Удар по Киеву 8 июля: 33 погибших, в том числе 4 ребенка, 120 пострадавших, в том числе 10 детей. ФОТОрепортаж (обновлено)
Число пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки увеличилось до 120. Все работы в больнице "Охматдет" завершены, в Шевченковском районе поисково-спасательные работы продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 8 июля зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
ОБНОВЛЕНИЕ по состоянию на 15:30
В ГСЧС сообщили: "Поисковые, аварийно-спасательные и восстановительные работы на территории Охматдет полностью завершены.
В Шевченковском районе под завалами жилого дома поисково-спасательные работы продолжаются.
В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены".
Позже в КГВА сообщили, что количество погибших возросло до 33.
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Ото капець - що ви за люди?? Коли в Києві все збили, а в іношу місті ні - поливаєте гівном всіх киян, що все ППО під сеье стягнули. А коли по Києву прилетіло - то жалієте киян. Що за фігня??
Ото всі питання професійні Банковій задавайте!!
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.
https://pbs.twimg.com/media/GR-LxS3bwAAWJJG?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/GR-lYDJWkAIZmES?format=jpg&name=900x900
Крові на їх руках та відповідальності за убивства Українців, порівну з рашистами, воєнними злочинцями! Холуями вони, найнялися до прутіна, холуями і подохнуть!!
Україна вистоїть і переможе, а на вас зрадники, кров та смерть Українців, залишиться до сьомого коліна, виродки!! Будьте ви прокляті!