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Новини Війна
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Війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині, - "Укренерго"

шахеди атакував Рівненщину

У ніч проти середи, 10 липня 2024 року, війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, через ворожу атаку знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Наразі енергоживлення відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено

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обстріл (29282) енергетика (2620) дрони (4932) Рівненська область (1194)


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