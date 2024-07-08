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Повторный удар по Киеву: в Днепровском районе обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения (обновлено)

київ,медцентр

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков на медицинский центр.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе падение обломков на медицинский центр. Предварительно, есть информация о двух погибших. Есть также пострадавшие. Повреждено здание. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.

В свою очередь в КГВА отмечают, что жертв больше.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированных. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

Обновленная информация

Впоследствии в Офисе генпрокурору сообщили детали обстрела.

По данным следствия, 8 июля 2024 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили повторную воздушную атаку по столице.

"В Днепровском районе столицы повреждено админздание медцентра. Известно о 7 погибших и 3 травмированных. На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Общее число погибших в результате атаки на столицу 8 июля 2024 года

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна ответить: Лубинец обратился к международным организациям из-за обстрела "Охматдета"

Автор: 

больница (1442) Киев (25692) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+48
Я против оборонительной тактики. ПВО конечно хорошо но люди продолжают гибнуть, гибнут дети. Я ЗА тактику выжигания авиации рашистов всеми доступными средствами не переживая за коричневые линии бункерного нациста. Террор прекратится только тогда, когда прекратит свое существование авиация рашистов, а не тогда когда у Украины будет много ПВО
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08.07.2024 14:06 Ответить
+38
Зелепухи, коли ми в"ї....мо по по тому клятому аеродрому оленівка під мурманськом ? А по маасква-сіті? а по кремлю ? Може хоч по рубльовке ?!!!!!!!! Ви ж так хвалились тими дальніми дронами !!!!
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08.07.2024 14:03 Ответить
+25
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08.07.2024 14:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та які там уламки...
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08.07.2024 13:58 Ответить
"Уламок" розміром з не ушкоджену бойову частину.
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08.07.2024 14:05 Ответить
Це-таки уламки. Неушкоджена ракета зруйнувала б цю будівлю вщент.
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08.07.2024 14:12 Ответить
+ 100 !

то кацапск боти! стандартна боєголовка кацапських ракет біля 500 кг.
якби вона попала, знесло б частину будинку, а пошкодило б так як на фото

.
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08.07.2024 14:25 Ответить
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08.07.2024 14:03 Ответить
Зелепухи, коли ми в"ї....мо по по тому клятому аеродрому оленівка під мурманськом ? А по маасква-сіті? а по кремлю ? Може хоч по рубльовке ?!!!!!!!! Ви ж так хвалились тими дальніми дронами !!!!
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08.07.2024 14:03 Ответить
хано каву поп'ють...
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08.07.2024 14:13 Ответить
Вы шооо, то ж эскалация, запад не одобрит. Запад усрется от страха если мы Оленью расхерачим. Им раша грозит уже.
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08.07.2024 15:30 Ответить
До аэродрома, с которого взлетают и запускаю кабы по Харькову и области примерно 85--90км. Это на севере белгородской обл. Уже это длится 2 месяца. Разведроны висят над Харьковом и областью сутками, корректируют, их видят радары и где конкретно в телеграме сообщвют горожанам круглые сутки. И глухарь! Я тоже ответа не знаю. Не технарь конечно по пво. Но это давно. Как!? Скорее всего нечем сбивать на такой высоте. Неужели есть другой ответ и правильный. Пора отвечать тем кто это знает.
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08.07.2024 20:19 Ответить
Я против оборонительной тактики. ПВО конечно хорошо но люди продолжают гибнуть, гибнут дети. Я ЗА тактику выжигания авиации рашистов всеми доступными средствами не переживая за коричневые линии бункерного нациста. Террор прекратится только тогда, когда прекратит свое существование авиация рашистов, а не тогда когда у Украины будет много ПВО
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08.07.2024 14:06 Ответить
Зараз дозволять бити у глиб сосії, будеш тоді пити на поминках своїх кацапських родичів.
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08.07.2024 14:20 Ответить
на 350 км ? не сміши тапки !

