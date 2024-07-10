ОВА про удар "Шахедів" по енергооб’єкту на Рівненщині: Загорання локалізоване. Люди не постраждали
Уночі 10 липня 2024 року під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі голоа Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.
"Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.
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Hulio
показати весь коментар10.07.2024 08:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий #548501
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Светлана Круп
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