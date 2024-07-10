Знищено 14 із 20 "Шахедів". Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини, - Повітряні сили

Сьогодні, 10 липня 2024 року, вночі війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей", - пояснили у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині. За даними ОВА, загорання локалізоване. Люди не постраждали