово саме по Києву (столиця), Кривому Рогу (рідне місто Вови) і Дніпру (рідне місто Бені, обласний центр Вови). і все це після візиту Віті Орбана до Києва і вчора до мацкви. І тут виявляється логічним тільки одне пояснення: Вова відкинув "мирні" пропозиції ху йла, передані через Вітю і це дуже роздратувало ху йла і бункерне віддало наказ на той терор. І саме це потрібно піднімати на міжнародних майданчиках, що переговорів з терористами і нацистами вести не можна. щоб після своїх "миротворчих" візитів у Київ, мацкву, Пекін, Вашингтон, Вітя під тиском спільноти усвідомив, що він не миротворець, а співучасник у сьогоднішній терористичній атаці. і разом з ним це мають усвідомити Сі (ну тут взагалі варіантів нема, що Сі це усвідомить, тут ще може підтвердитись, що він першочерговий тут співучасник цього терору) і ті, хто прийматиме завтра Вітю у Вашингтоні.

Єдиний правильний і людський вихід після сьогоднішнього кацапського терору - це масове надання Україні далекобійної зброї і авіації і зняття заборони застосовувати її у відповідь на кацапську геноцидну агресію по всій її території.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:20 Ответить
всесвіт не обертається навколо твого вови, маленький
показать весь комментарий
08.07.2024 15:22 Ответить
ну так питання і не у Вові.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:24 Ответить
на жаль, у ньому. але кацапи вирибаються цілі інакше
показать весь комментарий
08.07.2024 15:32 Ответить
питання у ху йлі.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:43 Ответить
Я на днях слухала фоном якогось аналітика, який сказав, що для схиляння народу до перемовин буде якийсь кривавий перфоманс з багатьма жертвами. Співпадіння?
показать весь комментарий
08.07.2024 16:09 Ответить
та ну. то якась недалека аналітика. такими діями ще більша ненависть народу до кацапів посилюється, ніж схиляння до переговорів/капітуляції.
показать весь комментарий
08.07.2024 16:14 Ответить
Сова так, на глобус не лізе, але співпало дуже підозріло
показать весь комментарий
08.07.2024 16:24 Ответить
що саме співпало? співпало тут тільки одне - візит Орбана в Київ, а потім в мацкву. то це не це співпадіння, про яке ви подумали. це - просто помста за те, що Вова не прийняв від Віті план "миру" від ху йла. або передав через Вітю свої умови миру для ху йла, які його дуже запекли, за що ху йло вирішило показово вдарити саме по рідному місту Вови і по Києву... а якби було дійсно так, як говорить ваш аналітик, то тут після сьогоднішнього удару, завтра чи на днях хтось має приїхати посланцем від ху йла з вимогою про "мирні переговори" інакше будуть знову обстріли.
показать весь комментарий
08.07.2024 16:32 Ответить
ну як сказати....мені вже сьогодні 2 проскиглили, що у всьому винний зе, бо не хоче мирних переговорів. Я був трохи в шоці.
показать весь комментарий
09.07.2024 01:27 Ответить
та ніяк не казати. не потрібно тут щось говорити. і так ясно. в Україні є ще повно вати.
показать весь комментарий
09.07.2024 01:41 Ответить
ці люди не були ватою. Вони просто почали сдаватися.
показать весь комментарий
09.07.2024 02:08 Ответить
я ж давно вже тобі говорив: лаптями тхне від тебе.. Українською пишеться "здаватися", а не "сдаватися" як ти тут накалякало.
показать весь комментарий
09.07.2024 12:02 Ответить
лаптями тхне від бидла, яке принижує незнайомих людей. Бидлом був, бидлом і залишився.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:54 Ответить
бидло ти в дзеркалі кожного ранку бачиш.
показать весь комментарий
09.07.2024 16:16 Ответить
именно так, давят мобилилизацией, тцк, электрикой через своих фсбагентов в Киеве, но народ на переговоры не согласен. Лупить по мирняку- последний козырь зеленского и ху*йла
показать весь комментарий
08.07.2024 17:07 Ответить
если бы деньги не закатали в асфальт, могли бы развивать свою ракетную програму
показать весь комментарий
08.07.2024 15:21 Ответить
до 24.02 всі (крім мене) були раді великому крадівництву будівництву. Тількі я був впевнений що дороги будують для кацапської військової техніки.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:30 Ответить
ну ти вообще розумний, мов вуточка
показать весь комментарий
08.07.2024 15:34 Ответить
Як асфальт у Чехії ? Як чехске пиво на смак ? Як Чехська ракетна программа.... ?



