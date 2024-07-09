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Новости
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Удар по Киеву 8 июля: 33 погибших, в том числе 4 ребенка, 120 пострадавших, в том числе 10 детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Число пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки увеличилось до 120. Все работы в больнице "Охматдет" завершены, в Шевченковском районе поисково-спасательные работы продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 8 июля зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

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ОБНОВЛЕНИЕ по состоянию на 15:30

В ГСЧС сообщили: "Поисковые, аварийно-спасательные и восстановительные работы на территории Охматдет полностью завершены.

В Шевченковском районе под завалами жилого дома поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены".

Позже в КГВА сообщили, что количество погибших возросло до 33.

Наслідки удару по Києву
Наслідки удару по Києву
Наслідки удару по Києву
Наслідки удару по Києву
Наслідки удару по Києву

Автор: 

Киев (25692) жертвы (2097)


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Топ комментарии
+28
1944/2024.
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.

https://pbs.twimg.com/media/GR-LxS3bwAAWJJG?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GR-lYDJWkAIZmES?format=jpg&name=900x900
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09.07.2024 08:06 Ответить
+24
а шо там Орбан? може якось прокоментує? жест доброй волі від путлєра?
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09.07.2024 07:51 Ответить
+20
Всю рашиську мерзоту включно з міжнародним злочинцем путіном треба безжально знищувати ні про що говорити з цими виродками,це світове зло.
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09.07.2024 08:04 Ответить
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а шо там Орбан? може якось прокоментує? жест доброй волі від путлєра?
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09.07.2024 07:51 Ответить
а це схоже на результат його миротворчої місії. задовбали старі недобитки у владі.
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09.07.2024 08:31 Ответить
А вона одна летіла??

Ото капець - що ви за люди?? Коли в Києві все збили, а в іношу місті ні - поливаєте гівном всіх киян, що все ППО під сеье стягнули. А коли по Києву прилетіло - то жалієте киян. Що за фігня??

Ото всі питання професійні Банковій задавайте!!
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09.07.2024 20:33 Ответить
"Зелені " могли використати напад на дітей як привід до: початку торгу с ******,до випрошування ресурсів у Заходу,до закручування свободи і початку зеленої диктатури ; в принципі вони впевнено просувають свою необмеженність при керуванні Україною. бо справді дуже дивно,до цього ПВО Києва,засноване на західних ПВО не пропустило жодної ракети.а тут одну за одною....
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09.07.2024 20:44 Ответить
І вони називають себе человеками та зроду не були людьми андрофаги звірі собі подібниз не вбивають
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09.07.2024 08:00 Ответить
Всю рашиську мерзоту включно з міжнародним злочинцем путіном треба безжально знищувати ні про що говорити з цими виродками,це світове зло.
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09.07.2024 08:04 Ответить
То знищуйте
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09.07.2024 08:30 Ответить
Спасибо, кэп
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09.07.2024 13:32 Ответить
1944/2024.
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.

https://pbs.twimg.com/media/GR-LxS3bwAAWJJG?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GR-lYDJWkAIZmES?format=jpg&name=900x900
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09.07.2024 08:06 Ответить
"Не з нашим щастям" (с)...
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09.07.2024 19:39 Ответить
Цікаво, а ручна болонка їрмакаки приймає участь в ліквідації наслідків удару - воно ж має медичну освіту?
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09.07.2024 08:21 Ответить
Не дай бог, щоб вона ще когось лікувала...
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09.07.2024 08:41 Ответить
Ця шлендра тішить путіна своїм мерзотним нутром.
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09.07.2024 17:20 Ответить
В день обстрела Киева наше зелёное солнышко опять за границей было?
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09.07.2024 08:36 Ответить
Гундосик зніма відосик, як завжди він в головній ролі.
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09.07.2024 09:38 Ответить
Не дай Бог щоб нас лікувала Марьяна Безумна, а судили суддя Вовк з адвокатом Татаровим!
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09.07.2024 08:55 Ответить
А соціалкою керувала третякова..
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09.07.2024 17:28 Ответить
РигоАНАЛИ/опозажопники з ВРУ, разом із сімоненком, мартиненко, калінкаровим, та ще тисячами їм подібним ЖДУНАМ-коригувальникам в Україні, радіють своїм досягненням перед рашистами!!??
Крові на їх руках та відповідальності за убивства Українців, порівну з рашистами, воєнними злочинцями! Холуями вони, найнялися до прутіна, холуями і подохнуть!!
Україна вистоїть і переможе, а на вас зрадники, кров та смерть Українців, залишиться до сьомого коліна, виродки!! Будьте ви прокляті!
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09.07.2024 09:19 Ответить
Там наш Велічайший Лідар підписував якісь папірці. Казав - то безпекові угоди. Потужні. Що з тими угодами, ніхто не знає?
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09.07.2024 09:49 Ответить
Розминають і в рулони змотують
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09.07.2024 18:51 Ответить
Головне що ОП та ВР не постраждали і найвеличніший десь поїхав.
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09.07.2024 09:54 Ответить
а де там той, хто "зупинив" пуйла?
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09.07.2024 10:06 Ответить
підписує чергову <******* незрозумілу бумажку з поляками
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09.07.2024 10:12 Ответить
За словами президента єрмак дуже сильний менеджер і тому буде посилення пво, яке організацізуж сильний менеджер.
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09.07.2024 11:28 Ответить
Ось і прийшов справжній "мир єрмака", де вони разом з ху@граєм гарно попіарились серед світових лідерів в Швейцарії...
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09.07.2024 11:58 Ответить
Нє служил - нє мужик. Вам і вашій сімʼї будуть дуже раді десь у Волгограді
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09.07.2024 23:20 Ответить
На расее дна нет. Обстрелять прицельно детскую больницу - а оон и обсе (специально с маленькой буквы, эти "организации" уже ничего не значат) молчат
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09.07.2024 17:10 Ответить
Нужно убить столько же детей, демонстративно, сколько они убили наших. Может хоть после этого орчихи будут выходить на митинги против войны?
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09.07.2024 17:12 Ответить
Они будут призывать ещё больше обстреливать Украину.
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09.07.2024 19:04 Ответить
Ні не будуть. Вони будуть вбивати нас тільки з більшою злобою
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09.07.2024 23:18 Ответить
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09.07.2024 17:25 Ответить
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09.07.2024 20:38 Ответить
А що там Байден? Зупинив путіна?
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09.07.2024 22:26 Ответить
зато зеленский со своим ********* живой, и спокойно живет себе дальше. ибудет рости своих *********.
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09.07.2024 23:23 Ответить
...увы,такова реальность...Был наводчик,быдлонасекомыши болот мацковии нашли брешь в ПВО....Сочувствие семьям погибших...
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10.07.2024 06:49 Ответить
Кто понесёт наказание из генералитета и военных чиновников за эту халатность?! Почему ракеты не сбивали ещё до подлёта к Киеву? Ини же не из под земли выскочили? Пролетели почти всю Украину. Их видели во многих областях и пропустили. Или философия этой войны уже такова: "...пусть куда угодно летят, они не к нам же летят"!
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11.07.2024 07:49 Ответить
 
 