Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з Росією, - Сійярто

Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сійярто наголосив на протиріччі в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство України неможливе.

Міністр заявив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО лише з умовою, що рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу одноголосно.

Сійярто також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника з НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не зосередження уваги на колективній обороні та внутрішній силі.

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