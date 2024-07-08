У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби, - Кличко
Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - зазначив очільник столиці.
Кличко звернувся до телеканалів та радіостанцій із проханням внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинула 21 людина. Майже 100 постраждали.
Атака РФ по Києву 8 липня 2024 року
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки росіян зафіксовані руйнування в Дніпровському, Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському районах.
У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит": пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки.
Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.
У Дніпровському районі столиці уламки впали на медцентр, 7 загиблих та 3 травмованих, є руйнування.
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за Україну треба вбивати!»
Грігорій Сковорода.
Але чому до сих пір жодна ракета не влучила у Кончу Заспу? Чи там стоїть таке ППО, що жодна ракета немає шансів?
А звичайні мирні люди у лікарнях, у школах, у супермаркетах і своїх домівках залишаються беззахисними.