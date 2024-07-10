Знищено 14 із 20 "Шахедів". Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини, - Повітряні сили
Сьогодні, 10 липня 2024 року, вночі війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що вдалося знищити нашій ППО?
Як зазначається, у результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей", - пояснили у Повітряних силах.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині. За даними ОВА, загорання локалізоване. Люди не постраждали
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