Гібридні операції та кібератаки РФ є підставою для застосування 5-ї статті НАТО, - високопосадовець Альянсу
Одна з країн НАТО може попросити захисту від союзників за статтею 5 Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.
Про це заявив у Вашингтоні високопосадовець НАТО, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Так посадовець відповів на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.
"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія", - зазначив чиновник.
"Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - зауважив він.
Представник Альянсу додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак, однак наразі жодна з них цього не робила.
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