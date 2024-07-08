Повторный удар по Киеву: в Днепровском районе обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения (обновлено)
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков на медицинский центр.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе падение обломков на медицинский центр. Предварительно, есть информация о двух погибших. Есть также пострадавшие. Повреждено здание. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.
В свою очередь в КГВА отмечают, что жертв больше.
"В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированных. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.
Обновленная информация
Впоследствии в Офисе генпрокурору сообщили детали обстрела.
По данным следствия, 8 июля 2024 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили повторную воздушную атаку по столице.
"В Днепровском районе столицы повреждено админздание медцентра. Известно о 7 погибших и 3 травмированных. На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.
Общее число погибших в результате атаки на столицу 8 июля 2024 года
По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
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то кацапск боти! стандартна боєголовка кацапських ракет біля 500 кг.
якби вона попала, знесло б частину будинку, а пошкодило б так як на фото
.
да, кацапам буде боляче, але подивись на карту рашки !
потрібно робити "Нащадка Сатани" (із відповідною боєголовкою)
.
Перестали бити після "саміту миру" де прийняли угоду що гне можна по цивільним підприємствам бити - здається і для цього той саміт зе-гниди і мутили.
та як бачу розганяючих кацапські наративи що винні не кацапи, не їх ставленики зе-гниди з їхнім кротовником, не хитроМудрий нарід віддавший їм всю владу, а амери - ті, поміч яких неоціненна...
на кого працюєш?
Працюю на ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД
то що було спочатку ? яйце чи курка ?
асвальт чи бензин ?
Ви бачили як стріляють ? Пакетами по 4 штуки на ціль...
ось на що натякаю.