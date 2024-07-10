Зволікання з допомогою Україні не стримало РФ від ескалації, а лише продовжило війну, - лідер республіканців Макконнелл
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що зволікання з наданням допомоги Україні лише продовжило загарбницьку війну Росії.
Про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він зазначив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе, збільшити ціну агресії для ворога і створити умови для розмови з позиції сили.
Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде більш кривавим", - наголосив Макконнелл.
Республіканець зауважив, що зволікання з подальшою допомогою ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть перемогти.
"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або послаблена їхньою поразкою", - додав Макконнелл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та про штучну затримку допомоги заходом щоб не було ескалації написав в своєму твітері міністр МЗС Литви... правда назвав це помилкою заходу
Це був зговор демократів і республіканці, що вчергове повірили людоїду.
пуцін сказав: "перестаньте озброювати Україну і війна закінчиться"
А тепер вони скулять, що пуцло їх вчергове кинув
Є дві причини чому;
-Через проблеми із здоров'ям;
-Через те що саме він є найбільшим боягузом у світі.
Америка повинна нарешті зрозуміти. путінське зло та путінська росія мають відповісти за нелюдські злочини!
Коли ти президент і тобі з усіх сторін цілодобово співають мантри про червоні лінії і ескалацію то рано чи пізно ти почнеш боятися навіть власної тіні .
імхо - Байдену варто було підібрати собі радників - яструбів , а він попризначав - ботаніків , які всього жахаються .
***** і інші диктатори все це чудово бачать , і тому світ зараз стоїть на порозі тотального хаосу . Америку перестали боятись !
так не вважають
Звучить не зовсім дипломатично, проте це правда. Але є ще одне "але"...
Але це саме наше "зелене лайно" повністю провалило всю комунікацію з вами, і це переважно їхня провина. Зелені недолугі нікчеми...
Не забувайте що це СЕНАТОР - Сенат США яраз ДУЖЕ швидко проголосував за підтримку України.
Здається за 1 ДЕНЬ після підпису Президента. В Сенаті і демократи і республіканці якраз не мали сумнівів у підтримці України.
А у подальшому все тормозив спікер Джонсон з Палати Представників.
Так що - Сенатору подяка!