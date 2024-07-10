Ще кілька одиниць ППО Україні означає, що країнам НАТО їх не вистачить, - президент Словаччини Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні привітав рішення США посилити захист повітряного простору України. Проте висловив занепокоєння щодо можливих наслідків для країн східного флангу НАТО від такої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ще кілька одиниць протиповітряної оборони Україні означає, що країнам-членам НАТО їх не вистачить, і Словаччина, ймовірно, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", — вважає глава словацької держави.

Пеллегріні заявив, що для Словаччини як члена НАТО важливо посилити протиповітряну оборону східного крила. На саміті він планує обговорити можливості оборонної промисловості США та Європи для реалізації планів щодо загального захисту східного флангу за допомогою ППО.

Президент також підтвердив, що Словаччина братиме участь у плані НАТО з фінансування України на 40 мільярдів доларів і внесе його у свої витрати на оборону.

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