Україна у 1994 року втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі в Москві. Натомість влада отримала лише гарантії безпеки щодо Будапештського меморандуму 1994 року.

Ось така політична безглуздість, за яку ніхто не поніс жодного покарання.

У 2000р. в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій.
У нас була ескадрилья Ту-95. Ми її передали РФ як оплату за енергоносії. Серед них були нові літаки, що встигли налітати по 3 години. Частина зараз пускає ракети по нам. Ракети Х-22, Х-55 та Х-101 ми передали РФ. У нас їх було приблизно 400. Дякуємо Кучмі та Ющенку. Кучма залишив Україні 10 літаків Ту-22М3. За Ющенка їх порізали.



Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.



Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.



Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.



Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.

За договором Україна теж не повинна мати та розробляти

ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.



З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?

маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.

Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда....
показать весь комментарий
08.07.2024 15:42 Ответить
Асфальт в Чехии? Чехи надеются на НАТО, а у Украины были все возможности защитить себя с 2014 года. Даже без ЯО.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:08 Ответить
Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
показать весь комментарий
08.07.2024 22:13 Ответить
Где я такое написал? Чи тобі повилазило?!
показать весь комментарий
09.07.2024 08:17 Ответить
если бы деньги не закатали в асфальт, могли бы развивать свою ракетную програму

цє хто малював ??? трусливий бот кацапско чехский.
Сиди на своих росяйскочехських каналах и варнякай там.

90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Чехії, Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..

Тупість-це коли мешканець росії який живє у Чехіїї , пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.

Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів, окрім ботоксного деда.... та усіх ***@них росіян.....
показать весь комментарий
09.07.2024 08:45 Ответить
Ну тебя и несет, бот!
показать весь комментарий
09.07.2024 12:09 Ответить
Я так понимаю, шо за кинжалы и искандеры больше премии дают?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:24 Ответить
Москворотікам дають хіба що проміж ріг.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:45 Ответить
іскандери кинджали циркони з величезною ймовірністю направлені саме на київске ППО, тому є сенс їх збивати в першу чергу
показать весь комментарий
08.07.2024 16:11 Ответить
Якби я хотів щоб хоть це було правдою - але на жаль!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:54 Ответить
"Хто це сказав ?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
Янукович
"Хто це сказав ? ОЛЄЩУК?
Зайдеш до мене...., я тобі поясню!"
ЗЕЛЕНСЬКИЙ
показать весь комментарий
08.07.2024 16:58 Ответить
ПВО хуже сработало, потому что до этих обстрелов пид*ры работали по ПВО, и помогали им в этом разведывательные дроны типа Орлан.
Наши зеленые далбоны миллиарды списывают на асфальт, им не хватает масла в голове, закупить малые самолеты, автожиры, и другие воздушные средства, что бы уничтожать за копейки разведывательные дроны. Они ждут когда им ракеты Стингер, и другие подобные подвезут.

Идет третий год войны они не могут решить вопрос с разведывательными дронами, и шахедами.
В этой армии еще полно алкашей, которые только и ждут как досидеть до пенсии, и свалить по тихому.
Им эта война до лампочки.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:09 Ответить
Щось багато прильотів по Києву. Крилаті ракети - не важка здобич для ********* ППО. Не зрозуміло, що сталося.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:02 Ответить
Фиг знает чё вы там знищили. Но то шо завод Артёма знищили это уже все знают.
показать весь комментарий
09.07.2024 05:54 Ответить
 
 