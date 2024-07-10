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Ще кілька одиниць ППО Україні означає, що країнам НАТО їх не вистачить, - президент Словаччини Пеллегріні

пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні привітав рішення США посилити захист повітряного простору України. Проте висловив занепокоєння щодо можливих наслідків для країн східного флангу НАТО від такої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ще кілька одиниць протиповітряної оборони Україні означає, що країнам-членам НАТО їх не вистачить, і Словаччина, ймовірно, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", — вважає глава словацької держави.

Пеллегріні заявив, що для Словаччини як члена НАТО важливо посилити протиповітряну оборону східного крила. На саміті він планує обговорити можливості оборонної промисловості США та Європи для реалізації планів щодо загального захисту східного флангу за допомогою ППО.

Президент також підтвердив, що Словаччина братиме участь у плані НАТО з фінансування України на 40 мільярдів доларів і внесе його у свої витрати на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина закликає до стриманості у переговорах щодо вступу України до НАТО, щоб не допустити ескалації, - президент Пеллегріні

Автор: 

НАТО (6563) ППО (3294) Словаччина (1118) Пеллегріні Петер (16)


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Топ коментарі
+36
Вистачить на що ? Що може рашка нападе, як Україна не впаде? Звісно - черговий долбойоб
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10.07.2024 22:32 Відповісти
+23
Если Украина не устоит - вам ни одна, ни две, ни десять систем не помогут.
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10.07.2024 22:33 Відповісти
+13
а нащо взагалі їм системи Петріот? виглядає так, що добре справляється система "Занепокоїння"
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10.07.2024 22:34 Відповісти
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Вистачить на що ? Що може рашка нападе, як Україна не впаде? Звісно - черговий долбойоб
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10.07.2024 22:32 Відповісти
а нащо взагалі їм системи Петріот? виглядає так, що добре справляється система "Занепокоїння"
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10.07.2024 22:34 Відповісти
Тільки Зеленському і його виборцям якось було пох. на безпеку країни, в який його обрали президентом, а іншим виявляється ні! Так і хто тут долбойоб?
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11.07.2024 09:51 Відповісти
як твоя маячня стосується висеру долбойоба Пілігріма? Може ви з однієї контори?
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11.07.2024 10:49 Відповісти
О, знайома пісня, всі навколо під-си, тільки ми з найвеличнішим Д'Артан'яни ! Так воно так, тільки нажаль в житті воно виявилося так, що Д'Артан'ян не той, який від Дюма батька , а той, який від боярського совкодрочера ! Може вже досить нити, а вже пора щось самим виробляти? Був же завод "Іскра", який виробляв непогані ******* радари. І де вони, в асфальті ?
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11.07.2024 14:33 Відповісти
що не ком - чергова маячня. Що спільного між байками словака і заводом "Іскра". На городі бузина...
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11.07.2024 16:49 Відповісти
Ти дійсно не розумієш до чого тут "Іскра", як має працювати ППО, що воно має бути ешелонованим, що вмикати радари ПРО для пошуку БПЛА , це долбоїбізм, зовсім тупенький? А коли президента Словаччини турбує безпека країни і він не запрошує своїх громадян в західні Карпати на шашлик, то він маячню несе? Оуєнна логіка , піпець!
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12.07.2024 09:03 Відповісти
"Бородино" читав? А "Лихо від розуму". Може "За двома зайцями" дивився? Твої перли мені де кого нагадують
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12.07.2024 09:26 Відповісти
Я так розумію, що твій кругозір обмежується тільки однією книгою - Муму! Печалька
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12.07.2024 09:40 Відповісти
авжеж

Вистачить на що ? Що може рашка нападе, як Україна не впаде? Звісно - черговий долбойоб

подобається 35 Замала ти, шмаркляЮ щоб щось базікати. Пішов ...


