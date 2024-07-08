В Киеве 9 июля объявлен Днем траура, - Кличко

Городские власти объявляют 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - отметил глава столицы.

Кличко обратился к телеканалам и радиостанциям с просьбой внести соответствующие изменения в сетку вещания.

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Разбор завалов в столице продолжается. Предварительно в Киеве погибли 22 человека. Почти 100 пострадали.

Атака РФ по Киеву 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки россиян зафиксированы разрушения в Днепровском, Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах.

В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет": повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

В Днепровском районе столицы обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения.