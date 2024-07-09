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Внаслідок ракетної атаки на Київ загинули медики та пацієнти медичного центру на Лівобережній

київ,медцентр

Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Є жертви серед медичного персоналу та пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі. Проте загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу клініки ISIDA немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця жахлива подія – загибель семи дорогоцінних життів — п’ятьох наших медиків і двох пацієнтів назавжди стане чорним днем в житті нашої компанії. Крім людських втрат ми зазнали матеріальних збитків: знищений наш центр (поліклінічне відділення на 4 поверсі)", - повідомляє керівництво ADONIS.

У будівлі, по якій було завдано ракетного удару, також розташований філіал ISIDA clinic Лівобережна.

"На жаль, мережею поширюється неперевірена інформація про влучання та жертви у пологовому будинку ISIDA. Офіційно заявляємо: загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу клініки ISIDA немає. Було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна", - ідеться в заяві пресслужби медичного закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського ракетного удару по клініці у Києві загинула лікар Світлана Поплавська. ФОТО

Автор: 

Київ (19688) обстріл (29282) жертви (1818)


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З якою метою скотний двір вдарив саме по цій клініці залишається загадкою
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09.07.2024 21:21 Відповісти
Конкуренти замовили.
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09.07.2024 21:39 Відповісти
Читаю коменти і іноді дивуюся. З якою метою? Ну з такою ж самою, з якою наносяться удари по будь-якому іншому об'єкту - знищення України. Чи є ще якась мета? І звідки інформація, що удар планувався саме по цьому об'єкту? Ціль ракети відома лише тим, хто віддає наказ і хто програмує маршрут. Ракету могли збити, уламки (рештки) змінили траекторію. У мене взагалі не виникає таких дивних питань і конспірологічних теорій - відбили атаку чим могли і в тому обсязі, в якому нам надають зброю - дякую ППО
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09.07.2024 21:56 Відповісти
А с какой целью они ударили ракетой по роддому в Днепре?
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09.07.2024 22:42 Відповісти
Головне що пуцелейба та 95 квартал не постраждали і Конче-Заспія в безпеці...
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09.07.2024 21:31 Відповісти
 
 