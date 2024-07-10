Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Група шахедів з півдня. Курс північно західний", - ідеться у повіломленні.
Оновлення від ПС щодо "шахедів":
"Ворожі БПЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області.
Ще одна група БПЛА курсує в Криворізькому районі курсом на захід"
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gr1959
показати весь коментар10.07.2024 22:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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