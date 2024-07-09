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Лубінець не бачить готовності Росії до обміну "всіх на всіх" найближчим часом

Лубінець не бачить готовності Росії до обміну

Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець вважає малоймовірним обмін полоненими з РФ за формулою "всіх на всіх" найближчим часом. Омбудсман не бачить готовності до цього з боку Росії.

Про це він розповів під час пресконференції, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", - сказав Лубінець.

Крім цього, омбудсман розповів, що під час останнього обміну Україні вперше вдалося повернути п'ятьох людей з території Білорусі - трьох жінок і двох чоловіків. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з білоруською стороною.

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Також Лубінець розповів про різницю у ставлені до українських полонених з боку білорусів і росіян. За словами Уповноваженого з прав людини, до полонених, які перебували на території Білорусі, не застосовували тортури.

"Тобто громадяни України (повернені, - ред.) з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування, це навіть по зовнішньому вигляду було видно", - розповів Лубінець.

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Автор: 

обмін (1219) полонені (2306) Лубінець Дмитро (617)


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Кацапня не іде на такий обмін тому що це один з важелів впливу.
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09.07.2024 17:46 Відповісти
Хто в здоровому глузді піде на обмін всіх на всіх, якщо одних більше в рази, ніж інших. За словами цього Лубинця, у полоні понад 28 000 українців..
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09.07.2024 18:01 Відповісти
Лубінець-це ФСБшна консерва,яка працювала в адміністрації в пєтушиного генералісімуса Захарченка,а потім Єрмак спеціально під нього зробив виборчий округ на прифронтовій території,де проголосувало менше 100 людей.
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09.07.2024 17:50 Відповісти
У Лубинца вообще что то со зрением, ему бы офтальмологу показаться.
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09.07.2024 17:53 Відповісти
Сьогодні шмигалеао-лубінцевий день, походу..

У найсонцесяйнішого боневтіка найвеличнішого перидоз, чи шо?? Знову на діалізі??
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09.07.2024 18:04 Відповісти
Цікаво, а хто бачить? 🤔 Зєлєнскій/Єрмак? Можливо, Лубінець не в той отвір дивився?
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09.07.2024 18:05 Відповісти
Може вони це роблять шоб ми й далі показово відкармлювали русню за рахунок платників податків? В нас вже 3-й табір будують під полонених. Ми їх за*бемось відкармлювати. Треба їх хоч на розмінування направляти і розбирати завали після прильотів. Хоча б окупиться.
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09.07.2024 18:22 Відповісти
 
 