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Новини Війна
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Зволікання з допомогою Україні не стримало РФ від ескалації, а лише продовжило війну, - лідер республіканців Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл про зволікання допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що зволікання з наданням допомоги Україні лише продовжило загарбницьку війну Росії. 

Про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе, збільшити ціну агресії для ворога і створити умови для розмови з позиції сили.

Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде більш кривавим", - наголосив Макконнелл.

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Республіканець зауважив, що зволікання з подальшою допомогою ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть перемогти.

"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або послаблена їхньою поразкою", - додав Макконнелл.

Автор: 

допомога (8453) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+10
Тобто ви, довбойоби, справді вважали, що якщо Україні не дати допомоги, паРаша далі не піде? Та нах. таких "союзників", як ви!
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10.07.2024 08:26 Відповісти
+8
Головне що цього зовсім не розуміє пан Байден!
Є дві причини чому;
-Через проблеми із здоров'ям;
-Через те що саме він є найбільшим боягузом у світі.
Америка повинна нарешті зрозуміти. путінське зло та путінська росія мають відповісти за нелюдські злочини!
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10.07.2024 08:20 Відповісти
+7
Найкращий та найнадійніший союзник - це ядєрка націлена на москву.
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10.07.2024 08:38 Відповісти
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Трампісти допомогли росіянам
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10.07.2024 08:17 Відповісти
А чого лише Трампісти це була спільна позиція обох партій та і інших країн не лише штатів... про те що заморожування допомоги відбувається щоб не було ескалації проговорився міністр МЗС Литви ....
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10.07.2024 08:57 Відповісти
саме трампісти заблочили на рік виділення додаткової допомоги Україні (і не лише Україні). А Закон про виділення 61-го лярда для України відмовлялись ставити на голосування в Палаті Конгресу з вересня 2023 по квітень 24-го року. Нехай навіть проголосували нехай навіть з редакційними несутттєвими змінами- але наскільки довго зволікали, і під яким тиском громадськості змушені були розглядати...
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10.07.2024 11:40 Відповісти
По перше у Байдена було ще 6 млрд, на запит конгресменів представник адміністрації так і не могла дати чіткої відповіді чому їх не використовують... По друге допомогу затримали і синхронно деякі інші країни під надуманими приводами...

Та про штучну затримку допомоги заходом щоб не було ескалації написав в своєму твітері міністр МЗС Литви... правда назвав це помилкою заходу
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10.07.2024 11:53 Відповісти
чому про ці 6 лярдів які ніби-то Байден міг використати, розказують в пабліках лише такі боти, як ти; і ніхто з публічних осіб, навть політичних ворогів Байдена? А відповідь проста: в новому фінансовому році Байден не міг їх "використати" без спеціальної резолюції Конгресу, передовсім Палати, де керувати слони, які не ставили законопроекти на розгляд. До речі, до закінчення минулого фінансового року (до 30/09.23) таки було "використано" чуть менше двох лярдів.
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10.07.2024 22:43 Відповісти
І візьмемо зараз пакет проголосовано скільки надано допомоги чітко щоб штани підтримати і знову дальше продовжили тикакання зброї каплями
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10.07.2024 11:54 Відповісти
Невже треба логарифмічну лінійку?
Це був зговор демократів і республіканці, що вчергове повірили людоїду.
пуцін сказав: "перестаньте озброювати Україну і війна закінчиться"
А тепер вони скулять, що пуцло їх вчергове кинув
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10.07.2024 13:44 Відповісти
Вообще совок и прочие должны благодарны быть японцам...если б не они со своей ескалацией в перл харборе
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10.07.2024 08:19 Відповісти
Точно. Поки не отримали звіздюлєй конгрес так само викаблучувався у 1941. Черчіль два місяці їздив по Америці і просив допомогу. А йому -не начасі, не ескалюй.
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10.07.2024 12:37 Відповісти
Головне що цього зовсім не розуміє пан Байден!
Є дві причини чому;
-Через проблеми із здоров'ям;
-Через те що саме він є найбільшим боягузом у світі.
Америка повинна нарешті зрозуміти. путінське зло та путінська росія мають відповісти за нелюдські злочини!
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10.07.2024 08:20 Відповісти
Скоріш за все він би не був боягузом , якби менше слухав своїх радників .
Коли ти президент і тобі з усіх сторін цілодобово співають мантри про червоні лінії і ескалацію то рано чи пізно ти почнеш боятися навіть власної тіні .
імхо - Байдену варто було підібрати собі радників - яструбів , а він попризначав - ботаніків , які всього жахаються .
***** і інші диктатори все це чудово бачать , і тому світ зараз стоїть на порозі тотального хаосу . Америку перестали боятись !
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10.07.2024 11:04 Відповісти
Та неужели? Как такое могло быть? Еще один полоумный старик.)
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10.07.2024 08:24 Відповісти
Тобто ви, довбойоби, справді вважали, що якщо Україні не дати допомоги, паРаша далі не піде? Та нах. таких "союзників", як ви!
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10.07.2024 08:26 Відповісти
Найкращий та найнадійніший союзник - це ядєрка націлена на москву.
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10.07.2024 08:38 Відповісти
Сенатор Макконелл , так ваш тіпок на прізвище Джонсон як раз і підіграв рашкі .
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10.07.2024 08:26 Відповісти
а тарарамп з йорбаном
так не вважають
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10.07.2024 08:45 Відповісти
Ну він і загнув - як це недопостачання зброі може стримати ворога
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10.07.2024 08:51 Відповісти
За кожен притриманий вами ********* Україна розплатилася кров'ю та життями захисників.
Звучить не зовсім дипломатично, проте це правда. Але є ще одне "але"...
Але це саме наше "зелене лайно" повністю провалило всю комунікацію з вами, і це переважно їхня провина. Зелені недолугі нікчеми...
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10.07.2024 09:26 Відповісти
Ідіоти. Констатували очевидне. Зате у кацапів вистачає ракет та шахедів щоб пуляти по багатоповерхівках, енергооб'єктах та лікарнях. І вони не закінчуються, бо союзники не триндять про ескалацію а просто роблять те, що пообіцяли
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10.07.2024 09:49 Відповісти
тобто, що демократи, що республіканці усе прекрасно розуміють, бажають на словах нам перемоги, надають допомогу, але при цьому стримують та включають усі можливі стопи щоб цього не відбулося.. просто шизофренія чи в випадку з Байденом деменція якась.
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10.07.2024 10:10 Відповісти
На сегодняшний день к сожалению, Республиканская партия на 70% состоит из полезных идиотов или из агентов кремля.
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10.07.2024 10:12 Відповісти
Шановні панове!
Не забувайте що це СЕНАТОР - Сенат США яраз ДУЖЕ швидко проголосував за підтримку України.
Здається за 1 ДЕНЬ після підпису Президента. В Сенаті і демократи і республіканці якраз не мали сумнівів у підтримці України.

А у подальшому все тормозив спікер Джонсон з Палати Представників.

Так що - Сенатору подяка!
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10.07.2024 13:03 Відповісти
Поступова здача українських міст є спланованою
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10.07.2024 23:33 Відповісти
 
 