Лубінець не бачить готовності Росії до обміну "всіх на всіх" найближчим часом

Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець вважає малоймовірним обмін полоненими з РФ за формулою "всіх на всіх" найближчим часом. Омбудсман не бачить готовності до цього з боку Росії.

Про це він розповів під час пресконференції, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", - сказав Лубінець.

Крім цього, омбудсман розповів, що під час останнього обміну Україні вперше вдалося повернути п'ятьох людей з території Білорусі - трьох жінок і двох чоловіків. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з білоруською стороною.

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Також Лубінець розповів про різницю у ставлені до українських полонених з боку білорусів і росіян. За словами Уповноваженого з прав людини, до полонених, які перебували на території Білорусі, не застосовували тортури.

"Тобто громадяни України (повернені, - ред.) з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування, це навіть по зовнішньому вигляду було видно", - розповів Лубінець.

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