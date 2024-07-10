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Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з Росією, - Сійярто

сійярто

Членство України в НАТО неможливе через ризик прямого військового конфлікту з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сійярто наголосив на протиріччі в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство України неможливе.

Міністр заявив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО лише з умовою, що рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу одноголосно.

Сійярто також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника з НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не зосередження уваги на колективній обороні та внутрішній силі.

Читайте також: Словаччина закликає до стриманості у переговорах щодо вступу України до НАТО, щоб не допустити ескалації, - президент Пеллегріні

Автор: 

Угорщина (2342) членство в НАТО (1748) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+33
Перевод этой фразы с венгерского:
"Членство Венгрии в ЕС невозможно в связи с явно про-кремлевской политикой, идущей вразрез с демократическими ценностями Евросоюза".
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10.07.2024 20:38 Відповісти
+29
ПНХ
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10.07.2024 20:35 Відповісти
+17
Тобто якщо парашка нападе на країни Балтії, то по правилу сіярти країни Балтії треба буде виключити з альянсу, щоб не конфліктувати з парашкою всім блоком.
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10.07.2024 20:38 Відповісти
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10.07.2024 20:35 Відповісти
Рюзьгє, НАТО і було створене із-за ризику прямого конфлікту із срср (московія)
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10.07.2024 20:47 Відповісти
ви шо не бачите очевидного? НАТА була створена для уникнення конфронтації з московією а не задля боротьби з нею...
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10.07.2024 22:24 Відповісти
в даному випадку потрібно взагалі мовчати, ніж щось говорити. ось так буде правильно.
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10.07.2024 20:47 Відповісти
Як прибалти потрібно було зробити з паспортами , а саме не давати їх етнічним московитам тоді б всі буди за , ми це не зробили пригріли московитів , ось що отримали у підсумку.
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10.07.2024 20:48 Відповісти
В країнах Балтії був чіткий код нації - мова. А я не уявляю, як у 1991 можна було б відрізнити етнічного українця від етнічного малороса чи етнічного хохла.
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10.07.2024 21:13 Відповісти
Погоджуюсь Прибалти і Україна зразка 91-92 то були дві великі різниці саме в частині політ еліт і національних урядів...
На 80% впевнений що московія поперла б війною зроби ми таке як прибалти , напевне тому кравчук і кучма так підігрували тоді по причині страху війни .

якось московити не дуже горіли бажанням розносити прибалтику на відміну від молдови
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10.07.2024 21:23 Відповісти
Він сказав, що з такими керівниками угорщину попруть з НАТО.
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10.07.2024 20:50 Відповісти
Єдиний раз і пропонували ., в 91-му, Але Кравчука КГБ тоді попередило: пару тижнів-і тебе немає..
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10.07.2024 21:00 Відповісти
Ще Мадьяри будуть рота відкривати ?!!!

Маленька, але корумпована краіна…
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10.07.2024 21:56 Відповісти
Перевод этой фразы с венгерского:
"Членство Венгрии в ЕС невозможно в связи с явно про-кремлевской политикой, идущей вразрез с демократическими ценностями Евросоюза".
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10.07.2024 20:38 Відповісти
Альтернативний переклад - «Я хочу, щоб мене поставили в положення «раком» і трахнули в обидва кінці.
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10.07.2024 21:16 Відповісти
Тобто якщо парашка нападе на країни Балтії, то по правилу сіярти країни Балтії треба буде виключити з альянсу, щоб не конфліктувати з парашкою всім блоком.
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10.07.2024 20:38 Відповісти
то Інша справа!Прибалти в НАТО..
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10.07.2024 21:02 Відповісти
Тебе,ЧМОШНИКА,ЗАБУЛИ СПИТАТИ.
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10.07.2024 20:40 Відповісти
Угорці в разі прямого конфлікту росія-НАТО, повернуть зброю проти самого НАТО. Зате у українців питань до русні на 100 років як мінімум, це були би найкращі і найлютіші воїни альянсу. З часом все стане на свої місця. Україна буде впливовим членом НАТО а зеленського з путіним грохнуть.
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10.07.2024 20:41 Відповісти
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10.07.2024 20:41 Відповісти
У неділю цей поц казав "пристебніть ремені та стежте за новими "мирними зустрічами" Орбана"Джерело:
А тепер ти, поце, хочеш "зосередження уваги на колективній обороні та внутрішній силі"?
Відсмокчи краще сумній коняці.
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10.07.2024 20:43 Відповісти
ну якщо вже ротом Сіярто лякає рашка- треба приймати
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10.07.2024 20:43 Відповісти
Ризик буде завжди,аж поки не розвалиться рашка.
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10.07.2024 20:44 Відповісти
Ваше СРАНЕ імпотентне НАТО скоро і нах нікому не буде потрібне.
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10.07.2024 20:44 Відповісти
але альтернативи не буде ще дуже багато років
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10.07.2024 21:05 Відповісти
Альтернатива - своя ядерна зброя. В мільйон разів краще аніж НАТО.
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11.07.2024 04:05 Відповісти
то есть чистая правда
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10.07.2024 21:32 Відповісти
Хоч хтось правду нарешті сказав. Тому Німеччина і США категорично проти - бо це вже буде ескалація. Принаймні, поки не здохне ***** або не розвалиться паРаша.
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10.07.2024 20:45 Відповісти
Норвегія та фіни нє? Чи безпековий пояс навколо рашки з нейтралів організуаати? Сійярто ти вже і тут?
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10.07.2024 20:57 Відповісти
Нє.

