Зеленський нагородив орденами "За заслуги" лідерів Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури та про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по "Охматдиту" перебував у реанімації.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США.

Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами "За заслуги" І ступеня.

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