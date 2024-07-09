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Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених. Нам допомагають ОАЕ, - Лубінець

Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених. Нам допомагають ОАЕ, - Лубінець

Понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, Україна має намір провести великий обмін жінок-військовополонених. 

"Неодноразово ми порушували питання, я особисто спілкування з Москальковою (Тетяна Москалькова – російська омбудсменка, - ред.) для того, щоб організувати окремий обмін для повернення саме жінок", - сказав Уповноважений з прав людини.

Лубінець розповів, що в організації такого обміну допомагають представники з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Він також розповів, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну - важкопоранені та жінки.

"За нашою інформацією, понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні", - сказав омбудсмен.

Якихось деталей щодо можливого великого обміну жінок-військовополонених Лубінець не навів.

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Автор: 

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Велике Роспільництво і Велике обмінництво від нашого вожд"я-Велікана
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09.07.2024 22:26 Відповісти
Розкажи про свої плани, щоб Бог розсміявся!
У Лубинця, язика немає об кого почесати! Тому Він і чеше його, об асфальт зеленського, перед камерами ЗМІ!
Ще один із СРАТЬєхав, від приблуд95!
Коли справу зробите самі, ось тоді, і теліпайте, своєю єрундою !!
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09.07.2024 22:39 Відповісти
правильно. молодцы.
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10.07.2024 05:06 Відповісти
Лубінець або долбойоб або таки Долбойоб!

ОАЕ не допомагають - Емірати стали кримінальною помийкою рашки !
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10.07.2024 06:46 Відповісти
 
 