По-перше цi краiни не входять в орбiту росiян;

По-друге цi краiни мають стабiльну непохитну владу, з однаковим курсом. Якщо простiше - там до влади не прийде Янукович, i схеми Петрiота не опиняться на столi у ФСБ;

По-трете населення цих краiн зрiле, там не вiшають москаляк на гiлляки, не маючи на чому вiшати. Манергейм хiр зна коли принic в жертву декiлька териториi, щоб краiна колись у майбутньому вступило в НАТО, а що в нас? Виловлюють iнвалiдiв щоб виходити на кордони 1991 та пити каву в Криму?

По-четверте цi краiни заможнi, тому будуть купляти багато зброi та вкладати грошi в спiльну оборону, й мабуть це основне чому цi краiни взяли.

НАТО це вже не про оборону, а про бузiнесс.
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10.07.2024 22:13 Відповісти
Гроші не пахнуть
Він говорить так,
скільки йому уйло заплатив.
Проблема в тому,
що зараз в політиці немає чесних людей
всіх можна купити.
Тому що таке людське єство
Від слів "жерти хочеться всім"
Хто з політиків приходить в політику
Щоб зробити краще людям
Наступного дня з ним буде покінчено
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10.07.2024 20:46 Відповісти
Украина сама с рашкой воюет 2,5 года, а НАТО боится 1-2 месяца с его авиацией и ракетами.
Чего? Потерять бизнес с россией?
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10.07.2024 20:48 Відповісти
Боїться згадати, для чого було створено(
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10.07.2024 20:58 Відповісти
10 років ми воюємо з мокшами..а взагалі, років 500 з ними воюємо.
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10.07.2024 21:00 Відповісти
А тепер, у праці мирній. Помогають друзі вірні.
Шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина, бо Росія й Україна нерозлучні дві сестри.
Олександр Йосипович Дейч - російський і український літературознавець, театрознавець, доктор мистецтвознавства, професор називав Максима Тадейовича «енциклопедистом свого часу».
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10.07.2024 21:38 Відповісти
там крім ***** таких ще тисячі
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10.07.2024 21:03 Відповісти
Помиляєтесь,мільйони таких
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10.07.2024 21:35 Відповісти
***** вчергове висунуло свій *****.
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10.07.2024 21:01 Відповісти
Але це шедевр! НАТО робилося для того щоб захищатися вiд паРаши (Совка). Але якщо декларувати что ми згоднi будь з чим, прогнемося без обмежень але не допустимо конфлiкту з паРашею, тодi сама iдея НАТО летить в унiтаз. Якщо агресор в курсi що будь-якi дiї не приведуть к вiдповiдi, тодi цей орган totally useless! Нiякого стримування!
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10.07.2024 21:03 Відповісти
Ну ничего нового. сирято он всегда сирято.
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10.07.2024 21:03 Відповісти
Если бы это был только Сиярто... Любой натовский чиновник и западный политик скажет то же самое. Байден перед началом последней агрессии против Украины заявил что США ни при каких условиях не будет втянут в "конфликт". Это тоже - green light агрессору.
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10.07.2024 21:38 Відповісти
Ну скажем так: никто в здравом уме не ждёт приема Украины в НАТО до окончания войны. Украина сейчас воюет и ей нужна помощь. Ей ее оказывают. Да, мало, но ей помогают. Гривна не посыпалась, свет есть, в том числе благодаря ЕС, ПВО предоставляют (да медленно) и т.д. И мой посыл к сирято не в этом вопросе, а в целом. сирято продолжает сирято, в отличии от большинства чиновников развитых стран.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
После я не знаю, и никто не знает, т.к. это будет после.
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10.07.2024 23:02 Відповісти
між позором і війною обираємо позор і війну
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10.07.2024 21:04 Відповісти
Цікаво, скільки ще ці мадярскі ******** будуть у ЄС та НАТО й яка від них користь Євросоюзу та Альянсу?
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10.07.2024 21:04 Відповісти
Угорщина говорить ті речі які ЄС і сам би хотів сказати, але якось незручно вийде...
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10.07.2024 21:22 Відповісти
что разрешили- то и говорит нищий цыган или кто-то думает что ему разрешат пикать без команды фас?
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10.07.2024 21:31 Відповісти
Що це за "ЄС" такий-Литва,Естонія,Латвія,Іспанія,Чехія...вони ЄС чи ні?
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10.07.2024 21:45 Відповісти
Соответственно, если будет риск конфронтации с ерефией из-за других членов НАТО, они будут исключаться из НАТО.
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10.07.2024 21:12 Відповісти
Угорськи цигани вже воювали у першу та другу світову на боці агресорів, і потім разом з своіми кермачаними блеяли при поразки.

