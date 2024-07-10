Запроваджено примусову евакуацію дітей в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини

Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. Вивезенню у примусовий спосіб підлягають 186 дітей з їхніми родинами на Харківщині та 38 дітей з їхніми батьками - на Донеччині.

Про це розповіли в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

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Евакуація на Харківщині

Схвалено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 186 дітей з їхніми родинами із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб. Для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірні та приймальні пункти евакуації.

Евакуація на Донеччині

Йдеться про населені пункти Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Загалом звідти планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

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Повідомляється, що у більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом з особами, які їх супроволжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

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