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Внаслідок російського ракетного удару по клініці у Києві загинула лікар Світлана Поплавська. ФОТО

Ворожа ракетна атака на Київ 8 липня забрала життя лікарки-акушерки Світлани Поплавської.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадський ревізор.Бровари".

лікар Поплавська Світлана загинула від ракетної атаки РФ

Світлана Поплавська близько 10 років пропрацювала у Броварах: зокрема гінекологом у жіночій консультації та дитячим гінекологом. Приблизно 5 років тому перейшла до клініки Адоніс, яка постраждала унаслідок вчорашнього обстрілу Києва.

За словами броварських колег, лікарка щойно вийшла з декретної відпустки: виходила на роботу на неповний день. Ворожа атака застала її на робочому місці. Кілька годин за життя Світлани боролися медики, але, на жаль, травми виявилися занадто серйозними.

У загиблої лікарки залишилося троє дітей. Найменшій дитинці - усього два рочки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло загиблої людини виявлено під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19688) обстріл (29282) лікарі (1290) жертви (1818)


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Це трагедія яку словами не опишеш..
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09.07.2024 18:14 Відповісти
Найжахливіше що може тільки бути у дітей забрати маму
🙏🏼
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09.07.2024 18:18 Відповісти
У мами дітей - ще жахливіше...
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09.07.2024 18:27 Відповісти
Горіть в пеклі, тварюки!!!!!
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09.07.2024 18:26 Відповісти
С.У.М.
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09.07.2024 18:28 Відповісти
Ось це "досягнення "рашиського кривавого ката ,зруйнував дитячу лікарню,зруйнував пологовий будинок ,зруйнував кілька багатоповерхівок вбив понад 45 людей ,серед яких 4 діти і 2 лікаря "справжній стратег" , якщо ти чогось досяг то тільки ненависті і прокльонів від українців. Тепер хочется що б ця фашиська недодержава зазнала біди в стократному розмірі більшої і розвалилась ,всяка біда на кацапщені буде тільки радістю,путін здохни.
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09.07.2024 19:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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09.07.2024 19:51 Відповісти
 
 