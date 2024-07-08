Уничтожены 30 из 38 вражеских ракет, - Воздушные силы

Около 10 утра 8 июля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине?

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

"Очередная террористическая атака по мирным городам. Украина в трауре. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавляет Олещук.