ОВА про удар "Шахедів" по енергооб’єкту на Рівненщині: Загорання локалізоване. Люди не постраждали

Уночі 10 липня 2024 року під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голоа Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

"Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.