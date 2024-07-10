Гібридні операції та кібератаки РФ є підставою для застосування 5-ї статті НАТО, - високопосадовець Альянсу

Одна з країн НАТО може попросити захисту від союзників за статтею 5 Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.

Про це заявив у Вашингтоні високопосадовець НАТО, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Так посадовець відповів на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія", - зазначив чиновник.

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"Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - зауважив він.

Представник Альянсу додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак, однак наразі жодна з них цього не робила.