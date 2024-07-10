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Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена, - міністр закордонних справ Біллстрьом

gripen

На даному етапі Україна надала перевагу літакам F-16, проте Швеція відкрита для надання винищувачів Gripen в майбутньому.

Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", - зазначив міністр.

Біллстрьом наголосив, що Швеція відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F- 16 буде завершена.

"F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", сказав він.

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"Оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція, і ми передали Україні системи спостереження ASC 890. 

Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - пояснив очільник шведського МЗС.

Автор: 

літак (2970) Швеція (969) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+5
А з 10 Гріпенів з шведськими пілотами - вікінги ше ж не закінчились?
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10.07.2024 23:36 Відповісти
+4
> Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський.
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10.07.2024 23:48 Відповісти
+2
В народі кажуть - коли рак на горі свисне
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10.07.2024 23:41 Відповісти
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А з 10 Гріпенів з шведськими пілотами - вікінги ше ж не закінчились?
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10.07.2024 23:36 Відповісти
Швеція маленька країна, але можу припустити, що на одну ескадрілью пенсіонерів могло би набратись, якби було відповідне політичне рішення. Звісно із збереженням існуючої пенсійної виплати.
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11.07.2024 00:05 Відповісти
В народі кажуть - коли рак на горі свисне
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10.07.2024 23:41 Відповісти
Покришкін свого часу з автостради злітав
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10.07.2024 23:44 Відповісти
Як-1 видати чи Аерокобру?
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11.07.2024 00:29 Відповісти
За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
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11.07.2024 02:57 Відповісти
Угорщина купує у Швеції чотири нові винищувачі Jas 39 Gripen. Крім того, сторони продовжили дію угоди про технічне обслуговування та логістичні послуги щодо 14 літаків Gripen, які Угорщина орендує у Швеції з 2006 року.
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11.07.2024 03:06 Відповісти
Військові експерти вважають цей літак особливо придатним для ведення боїв у небі над Україною.

По-перше, він був сконструйований з урахуванням особливостей противника. Як пояснює британський оборонний аналітичний центр RUSI, винищувач "явно призначений для протидії російським системам ППО (зенітно-ракетним комплексам) та швидкісним реактивним літакам, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, оскільки він літає низько та має систему електронної протидії".
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11.07.2024 03:43 Відповісти
> Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський.
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10.07.2024 23:48 Відповісти
Видимо к 2030му как раз подоспеют.
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10.07.2024 23:55 Відповісти
не пойняв. Швеція не у натовському мейнстрімі, і бажає швидкої перемоги України?
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11.07.2024 00:01 Відповісти
Років 100?!
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11.07.2024 00:04 Відповісти
Вже не боїтеся, що Україна може перемогти?
Ставимося з розумінням! (с)
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11.07.2024 00:52 Відповісти
Ну тоді катерів річкових хоч дали б і побільше
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11.07.2024 02:47 Відповісти
 
 