Європа була надто наївною щодо РФ та Китаю. Допомогу Україні потрібно збільшити, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Європа має зробити більше для військової підтримки України.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції Ради міжнародних відносин у Вашингтоні, куди вона прибула для участі в саміті НАТО, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови уряду Данії, Європа була "надто наївною" щодо Росії, а також щодо Китаю.

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, що ми були надто наївними щодо Росії, надто наївними щодо Китаю. Ми маємо пришвидшити, збільшити масштаб як європейці... Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібно для захисту", - сказала Фредеріксен.

Вона також заявила, що літаки F-16, які Данія раніше оголосила передати Києву, невдовзі прибудуть до України.

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За словами Фредеріксен, наразі Данія зосереджена на тому, щоб допомогти Україні розвинути національну оборонну промисловість, щоб вона могла виробляти зброю та боєприпаси на місці та зменшила свою залежність від іноземної допомоги.

"Вони працюють набагато швидше, ніж решта Європи", - сказала політикиня, маючи на увазі Україну.

Крім цього, очільниця уряду Данії виступила за зняття обмежень для ЗСУ на удари по території РФ західним озброєнням.

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