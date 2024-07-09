Удар по Киеву 8 июля: 33 погибших, в том числе 4 ребенка, 120 пострадавших, в том числе 10 детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Число пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки увеличилось до 120. Все работы в больнице "Охматдет" завершены, в Шевченковском районе поисково-спасательные работы продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 8 июля зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

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В ГСЧС сообщили: "Поисковые, аварийно-спасательные и восстановительные работы на территории Охматдет полностью завершены.

В Шевченковском районе под завалами жилого дома поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены".

Позже в КГВА сообщили, что количество погибших возросло до 33.