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Реєстрація: 25.09.2023
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12.07.2024 10:22 Відповісти
Мене раніше дуже дивувало, як можна було нікчем, як янукович і зеленський, обрати президентами. Але спілкуючись останнім часом з такими, як ти співвітчизниками, зрозумів,що в принципі це ок для більшості країни.
При.Си. А насувати всюди емоджи, це, щоб ще більше підняти свій рівень довбойобства, який і так зашкалює?
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12.07.2024 12:47 Відповісти
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12.07.2024 14:27 Відповісти
Если Украина не устоит - вам ни одна, ни две, ни десять систем не помогут.
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10.07.2024 22:33 Відповісти
Украина уже устояла так что не песди..
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10.07.2024 23:56 Відповісти
Почалось, б.....! На ... вам захист поки Україна б'ється??!!!!
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10.07.2024 22:33 Відповісти
Щоб дістатись до Словаччини, треба пройти всю Україну. І ракети не пускають туди, куди руки не дістануться.
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10.07.2024 22:34 Відповісти
а вдрух Чехія нападьот?
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10.07.2024 23:08 Відповісти
Скоріше Угорщина
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10.07.2024 23:22 Відповісти
Чешські домашні собачки не вважаються загрозою ... для Європи.
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11.07.2024 21:21 Відповісти
Відвертий довпойоп.
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10.07.2024 22:36 Відповісти
а як наразі у Словаччині виглядають справи з письменниками?
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10.07.2024 22:36 Відповісти
Ну, а чо - раптом війна, а він буде втомлений.
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10.07.2024 22:36 Відповісти
****** ссикуни
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10.07.2024 22:38 Відповісти
мабуть над цим дебілом "пелегріні" там ракети рвуться чи шо він має на увазі?
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10.07.2024 22:41 Відповісти
Не сци, сусіде.
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10.07.2024 22:42 Відповісти
у Украины почти все соседи ССЦЫКУНЫ - жаль Финляндии рядом нет
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10.07.2024 23:57 Відповісти
і Литви.
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11.07.2024 00:23 Відповісти
От тільки не зрозуміло, хто саме загрожує НАТО? Рашка другий фронт не потягне точно. Хіба що Угорщина? )))
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10.07.2024 22:42 Відповісти
а что у мадяр есть армия? наша тероборона раздавит ****** орбана как клопов
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10.07.2024 23:58 Відповісти
Тут хочеться процитувати Геннадія Москаля: ти шо довбойоб ?
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10.07.2024 22:44 Відповісти
есть... тыс. 20-25... и нехило вооружённая... особенно авиацией и пво... говорят, есть даже танки... впрочем, за танки - могу и ошибаться...
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11.07.2024 07:02 Відповісти
Повітряні сили Угорщини. Самий круий літак JAS 39 Gripen 14 од. Як гадаєш, на скільки днів їх вистачиь?
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11.07.2024 11:00 Відповісти
а нащо країнам нато ппо?

