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В Киеве 9 июля объявлен Днем траура, - Кличко

наслідки атаки на охматдит

Городские власти объявляют 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - отметил глава столицы.

Кличко обратился к телеканалам и радиостанциям с просьбой внести соответствующие изменения в сетку вещания.

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Разбор завалов в столице продолжается. Предварительно в Киеве погибли 22 человека. Почти 100 пострадали.

Атака РФ по Киеву 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки россиян зафиксированы разрушения в Днепровском, Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах.

В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет": повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

В Днепровском районе столицы обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения.

Автор: 

Киев (25692) Кличко Виталий (4652) траур (234) Воздушные атаки на Киев (759)


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« За Україну не требо вмирати,

за Україну треба вбивати!»

Грігорій Сковорода.
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08.07.2024 17:30 Ответить
Це не Сковорода. Не виглядай йолопом
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08.07.2024 18:33 Ответить
Вічна пам'ять загиблим!
Але чому до сих пір жодна ракета не влучила у Кончу Заспу? Чи там стоїть таке ППО, що жодна ракета немає шансів?
А звичайні мирні люди у лікарнях, у школах, у супермаркетах і своїх домівках залишаються беззахисними.
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08.07.2024 17:40 Ответить
Тому що рознесе палац якогось одного олігарха-то він собі новий купить чи побудує. А взагалі у нього і в Італії чи Іспанії нерухомість може бути. Сенс на нього витрачати ракету.
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08.07.2024 17:54 Ответить
Сьогодні якийсь довбень у першій темі зранку про обстріл Києва казав, що у Дніпрі день жалоби, а у Києві-усе ППО. Провокатор або бот.
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08.07.2024 17:52 Ответить
Пам'ятаймо загиблих!! Вони загинули, від рук рашистів та їх помічників, ЖДУНІВ-коригувальників з ригоАНАЛІВ та совдепівських гнид, що мешкають, поряд з нами!!
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08.07.2024 19:31 Ответить
 
 