Щось у ціх циган пам'ять повниітью відшиблоЮ, як у 1956 році радянські віська затопили будапешт у крові.

Я хрінею від ціх мадярських циган, котрі без мозоку з паматью.
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10.07.2024 21:17 Відповісти
Мадяри стають на бік того хто їм обіцяє реванш. Іншими словами грабунок сусідів.
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11.07.2024 01:17 Відповісти
Так-так і без членства України в НАТО теж дуже можливий військовий конфлікт якщо далі продовжите лінії ескалації малювати. Тим більше на тлі того що мордор з китайцями почали блокуватися.
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10.07.2024 21:27 Відповісти
Х..ярто, кого цікавить твоя думка мразота
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10.07.2024 21:29 Відповісти
Яке діло вам Орбанаріям до конфлікту з Парашею, ви ж все одно з ними "взасос".
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10.07.2024 21:30 Відповісти
а как быть с конституцией, где написано только нато и изменить этого нельзя? кто это внес?
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10.07.2024 21:30 Відповісти
Так зелений конституцію поставив рак.. ой, на паузу, разом і з орієнтиром на НАТО. І скільки вона ще буде на паузі невідомо. Та й зелені роблять все щоб нас туди не взяли.
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10.07.2024 21:35 Відповісти
Бот тобі Парашенка в штанці насрав ?),
йой щось вас сьогодні тьма з новою реєстацією, невже подоляк отримав субвенцію на свою ботоферму
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10.07.2024 21:41 Відповісти
Можливо, отримав спадщину від того брата, що подох...
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11.07.2024 09:42 Відповісти
Ці тюркські зайди, азіати що влізли в Європу і протягом всієї історії лиш гадять сусідам: сиділи б мовчки. Швейк, Водічка! Наведіть порядок з цими азіатами.
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10.07.2024 21:39 Відповісти
То что в НАТО нас не примут пока война, ясно давно. Таковы правила там. Эти два чувака тарахтят за своё, им нужна власть в своей стране ещё. Вот и вся схема. А мы ведёмся. Они пешки в Европе и знают это сами. Потому и вякают. В Венгрии когда будут выборы, тогда и будет интересно. Но нам иное сегодня. Уцелеть как народ и страна!
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10.07.2024 21:42 Відповісти
НАс приймуть в НАТО після війни тільки якщо кацапи дадуть добро, пора вже зрозуміти ми розмінна монета у великій грі. Поки брикаємось, бо допомога йде, що буде через рік одному богу відомо, тільки щось мені підказує нічого доброго нас не очікує.
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10.07.2024 21:51 Відповісти
Да не ново это. Как принимать страну и народ который первые 25 лет независимости мочил мочалки---окуеть не встать! Крыму дали в 92 автономию!!! В 94 отказ от яо. Далее с молотка летело вооружение за копейки, даже шапкокраду почти не осталось! Комуняк как партию запретили в 2016г, а обжаловать в суде это решение только исключили в 2023г летом---год назад!!! Какова вишенка на тортик??? Куда таких брать? Я знаю куда. Давно здесь говорил---в Албанию бетон мешать! В Польше всё занято давно. Можно в Сев Македонию ещё.
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10.07.2024 22:06 Відповісти
Усіляких халуїв рашистів слухати, себе неповажати!!
Буде УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в Україні, буде і відповідне рішення щодо членства України в НАТО! А допоки будуть убивць Українців, вагнерівців, спасати з ОПУ по телефону, ще зарано! Для нинішніх приблуд95, головне гроші асфальту голіками барижити, медмасок побільше продати з України перед КОВІДОМ19, зірвати обороноздатність (ракетні програми, ДОЗ, …), шашлики після параду на Хрещатику за три дні, (мертвечук з деркачами і сівковичем, можуть підтвердити)… Ну і хоть паржом, коли нас «зроблять ще раз»…
Пам'ять, перед загиблими Українцями з 2019 року, ЗОБОВЯЗУЄ бути відповідальними та реалістами!!
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10.07.2024 21:42 Відповісти
Життя сіріято з орбаном неможливо, через те що воно довбойоб
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10.07.2024 21:45 Відповісти
А. може, ви звільните місце?
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10.07.2024 21:45 Відповісти
Угорські пі…ри вже не тільки за ЄС а і за НАТО розписуються
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10.07.2024 21:49 Відповісти
нах мад'ярів з НАТО та з Євросоюзу!
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10.07.2024 22:04 Відповісти
NATO is comprised not even of countries, but of specific individuals, elected officials who are up for re-election in their respective countries every 4-5 years if not more frequently. And these officials are elected by masses of people with extremely simple brains who basically want to hear two things: 1) you will live better soon, and 2) you will be safe and never have to go to war.
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10.07.2024 22:06 Відповісти
Бред. ***** цього не знає. Він робить так, як того ніхто в НАТО не очікує. Ось його перевага над всіма розумними демократами. Чекайте, він обов'язково перевірить як НАТО знаходиться в безпеці і якій ?
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10.07.2024 22:57 Відповісти
А навіщо тоді НАТО? Його для цього зроблено.
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10.07.2024 22:36 Відповісти
Блок НАТО, так само як і ЯЗ, - інструмент стримування а не нападу. І ***** це чудово відомо.
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11.07.2024 09:46 Відповісти
Венгри рашиские шмари.
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10.07.2024 22:40 Відповісти
Є люди, а є сируни. Як можна обирати у владу сирунів ? Українці обрали одного, якого з туалету вивести до людей-українців вивести не можна. Мівіна - це наркотик ?
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10.07.2024 22:54 Відповісти
росія веде війну, щоб україна не вступила в нато. значить нато має розрулити конфлікт.

