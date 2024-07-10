Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена, - міністр закордонних справ Біллстрьом

На даному етапі Україна надала перевагу літакам F-16, проте Швеція відкрита для надання винищувачів Gripen в майбутньому.

Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", - зазначив міністр.

Біллстрьом наголосив, що Швеція відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F- 16 буде завершена.

"F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", сказав він.

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"Оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція, і ми передали Україні системи спостереження ASC 890.

Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - пояснив очільник шведського МЗС.