там що війна йде?
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10.07.2024 22:47 Відповісти
А для чего? Ведь Россия не нападет на НАТО!
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10.07.2024 22:48 Відповісти
так і хочеться запитати: а від кого ви збираєтесь захищатися системами ппо? від рашки? так у вас тотальна перевага в авіації. захищатись від крилатих аркет? так рашка і по Україні вистрілює прямо с заводів, запасів практично нема, для більш-менш потужного удару потрібно накопичувати. хібашо марсіани нападуть.
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10.07.2024 22:48 Відповісти
А на х.....попу гармонь? Дарма простоюють.
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10.07.2024 22:49 Відповісти
ну так виробляйте.
побудуйте додаткові заводи.
побудуйте заводи по виробництву артилерійських снарядів, щоб їх було вдвічі більше, ніж зараз.
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10.07.2024 22:50 Відповісти
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10.07.2024 22:51 Відповісти
В 20м году узелнского продали 6ть дивизионов с-125 печера Туркам.Отака фигня малята.А теперь московские беспелотники безпрепятсвенно наводят эскандеры в Сумской и Полтавских областях.Тут уже не просто коадивнитство,а предательство.
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10.07.2024 23:23 Відповісти
А шо вони свою зброю у ЄС не виробляють ?! Чим самі будуть відбиватися ? с* акою ?
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10.07.2024 22:52 Відповісти
А нащо захищати НАТО, на нього ж не нападають кацапи. А якщо нападуть, то відразу можна заключити перемирʼя і Словаччину можна Пуйлу, і плєшивий відразу утихомириться. Чи ні?
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10.07.2024 22:53 Відповісти
Словаччині час виходити з нато
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10.07.2024 22:54 Відповісти
Резонно - не член нато, значить, без війни в обійми кацапів чи кетайців
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10.07.2024 23:07 Відповісти
Я за то чтобы выгнатб нафиг из НАТО вкнгрию и Словакию- это балас
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10.07.2024 23:15 Відповісти
На них хтось напав? Невже так важко зрозуміти просту річ - якщо Україна впаде, то через років п'ять-десять російська пропаганда без проблем накачає наше населення і вкладе їм у голову незаперечний факт, що у всіх бідах українців винний ситий Захід, і тут навіть не доведеться нічого вигадувати. Додайте ще підривну діяльність в країнах Європи, втручання у вибори, хаос на всіх рівнях і що буде далі - здогадатися не важко. Який відсоток європейців стане на захист свого добробуту, видно вже сьогодні і ніяка "підготовка" їх не врятує, бо усе це "укріплення оборони" там закінчиться рівно тоді, коли Україна впаде - "миротворців" на виборах буде хоч греблю гати. Так що або допомагають Україні сьогодні, або їм ******* років за п'ять-десять.
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10.07.2024 22:54 Відповісти
не ссцы кацуап - Украина не впаде
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11.07.2024 00:00 Відповісти
І знову нічого не чутно про ЗРК Хоук.
Чомусь наймасовішу систему не згадують? Яка досі в деяких країнах працює. В США їх було останньої версії Фаза 3 аж 400 пускових.
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10.07.2024 22:57 Відповісти
Прихвостень Фицо
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10.07.2024 22:58 Відповісти
НАТО треба тільки білі труселя на дрючку зберегти щоб здатися
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10.07.2024 23:01 Відповісти
Шо вже напудив?
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10.07.2024 23:03 Відповісти
так словаки і мад'яри же в безпеці, чого він кіпішує?
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10.07.2024 23:03 Відповісти
Стоп - а навіщо вони країнам нато, якщо вони ні з ким воювати не збираються? Ба більше - будуть підставляти дупу і засовувати голови в пісок, аби тільки не розгнівити великого і страшного #уйла: ракети залітають на територію країни нато - нє, не бачили, не чули; шахеди падають на їх територію - то випадково, без злого умислу; кібератаки, пошкодження підводних комунікацій, провокації на кордонах - ну, буває... Після двох світових на території Європи війни нікому не хочеться, але не варварам-азіатам.
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10.07.2024 23:04 Відповісти
А вам нашо?)Ви ж впевнені,що тут і закінчиться,і будете далі по заробітках на заході)
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10.07.2024 23:06 Відповісти
Ще кілька ідіотів в країнах НАТО і НАТО залишиться без захисту від ідіотів. І тут вже не тільки ППО, а і весь арсенал НАТО врятує. Бо якщо він ідіот, то він буде тільки рахувати кількість ППО і чавити ними горіхи для ворон, а не використовувати за призначенням
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10.07.2024 23:06 Відповісти
Словак хочеш повоювати проти орків??Накуя тобі ппо дурню францоватий?
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10.07.2024 23:07 Відповісти
А вы у Польши спросите , нужно ли им пво ? Да и за самолёты заодно узнайте .
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10.07.2024 23:12 Відповісти
Слышь, пелегрина, так разработай и купи себе новый Пэтриот. Че ты такой умный за чужой счёт? За счёт украинских детей?! Козлин
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10.07.2024 23:13 Відповісти
Сплошной идиотизм. ***** доволен.
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10.07.2024 23:15 Відповісти
Якщо Україна впаде, то вам засоби ППО будуть непотрібні, пане...
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10.07.2024 23:16 Відповісти
якщо тебе на голову впаде кирпич
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11.07.2024 00:01 Відповісти
Що вони робили 2,5 роки. Те саме питання і до зеленої банди
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10.07.2024 23:17 Відповісти
Пеллегрини напомнил закарпатских, то ли ивано-франковских ТРОшников, которые требовали себе на блок-посты беспилотники, и прочее самое-пресамое, что и в армии не каждый видел.
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10.07.2024 23:22 Відповісти
Это не анекдот, пгастите?
Неужели до такого можно докатится...
П.с. некоторые ТРО бригады перекидывали на Фронт. Может и они куда готовились
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10.07.2024 23:57 Відповісти
в сенсі "нєкоториє" - всі бригади ТРО давно на фронті
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11.07.2024 10:05 Відповісти
Эвропа почти 90 лет не знала войны. Сцыкуны за спинами нато
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10.07.2024 23:25 Відповісти
Ukraine nado davat bolse sredstv PVO,v tom cysle Patriot,no pri usloviji sto netianuli po sovetu generalov na liniju fronta ix,gde kacapskije droni razvecyki svobodno letajet.I F-16 pobolse dat ,vse pomnit kak eti samolioti ili F-35 sbyvali raketi i droni v Izrael s Irana,skolko tam raket i dronov daleteli do Izraelia,vot bolsinstvo ix samolioti sbyli,tysiacu vsego gde to.
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10.07.2024 23:29 Відповісти
Як же ж деяким колишнім "сасіскам сраним" кортить повернутися до "соцтабору", під московський чобіт...
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10.07.2024 23:33 Відповісти
А может это у нас было более двух лет в запасе ,что бы мобилизовать страну и начать массово выпускать оружие ? Но мы ловим дедов на улицах и отправляем их с лопатами на танки. И при этом считаем героем боневтiка! Я ничего не напутал?
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11.07.2024 00:06 Відповісти
Ничего не напутал, учитывая что куколды админы вытерли мой изначальный пост.
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14.07.2024 10:25 Відповісти
У НАТО - куча самолётов с ракетами "воздух - воздух", которыми можно сбивать всё, что надо. Плюс, есть системы морского базирования, на кораблях в Балтийском и Чёрном морях, в Северном море, в Средиземном море. Поэтому, если поделятся с Украиной парой-тройкой систем ПВО, то никто не умрёт в Европе, уверен.
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11.07.2024 00:06 Відповісти
За ваше ссане НАТО боротьба точиться тут і зараз в Україні
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11.07.2024 00:14 Відповісти
Словаччина збирається напасти на Нідерланди? На Данію? На Ізраїль?

Мабуть Пелегріні краще жувати, ніж щось казати
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11.07.2024 04:55 Відповісти
Пан Пеллегріні, а Словаччину кацапня обстрілює ракетами та дронами кожну ніч, чи через одну?
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11.07.2024 10:10 Відповісти
наші «союзники» - пасивне 🍩 мамонта!
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11.07.2024 10:14 Відповісти
С географиией у него явные проблемы 😀
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11.07.2024 10:53 Відповісти
 
 