Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених. Нам допомагають ОАЕ, - Лубінець
Понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Лубінця, Україна має намір провести великий обмін жінок-військовополонених.
"Неодноразово ми порушували питання, я особисто спілкування з Москальковою (Тетяна Москалькова – російська омбудсменка, - ред.) для того, щоб організувати окремий обмін для повернення саме жінок", - сказав Уповноважений з прав людини.
Лубінець розповів, що в організації такого обміну допомагають представники з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Він також розповів, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну - важкопоранені та жінки.
"За нашою інформацією, понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні", - сказав омбудсмен.
Якихось деталей щодо можливого великого обміну жінок-військовополонених Лубінець не навів.
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У Лубинця, язика немає об кого почесати! Тому Він і чеше його, об асфальт зеленського, перед камерами ЗМІ!
Ще один із СРАТЬєхав, від приблуд95!
Коли справу зробите самі, ось тоді, і теліпайте, своєю єрундою !!
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