да, кацапам буде боляче, але подивись на карту рашки !
потрібно робити "Нащадка Сатани" (із відповідною боєголовкою)

.
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08.07.2024 14:29 Ответить
Напомню. В 2021 году Украину терроризировали корабли рашистов. Террор с черного моря прекратился не благодаря ПВО а благодаря тому что ЗСУ начали гонять и топить корабли.
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08.07.2024 14:11 Ответить
Проблема в "доступних средствах ", тобто в їх відсутності ... + "заборона " стовпа дємократії і світового гєгємона - а то раптом бензин подорожчає...
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08.07.2024 14:15 Ответить
не пзди
Перестали бити після "саміту миру" де прийняли угоду що гне можна по цивільним підприємствам бити - здається і для цього той саміт зе-гниди і мутили.
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08.07.2024 14:32 Ответить
Москаль ? Бидляча мова - їх прикмета
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08.07.2024 14:39 Ответить
... за бидлячу мову згоден - не стримався...

та як бачу розганяючих кацапські наративи що винні не кацапи, не їх ставленики зе-гниди з їхнім кротовником, не хитроМудрий нарід віддавший їм всю владу, а амери - ті, поміч яких неоціненна...

на кого працюєш?
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08.07.2024 15:22 Ответить
Дякую за відповідь . Визнання своїх помилок - це ознака свідомої ТА ЗРІЛОЇ людини .

Працюю на ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД
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08.07.2024 15:38 Ответить
або асвальт не можна буде класти-красти

