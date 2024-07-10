Зволікання з допомогою Україні не стримало РФ від ескалації, а лише продовжило війну, - лідер республіканців Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що зволікання з наданням допомоги Україні лише продовжило загарбницьку війну Росії.

Про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе, збільшити ціну агресії для ворога і створити умови для розмови з позиції сили.

Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде більш кривавим", - наголосив Макконнелл.

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Республіканець зауважив, що зволікання з подальшою допомогою ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть перемогти.

"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або послаблена їхньою поразкою", - додав Макконнелл.