Тело погибшего человека обнаружено под завалами многоэтажки в Шевченковском районе Киева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Тело еще одного погибшего человека обнаружено во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, проводятся работы по деблокации.

Общее количество погибших в результате атаки на Киев

Всего в столице в результате вчерашней вражеской атаки погибли 27 человек, 117 человек пострадали, из них - 10 детей, 11 человек спасены.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по информации ГСЧС Украины, ночью во время разборов завалов в Шевченковском районе города найдено тело мальчика.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности - самая большая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.