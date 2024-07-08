У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби, - Кличко

Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - зазначив очільник столиці.

Кличко звернувся до телеканалів та радіостанцій із проханням внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: один під’їзд зруйновано, мешканців евакуюють. ВIДЕО

Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинула 21 людина. Майже 100 постраждали.

Атака РФ по Києву 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки росіян зафіксовані руйнування в Дніпровському, Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському районах.

У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит": пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

У Дніпровському районі столиці уламки впали на медцентр, 7 загиблих та 3 травмованих, є руйнування.