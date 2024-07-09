Удар по Києву 8 липня: 33 загиблих, зокрема 4 дитини, 120 постраждалих, серед них 10 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість постраждалих у Києві через вчорашню російську атаку збільшилася до 120. Усі роботи в лікарні "Охматдит" завершено, у Шевченківському районі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня зафіксовано пошкодження в 7 районах міста - у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

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ОНОВЛЕННЯ станом на 15:30

У ДСНС повідомили: "Пошукові, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території Охматдиту повністю завершені.

У Шевченківському районі під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 32 особи, серед них 4 дитини, 120 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано".

Пізніше в КМВА повідомили, що кількість загиблих у Києві зросла до 33.









