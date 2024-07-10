Близько 40% жителів України потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Через російське вторгнення більш як 14,5 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря цієї організації з гуманітарних питань Джойс Мсія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більш як 14,5 мільйонів людей, тобто близько 40% загального населення України, потребують певної гуманітарної допомоги. 56% цих людей - жінки й дівчата", - поінформувала Мсія.

Крім того, більш як 10 мільйонів жителів України потребують негайної допомоги, аби впоратися зі стресом та іншими психологічними проблемами, повʼязаними з війною.

"Ми дуже занепокоєні щодо 1,5 млн людей, дістатися до яких ми не змогли на окупованих РФ частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Як усі люди, які проживають поруч з лінією фронту в Україні, вони точно потребують негайного доступу до медичної допомоги й ліків, продовольства та чистої питної води", - зазначила заступниця Генсекретаря.

У зв’язку з цим вона закликала негайно надати безперешкодний гуманітарний доступ до людей у зоні конфлікту, які цього потребують.

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