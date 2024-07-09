УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12039 відвідувачів онлайн
Новини
313 0

Внаслідок обстрілу села Кізомис на Херсонщині поранено людину

Наслідки обстрілу села Кізомис на Херсонщині 9 липня

9 липня російські війська обстріляли село Кізомис Херсонської області та поранили одну людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Зазначається, що окупанти ввечері скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого поранення отримав 34-річний чоловік. В нього - поранення ніг, травматична ампутація стопи. 

Потерпілого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Читайте: Росіяни обстріляли за добу 15 населених пунктів Херсонщини та 282 рази вдарили по Запорізькій області, є поранені

Автор: 

обстріл (29282) Херсонська область (5894)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 