Внаслідок російського ракетного удару по клініці у Києві загинула лікар Світлана Поплавська. ФОТО
Ворожа ракетна атака на Київ 8 липня забрала життя лікарки-акушерки Світлани Поплавської.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадський ревізор.Бровари".
Світлана Поплавська близько 10 років пропрацювала у Броварах: зокрема гінекологом у жіночій консультації та дитячим гінекологом. Приблизно 5 років тому перейшла до клініки Адоніс, яка постраждала унаслідок вчорашнього обстрілу Києва.
За словами броварських колег, лікарка щойно вийшла з декретної відпустки: виходила на роботу на неповний день. Ворожа атака застала її на робочому місці. Кілька годин за життя Світлани боролися медики, але, на жаль, травми виявилися занадто серйозними.
У загиблої лікарки залишилося троє дітей. Найменшій дитинці - усього два рочки.
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