Впродовж дня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини: били з мінометів, артилерії, атакували FPV-дронами
Впродовж дня вівторка, 9 липня, війська РФ здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області пролунало 67 вибухів на території дев'яти громад.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Зноб-Новгородська громада: ворог завдав ударів FPV-дронами;
- Білопільська громада: загарбники скинули вибухові пристрої з БПЛА та завдали удар FPV- дроном;
- На територію Шалигинської громади загарбники скинули 6 мін та атакували по громаді FPV-дроном;
- Хотінська громада: ворог обстрілював з мінометів, артилерії та атакував ракетами типу "НАР" з гвинтокрила. Також зафіксовано удар з БПЛА;
- Великописарівська громада: росіяни атакували ракетами з гелікоптера та мінометами;
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів та скинув з БПЛА вибухові пристрої;
- Середино-Будська громада: загарбники атакували FPV-дронами;
- Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами;
- Глухівська громада: рашисти також атакували FPV-дроном.
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