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Близько 40% жителів України потребують гуманітарної допомоги, - ООН

В ООН розповіли скільки громадян України потребують гуманітарної допомоги.

Через російське вторгнення більш як 14,5 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря цієї організації з гуманітарних питань Джойс Мсія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більш як 14,5 мільйонів людей, тобто близько 40% загального населення України, потребують певної гуманітарної допомоги. 56% цих людей - жінки й дівчата", - поінформувала Мсія.

Крім того, більш як 10 мільйонів жителів України потребують негайної допомоги, аби впоратися зі стресом та іншими психологічними проблемами, повʼязаними з війною.

"Ми дуже занепокоєні щодо 1,5 млн людей, дістатися до яких ми не змогли на окупованих РФ частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Як усі люди, які проживають поруч з лінією фронту в Україні, вони точно потребують негайного доступу до медичної допомоги й ліків, продовольства та чистої питної води", - зазначила заступниця Генсекретаря.

У зв’язку з цим вона закликала негайно надати безперешкодний гуманітарний доступ до людей у зоні конфлікту, які цього потребують.

Читайте: Генсек ООН Гутерріш засудив масований російський обстріл міст України

Автор: 

ООН (3380) гуманітарна допомога (1005)


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" Близько 40% жителів України потребують гуманітарної допомоги " Близько 95 % працюючих жителів України потребують достойної заробітної плати...
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10.07.2024 03:27 Відповісти
Ви чули? Вони "дуже занепокоєні". Завтра кацапня їм "заспокійливу пігулку" підкине. Через банки-посередники.
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10.07.2024 06:06 Відповісти
пане преЗЕдент, "Як ви спите ночами?" (с)
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10.07.2024 06:21 Відповісти
ПЕРЕЛИК НЕЖДЕНИХ У ГУМДОПОМОЗІ:
1. ГЕРЕГИ (Епіцентр);
2. .............. (Велика Кишеня);
3. ....
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10.07.2024 06:51 Відповісти
 
 