то що було спочатку ? яйце чи курка ?
асвальт чи бензин ?
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08.07.2024 14:33 Ответить
Никак нет...У Украины есть еще советские РСЗО Смерч-Торнадо-Ураган,с дальностью до 90км...И боекомплекты у кацапов к ним-регулярно захватываются в небольших колличествах...Есть артиллерия,в виде тех же "Пион",с дальностью под 50км...И из этого всего-можно легко достать до Белгорода...Если бы сегодня просто епанули 10-15 снарядов из того же Пиона по Белгороду-куда прийдется и предупредили,что это удар возмездия и так будет происходить всегда,после прилетов ракет по мирным городам и цивильным объектам,думаю кацапы после нескольких раз,думали,куда стреляют...А то и вовсем бы такие обстрелы прекратились...Ассиметричный ответ-единственное средство,даже если оно не гуманно..Но у нашей власти-просто нет яиц...Или же договорняки со сплошным предательством...Других объяснений нет...Извините,но так не воюют...Это стратегия терпил и повна зневага к своему народу,обрекая его на статус жертвенного заклания.
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08.07.2024 15:18 Ответить
Да нет, раша просто заявит что хохлы террористы. Менять ниче не будут, им пох. Пока пол-Москвы и все предприятия, выпускающие оружие, не расхерачат, раша не прекратит. Ну миллионы россиян погибнут, так миллионы. Правда если сразу активно нанести такой удар, пуйло возопит что раше грозит уничтожение и нажмет ядерную кнопку. Потому все ссутся и понемногу бомбят. Вон даже крупные склады снарядов не трогают, а могли бы расфигачить дронами.
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08.07.2024 15:38 Ответить
Если бы им падало на бошки так как харьковчанам,в Курске-Белгороде и т.д... им бы было не пох...А так,эта война в один бок...Так войны не выигрываются..И агрессор на место не ставится.Когда они третий год живут как ни в чем ни бывало,греют жопы на курортах...границы открыты..Их "мальчики где то там дамбят каклов" все тихо и спокойно...Чего ж так не воевать до бесконечности...Забив на все мировые законы-общественность.Украина для них всегда была,есть и останется "террористом" Они и вторжение потому и начали...бо просто епнулись на этом..Поэтому-выход для нас один-епашить в ответ так,чтоб талибан крестился..Но..Образцы своих вооружений,третий год не могут не разработать...нет..на поток поставить.Это откровенный саботаж и предательство..По иному быть не может.
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08.07.2024 15:55 Ответить
А представьте что мы многоэтажки возле Мааацквы уничтожим. Все газеты напишут что мы террористы. Следующих пакетов помощи можем не дождаться.
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08.07.2024 16:06 Ответить
Срать они хотели на Белгород
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08.07.2024 16:16 Ответить
Так. Максимальні потужності ППО в Києві - і сьогодні стільки руйнувань. Що вже казати про інші міста. Знищення рашистської авіації - пріоритет
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08.07.2024 14:16 Ответить
Так ракеты ж не испаряются. Баллистика падает вертикально, ее сбивают и она падает рядом. Даже если падает половина ракеты с боеголовкой и взрывается, этого хватает. Могли по заводу Артема стрелять, или по конторам военных на Лукьяновке. А Охматдет рядом по сути. Хотя могли целить и по больнице, считая что там военные лечатся. В любом случае баллистика падает рядом с местом куда нацелена. В прошлый раз тоже лупили по заводу Артема, части ракеты упали рядом с Лукьяновской. Но если б попала целая ракета, точно по корпусу, вероятно больше разрушила бы. Но вон по телеку показывают как она падала уже возле земли целая. Значит не сбили, и стреляли именно по больнице. Думаю на днях по аэродромам кацапов будет большой бадабум. Большущий.
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08.07.2024 15:59 Ответить
Хіба що в мацкві флагштоки позбивають чи вікна поб'ють
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09.07.2024 01:50 Ответить
у досі остаточно невизнаних ,"постійно тормозЯщім", Світом міжнародними терористами людожерів-кацапів з подихаючої Московії сьогодні "день медицини"?
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08.07.2024 14:26 Ответить
Мені здається, що сироковбасний головком перевів всйх ппошників у піхоту. Так враження, що ми повернулись у жовтень 22-го. Запускали по 100 ракет і не було таких руйнуваньЮ а тут 40 на всю Україну, тобто на Київ не більше 30 -ти і майже всі попали в ціль (я не вірю, що вони не хотіли попасти по дитячій лікарні).
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08.07.2024 14:33 Ответить
Домовилися з зелешоблою, щоб просувати свій мир.
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08.07.2024 15:01 Ответить
Если б до 30 ракет попали в цели, было б до 30 разрушенных зданий. Зачем оскорблять военных?
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08.07.2024 16:02 Ответить
Правильно! ЗЕленая ***** с ФСБешным дЕрмаком убрали всех генералов Залужного, включая и тех кто налаживал с нуля ПВО.
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08.07.2024 16:16 Ответить
Повторний удар - значить, перший мети не досяг.
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08.07.2024 16:21 Ответить
Повторний, так як ППО не встигають перезарядити

Ви бачили як стріляють ? Пакетами по 4 штуки на ціль...
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08.07.2024 16:31 Ответить
Натякаєте, що в "Охматдит" влучила наша ЗКР?
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08.07.2024 16:43 Ответить
2 й удар гарантовано потрапить

ось на що натякаю.
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08.07.2024 16:56 Ответить
Ви даремно таке говорите, вже затримали автора Відео з попаданням ракети!!!
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08.07.2024 16:59 Ответить
за що його затримали?
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09.07.2024 01:42 Ответить
Ну для того чтобы ракеты не кончались, нам и передали их на 2,3млрд, или скоро передадут. А любая пво имеет коэффициент сбития целей. Если экономить ракеты и стрелять по Кинжалам 1-2мя из Патриотов, можно не попасть видимо. При 4х ракетах явно вероятность сбить выше. Но и осколков от Патриотов больше, упасть могут куда угодно. Только это все же осколки а не боеголовка, которая взрывается. Потому по Охматдету явно была российская ракета. Позже скажут какая. А вообще хорошо что Кинжалы сбиваем, и прочую баллистику.
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08.07.2024 18:25 Ответить
Йорбан подякував зеішаку а путлєр йорбану
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09.07.2024 01:55 Ответить
 
 