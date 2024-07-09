Внаслідок ракетної атаки на Київ загинули медики та пацієнти медичного центру на Лівобережній
Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Є жертви серед медичного персоналу та пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі. Проте загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу клініки ISIDA немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця жахлива подія – загибель семи дорогоцінних життів — п’ятьох наших медиків і двох пацієнтів назавжди стане чорним днем в житті нашої компанії. Крім людських втрат ми зазнали матеріальних збитків: знищений наш центр (поліклінічне відділення на 4 поверсі)", - повідомляє керівництво ADONIS.
У будівлі, по якій було завдано ракетного удару, також розташований філіал ISIDA clinic Лівобережна.
"На жаль, мережею поширюється неперевірена інформація про влучання та жертви у пологовому будинку ISIDA. Офіційно заявляємо: загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу клініки ISIDA немає. Було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна", - ідеться в заяві пресслужби медичного закладу.
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