Тіло загиблої людини виявлено під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, проводяться роботи з деблокації.

Загальна кількість загиблих внаслідок атаки на Київ

Загалом у столиці, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 людей врятовано.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що За інформацією ДСНС України, вночі під час розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.