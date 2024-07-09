Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених. Нам допомагають ОАЕ, - Лубінець

Понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, Україна має намір провести великий обмін жінок-військовополонених.

"Неодноразово ми порушували питання, я особисто спілкування з Москальковою (Тетяна Москалькова – російська омбудсменка, - ред.) для того, щоб організувати окремий обмін для повернення саме жінок", - сказав Уповноважений з прав людини.

Лубінець розповів, що в організації такого обміну допомагають представники з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Він також розповів, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну - важкопоранені та жінки.

"За нашою інформацією, понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні", - сказав омбудсмен.

Якихось деталей щодо можливого великого обміну жінок-військовополонених Лубінець не навів.

Читайте також: Лубінець не бачить готовності Росії до обміну "всіх на всіх" найближчим часом