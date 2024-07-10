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Новини Війна
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Знищено 14 із 20 "Шахедів". Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини, - Повітряні сили

Атака Шахедів у ніч на 10 липня 2024 рок

Сьогодні, 10 липня 2024 року, вночі війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей", - пояснили у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині. За даними ОВА, загорання локалізоване. Люди не постраждали

Автор: 

Одеська область (3306) знищення (7600) дрони (4932) Повітряні сили (2774)


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Топ коментарі
+5
Минулого разу прилетіло не по Києву, чи не так іпсошнику?
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10.07.2024 09:23 Відповісти
+4
14 з 20 - не дуже такий показник, ми вже виходили на всіх зі всіх...
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10.07.2024 08:56 Відповісти
+3
після імпотентних заяв, озвучених ротом Кірбі, кацапи взагвлі обнагліли, і тепер запускають шахеди прямо з https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
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10.07.2024 09:58 Відповісти
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14 з 20 - не дуже такий показник, ми вже виходили на всіх зі всіх...
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10.07.2024 08:56 Відповісти
Ой топорно! Іпсошнику, ти зовсім тупий
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10.07.2024 09:24 Відповісти
Ранней утрецой слышал 4 взрыва, один очень рядом остальные на большом удалении... тональность - одинаковая, с низкочастотным акцентом.
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10.07.2024 08:59 Відповісти
Два рядом, два в дали
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10.07.2024 10:19 Відповісти
Це ж не Київ,можна не хвілюватись...
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10.07.2024 09:12 Відповісти
Минулого разу прилетіло не по Києву, чи не так іпсошнику?
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10.07.2024 09:23 Відповісти
після імпотентних заяв, озвучених ротом Кірбі, кацапи взагвлі обнагліли, і тепер запускають шахеди прямо з https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
показати весь коментар
10.07.2024 09:58 Відповісти
 
 