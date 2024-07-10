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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Група шахедів з півдня. Курс північно західний", - ідеться у повіломленні.

Оновлення від ПС щодо "шахедів":

"Ворожі БПЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області.
Ще одна група БПЛА курсує в Криворізькому районі курсом на захід"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 14 із 20 "Шахедів". Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4363) Повітряні сили (2774)


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З НАТАю все ясно. Вони 70 років готувались до ядерної війни. А коли запахло лайном у повітрі вони одразу злякалась : "ескалацію не можна ескалувати".
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10.07.2024 22:39 Відповісти
 
 