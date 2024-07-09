Внаслідок обстрілу села Кізомис на Херсонщині поранено людину
9 липня російські війська обстріляли село Кізомис Херсонської області та поранили одну людину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.
Зазначається, що окупанти ввечері скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого поранення отримав 34-річний чоловік. В нього - поранення ніг, травматична ампутація стопи.
Потерпілого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.
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