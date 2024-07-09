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Новини Війна
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Впродовж дня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини: били з мінометів, артилерії, атакували FPV-дронами

Впродовж дня загарбники обстріляли 9 громад Сумщини

Впродовж дня вівторка, 9 липня, війська РФ здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області пролунало 67 вибухів на території дев'яти громад.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Зноб-Новгородська громада: ворог завдав ударів FPV-дронами;
  • Білопільська громада: загарбники скинули вибухові пристрої з БПЛА та завдали удар FPV- дроном;
  • На територію Шалигинської громади загарбники скинули 6 мін та атакували по громаді FPV-дроном;
  • Хотінська громада: ворог обстрілював з мінометів, артилерії та атакував ракетами типу "НАР" з гвинтокрила. Також зафіксовано удар з БПЛА;
  • Великописарівська громада: росіяни атакували ракетами з гелікоптера та мінометами;
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів та скинув з БПЛА вибухові пристрої;
  • Середино-Будська громада: загарбники атакували FPV-дронами;
  • Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами;
  • Глухівська громада: рашисти також атакували FPV-дроном.

Дивіться також: Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

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обстріл (29282) Сумська область (3898)


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