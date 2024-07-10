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Новини
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Гібридні операції та кібератаки РФ є підставою для застосування 5-ї статті НАТО, - високопосадовець Альянсу

У НАТО можуть застосувати статтю 5 у відповідь на кібератаки Росії

Одна з країн НАТО може попросити захисту від союзників за статтею 5 Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.

Про це заявив у Вашингтоні високопосадовець НАТО, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Так посадовець відповів на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія", - зазначив чиновник.

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"Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - зауважив він.

Представник Альянсу додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак, однак наразі жодна з них цього не робила.

Автор: 

НАТО (6563) росія (66144)


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І шо? І нічого
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10.07.2024 10:05 Відповісти
Наразі добре відомо,що інструктори НАТО мають місце в Україні, а також техперсонал. Попросіть допомогу, а не требуйте,хоча зе так і не наважився на живу силу НАТО.
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10.07.2024 10:11 Відповісти
Як "нічого"? Висловлюється занепокоєння, орбан, фіцо і ердоган вимагають зняти з росії санкції, щоб не було екскалації...
Робота кипить!
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10.07.2024 11:54 Відповісти
Ось і в'їбіть по маацкве ...
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10.07.2024 10:07 Відповісти
Нато це блок захисту , а не нападу ст 1
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10.07.2024 10:13 Відповісти
Терпіли.
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10.07.2024 10:12 Відповісти
Але застосовуються лише обісцяні штани.
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10.07.2024 10:21 Відповісти
Дякую, це було дуже смішно))))))
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10.07.2024 10:59 Відповісти
набір слів, ні навіть не слів, а букв...
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10.07.2024 11:04 Відповісти
 
 