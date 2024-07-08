Повторный удар по Киеву: в Днепровском районе обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения (обновлено)

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков на медицинский центр.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе падение обломков на медицинский центр. Предварительно, есть информация о двух погибших. Есть также пострадавшие. Повреждено здание. Экстренные службы направляются на место", - информирует Кличко.

В свою очередь в КГВА отмечают, что жертв больше.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированных. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

Обновленная информация

Впоследствии в Офисе генпрокурору сообщили детали обстрела.

По данным следствия, 8 июля 2024 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили повторную воздушную атаку по столице.

"В Днепровском районе столицы повреждено админздание медцентра. Известно о 7 погибших и 3 травмированных. На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Общее число погибших в результате атаки на столицу 8 июля 2024 года

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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