якщо якась дівчина хоче вийти за тебе заміж, і ти не проти, а на неї за це нападає інший хлопець, який мав на неї плани - ти маєш втрутитись і набити йому морду! якщо ти не втрутишся - то ти боягуз.

росія воює проти розширення нато - це пряма війна проти нато.

нато вигідно чим побільше розширюватись, а то вдруг в майбутньому війназ китаєм, нато має бути чим по більше.

якщо росія заважає нато посилюватись - вона воює проти нато.

нато не нападає на країни, які забажали вступити в одкб. і росія не має права нападати на країни, які самі забажали вступити в нато, народи яких самі виступають за північно атлантичний альянс.

взагалі після заяви росії, що вона напала на Україну, щоб не дати їй вступити в нато - мала б бути задіяна 5 стаття нато!

ато так всі країни будуть боятися подавати заявки в нато. вони будуть боятися, що на них за це нападе росія. а шлях в нато не швидкий, це потрібно щоб всі країни нато проголосували, це десь рік часу. і росія за цей рік має час щоб напасти.

якщо росія оголосила, що вона не буде давати нато розширятися, і буде нападати на країни, виявивші бажання туди вступити - це позор для нато! якась шавка не буде давати їм розширятися і посилюватися!

тому нато повинне зараз розрулити цей конфлікт.
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10.07.2024 23:05 Відповісти
Членство України в НАТО неможливе тому, що при владі зєєрмаки
Про це не говорять з трибун, але це так

" Мы не должны вести переговоры ни с кем и ни через кого, кроме Зеленского" (рос.) помічник президента РФ Патрушев, засідання Держради РФ.

Росії критично важливо, щоб Зеленський і його режим якомога довше залишався при владі в Україні. Тільки з таким корумпованим, слабким, антинародним режимом у Росії є шанс на перемогу.
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10.07.2024 23:06 Відповісти
Причиною для створення НАТО була річна блокада Зах.Берліну. Спроби вирішити свої хотєлки лещатами голоду провалились. А після швидко знайшли крайніх - суперрозвідка СРСР у виді Комітету Інформації була розпущена, повернулась в МО та НКВД. А його голова камєнная задніца Молотов за провал вишел із довєрія Сталіна. А сам Сталін змістив акценти на Корею. Ну а неокупована Європа зрозуміла, що по одинці дядя Джо їх перемолотить. А *протестанти* в НАТО були завжди. В 50 х соцдеки Дойчланда протестували, потім французи на чолі з деГолем і т,д. Тепер мощні агенти кремля з Венгрії мутять воду.
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10.07.2024 23:21 Відповісти
вголос сказав те, як всі інші думають
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11.07.2024 01:12 Відповісти
завжди вважав, що думки українців мають бути зосереджені на тому, як позбавитися режиму російських агентів зеленського та єрмака, а воно бач як - нас візьмуть в НАТО, і хай там єрмак цілується з орбаном
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11.07.2024 09:06 Відповісти
 
 