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Запроваджено примусову евакуацію дітей в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини

Примусова евакуація

Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. Вивезенню у примусовий спосіб підлягають 186 дітей з їхніми родинами на Харківщині та 38 дітей з їхніми батьками - на Донеччині.

Про це розповіли в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

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Евакуація на Харківщині

Схвалено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 186 дітей з їхніми родинами із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб. Для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірні та приймальні пункти евакуації.

Евакуація на Донеччині

Йдеться про населені пункти Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Загалом звідти планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 711 осіб, зокрема 20 дітей, вивезено за три дні з Торецької громади в межах екстреної евакуації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомляється, що у більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом з особами, які їх супроволжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки з дітьми таємно повертаються до Торецька попри примусову евакуацію

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2346) Донецька область (8830) Міністерство реінтеграції (500)


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Росія захопила Нью-йорк
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10.07.2024 16:20 Відповісти
Не з родинами, а з мамками. Папок мобiлiзують в процесi евакуацiї. Любить влада не домовляти людям, як тi жиди лукавi.
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10.07.2024 16:39 Відповісти
 
 