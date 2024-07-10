Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з Росією, - Сійярто
Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Сійярто наголосив на протиріччі в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство України неможливе.
Міністр заявив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО лише з умовою, що рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу одноголосно.
Сійярто також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника з НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не зосередження уваги на колективній обороні та внутрішній силі.
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На 80% впевнений що московія поперла б війною зроби ми таке як прибалти , напевне тому кравчук і кучма так підігрували тоді по причині страху війни .
якось московити не дуже горіли бажанням розносити прибалтику на відміну від молдови
Маленька, але корумпована краіна…
"Членство Венгрии в ЕС невозможно в связи с явно про-кремлевской политикой, идущей вразрез с демократическими ценностями Евросоюза".
А тепер ти, поце, хочеш "зосередження уваги на колективній обороні та внутрішній силі"?
Відсмокчи краще сумній коняці.
По-перше цi краiни не входять в орбiту росiян;
По-друге цi краiни мають стабiльну непохитну владу, з однаковим курсом. Якщо простiше - там до влади не прийде Янукович, i схеми Петрiота не опиняться на столi у ФСБ;
По-трете населення цих краiн зрiле, там не вiшають москаляк на гiлляки, не маючи на чому вiшати. Манергейм хiр зна коли принic в жертву декiлька териториi, щоб краiна колись у майбутньому вступило в НАТО, а що в нас? Виловлюють iнвалiдiв щоб виходити на кордони 1991 та пити каву в Криму?
По-четверте цi краiни заможнi, тому будуть купляти багато зброi та вкладати грошi в спiльну оборону, й мабуть це основне чому цi краiни взяли.
НАТО це вже не про оборону, а про бузiнесс.
Він говорить так,
скільки йому уйло заплатив.
Проблема в тому,
що зараз в політиці немає чесних людей
всіх можна купити.
Тому що таке людське єство
Від слів "жерти хочеться всім"
Хто з політиків приходить в політику
Щоб зробити краще людям
Наступного дня з ним буде покінчено
Чего? Потерять бизнес с россией?
Шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина, бо Росія й Україна нерозлучні дві сестри.
Олександр Йосипович Дейч - російський і український літературознавець, театрознавець, доктор мистецтвознавства, професор називав Максима Тадейовича «енциклопедистом свого часу».
Щось у ціх циган пам'ять повниітью відшиблоЮ, як у 1956 році радянські віська затопили будапешт у крові.
Я хрінею від ціх мадярських циган, котрі без мозоку з паматью.
йой щось вас сьогодні тьма з новою реєстацією, невже подоляк отримав субвенцію на свою ботоферму
Буде УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в Україні, буде і відповідне рішення щодо членства України в НАТО! А допоки будуть убивць Українців, вагнерівців, спасати з ОПУ по телефону, ще зарано! Для нинішніх приблуд95, головне гроші асфальту голіками барижити, медмасок побільше продати з України перед КОВІДОМ19, зірвати обороноздатність (ракетні програми, ДОЗ, …), шашлики після параду на Хрещатику за три дні, (мертвечук з деркачами і сівковичем, можуть підтвердити)… Ну і хоть паржом, коли нас «зроблять ще раз»…
Пам'ять, перед загиблими Українцями з 2019 року, ЗОБОВЯЗУЄ бути відповідальними та реалістами!!
якщо якась дівчина хоче вийти за тебе заміж, і ти не проти, а на неї за це нападає інший хлопець, який мав на неї плани - ти маєш втрутитись і набити йому морду! якщо ти не втрутишся - то ти боягуз.
росія воює проти розширення нато - це пряма війна проти нато.
нато вигідно чим побільше розширюватись, а то вдруг в майбутньому війназ китаєм, нато має бути чим по більше.
якщо росія заважає нато посилюватись - вона воює проти нато.
нато не нападає на країни, які забажали вступити в одкб. і росія не має права нападати на країни, які самі забажали вступити в нато, народи яких самі виступають за північно атлантичний альянс.
взагалі після заяви росії, що вона напала на Україну, щоб не дати їй вступити в нато - мала б бути задіяна 5 стаття нато!
ато так всі країни будуть боятися подавати заявки в нато. вони будуть боятися, що на них за це нападе росія. а шлях в нато не швидкий, це потрібно щоб всі країни нато проголосували, це десь рік часу. і росія за цей рік має час щоб напасти.
якщо росія оголосила, що вона не буде давати нато розширятися, і буде нападати на країни, виявивші бажання туди вступити - це позор для нато! якась шавка не буде давати їм розширятися і посилюватися!
тому нато повинне зараз розрулити цей конфлікт.
Про це не говорять з трибун, але це так
" Мы не должны вести переговоры ни с кем и ни через кого, кроме Зеленского" (рос.) помічник президента РФ Патрушев, засідання Держради РФ.
Росії критично важливо, щоб Зеленський і його режим якомога довше залишався при владі в Україні. Тільки з таким корумпованим, слабким, антинародним режимом у Росії є шанс на перемогу.