Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена, - міністр закордонних справ Біллстрьом
На даному етапі Україна надала перевагу літакам F-16, проте Швеція відкрита для надання винищувачів Gripen в майбутньому.
Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", - зазначив міністр.
Біллстрьом наголосив, що Швеція відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F- 16 буде завершена.
"F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", сказав він.
"Оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція, і ми передали Україні системи спостереження ASC 890.
Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - пояснив очільник шведського МЗС.
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Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.
Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.
На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
По-перше, він був сконструйований з урахуванням особливостей противника. Як пояснює британський оборонний аналітичний центр RUSI, винищувач "явно призначений для протидії російським системам ППО (зенітно-ракетним комплексам) та швидкісним реактивним літакам, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, оскільки він літає низько та має систему електронної протидії".
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