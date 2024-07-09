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Новини
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Європа була надто наївною щодо РФ та Китаю. Допомогу Україні потрібно збільшити, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Європа була надто наївна щодо РФ та Китаю. Допомогу Україні потрібно збільшити, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Європа має зробити більше для військової підтримки України.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції Ради міжнародних відносин у Вашингтоні, куди вона прибула для участі в саміті НАТО, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови уряду Данії, Європа була "надто наївною" щодо Росії, а також щодо Китаю.

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, що ми були надто наївними щодо Росії, надто наївними щодо Китаю. Ми маємо пришвидшити, збільшити масштаб як європейці... Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібно для захисту", - сказала Фредеріксен.

Вона також заявила, що літаки F-16, які Данія раніше оголосила передати Києву, невдовзі прибудуть до України. 

Дивіться також: Данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, - Зеленський після зустрічі з прем’єркою Данії Фредеріксен. ВIДЕО

За словами Фредеріксен, наразі Данія зосереджена на тому, щоб допомогти Україні розвинути національну оборонну промисловість, щоб вона могла виробляти зброю та боєприпаси на місці та зменшила свою залежність від іноземної допомоги.

"Вони працюють набагато швидше, ніж решта Європи", - сказала політикиня, маючи на увазі Україну.

Крім цього, очільниця уряду Данії виступила за зняття обмежень для ЗСУ на удари по території РФ західним озброєнням.

Читайте також: Прем’єрка Данії Фредеріксен на Саміті миру: Якщо ми не відстоюватимемо наші принципи, то чого ми всі вартуємо?

Автор: 

Данія (787) допомога (8453) росія (66144) Фредеріксен Метте (99)


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Топ коментарі
+8
Ну дехто з ОПЗЄ теж досі розраховує на китайське баблішко.
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10.07.2024 00:05 Відповісти
+7
Невже почали прозрівати потроху?....
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10.07.2024 00:17 Відповісти
+6
Дуууже повільно вони прозрівають....
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10.07.2024 00:23 Відповісти
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Ну дехто з ОПЗЄ теж досі розраховує на китайське баблішко.
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10.07.2024 00:05 Відповісти
Невже почали прозрівати потроху?....
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10.07.2024 00:17 Відповісти
Дуууже повільно вони прозрівають....
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10.07.2024 00:23 Відповісти
кацапів закидати томагавками, з террористичного Китая вивести всі інвестиції і заводи
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10.07.2024 00:28 Відповісти
Як же ж поталанило данцям з прем'єром.
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10.07.2024 00:39 Відповісти
Європа була надто наївною щодо РФ та Китаю

То й поплатилася втратою еуропейської цноти...
(горює)
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10.07.2024 01:39 Відповісти
та капець, імпотенти.
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10.07.2024 02:02 Відповісти
Надто дебiльною, сцикливою та користолюбивою скорiше
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10.07.2024 02:30 Відповісти
***, та невже?😳
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10.07.2024 04:41 Відповісти
Кацапчику, ти б сиділо там, де ти зара сидиш, та не тявкало. Тобі наші українські інтереси нах не потрібні.
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10.07.2024 05:33 Відповісти
можЄт, можЄт, нє пєрєжівай ваня,)
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10.07.2024 07:28 Відповісти
Європа була не наївною, а продажною. Нехай пильніше придивляться до своїх політиків та їх статків.
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10.07.2024 05:25 Відповісти
А за своїми політиками хто буде дивитись-Байден?
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10.07.2024 05:58 Відповісти
Почему была? Она и щас цинично наивна.

Пытается разговаривать и договариваться с голодным крокодилом или с онкологией.

Это наивность или цинизм, оба варианта хуже.
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10.07.2024 08:57 Відповісти
 
 