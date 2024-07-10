Війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині, - "Укренерго"

У ніч проти середи, 10 липня 2024 року, війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, через ворожу атаку знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Наразі енергоживлення відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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