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Новини Війна
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ОВА про удар "Шахедів" по енергооб’єкту на Рівненщині: Загорання локалізоване. Люди не постраждали

шахед на Рівненщині

Уночі 10 липня 2024 року під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голоа Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

"Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.

Автор: 

енергетика (2620) дрони (4932) Рівненська область (1194)


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З Білорусі прилетіло ?
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10.07.2024 08:02 Відповісти
Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
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10.07.2024 08:10 Відповісти
З півдня, через всю країну летіли. В мене вже відчуття, що оборону енергооб'єктів відкрито саботують. Бо срані балалайки - це не балістика, для якої патріоти потрібні.
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10.07.2024 08:12 Відповісти
Вже й балалайки збивати не здатні? Доборолися до мишей.
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10.07.2024 08:04 Відповісти
 
 