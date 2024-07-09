Удар по Києву 8 липня: 33 загиблих, зокрема 4 дитини, 120 постраждалих, серед них 10 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)
Кількість постраждалих у Києві через вчорашню російську атаку збільшилася до 120. Усі роботи в лікарні "Охматдит" завершено, у Шевченківському районі пошуково-рятувальні роботи тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня зафіксовано пошкодження в 7 районах міста - у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
ОНОВЛЕННЯ станом на 15:30
У ДСНС повідомили: "Пошукові, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території Охматдиту повністю завершені.
У Шевченківському районі під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривають.
Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 32 особи, серед них 4 дитини, 120 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано".
Пізніше в КМВА повідомили, що кількість загиблих у Києві зросла до 33.
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Ото капець - що ви за люди?? Коли в Києві все збили, а в іношу місті ні - поливаєте гівном всіх киян, що все ППО під сеье стягнули. А коли по Києву прилетіло - то жалієте киян. Що за фігня??
Ото всі питання професійні Банковій задавайте!!
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.
https://pbs.twimg.com/media/GR-LxS3bwAAWJJG?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/GR-lYDJWkAIZmES?format=jpg&name=900x900
Крові на їх руках та відповідальності за убивства Українців, порівну з рашистами, воєнними злочинцями! Холуями вони, найнялися до прутіна, холуями і подохнуть!!
Україна вистоїть і переможе, а на вас зрадники, кров та смерть Українців, залишиться до сьомого коліна, виродки!! Будьте ви прокляті!