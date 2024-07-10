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Новини
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Зеленський нагородив орденами "За заслуги" лідерів Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США

зеленський зустрівся із сенаторами США у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури та про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по "Охматдиту" перебував у реанімації.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США.

Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами "За заслуги" І ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зволікання з допомогою Україні не стримало РФ від ескалації, а лише продовжило війну, - лідер республіканців Макконнелл

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) нагорода (1280) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+13
Роздає нагороди, як Брєжнєв.
Хибащо покищо не цілується в засос зі всіма підряд.
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10.07.2024 23:49 Відповісти
+10
бо воно совкове наскрізь. як мама рима вчила
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11.07.2024 00:01 Відповісти
+7
Не жлобись - по ордену кожному сенатору
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10.07.2024 23:49 Відповісти
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воно вже Меркель нагородило. ..
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10.07.2024 23:47 Відповісти
Роздає нагороди, як Брєжнєв.
Хибащо покищо не цілується в засос зі всіма підряд.
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10.07.2024 23:49 Відповісти
бо воно совкове наскрізь. як мама рима вчила
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11.07.2024 00:01 Відповісти
Андрій Борисович не любить,коли Зеленський цілується ще з кимось,крім нього
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11.07.2024 03:23 Відповісти
Не жлобись - по ордену кожному сенатору
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10.07.2024 23:49 Відповісти
Жінкам ще по Кнігіні Ольги можна..гуляти, так гуляти!
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11.07.2024 00:02 Відповісти
Ми с Тамарою ходім парою, і в камуфляжних піжамах
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10.07.2024 23:50 Відповісти
А часы подарил или то для своих?)
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10.07.2024 23:53 Відповісти
Перемога. А всіх кому цей безлад і треш не подобається -в окоп.
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11.07.2024 00:57 Відповісти
И на груди его могучей,
Сверкая стройностью рядов,

Одна медаль висела кучей,
И та ... за выслугу годов!
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10.07.2024 23:56 Відповісти
Ідійот.... ©
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11.07.2024 00:02 Відповісти
Хто в курсах, ЕрЗе випускає Пороха до Вашингтону на з'їзд (конвент) Республіканської партії США (відбудеться 12-15 липня), де в нього заплановане рандеву з Трампом?
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11.07.2024 00:02 Відповісти
Звідкіля така інфа?
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11.07.2024 00:09 Відповісти
американці кажуть. Зокрема, Олег Шарп. Пошукайте в його телеграмі десь на минулому тижні.
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11.07.2024 00:31 Відповісти
Дякую
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11.07.2024 01:03 Відповісти
А Трамп знает?
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11.07.2024 00:34 Відповісти
головне, що знають його помічники, які надіслали офіційне запрошення керівництву своїм політичним союзникам в Україні - правоцентристам-консерваторам, якими нині є партія "Європейська Солідарність".
А трамп коника з ігнором - може викинути, з нього станеться...
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11.07.2024 11:02 Відповісти
Это что вообще было?
Орден Преподобного Рояля?
Мля, так стыдно за страну, причем "надела в_месте" одни вот эти, а стыдно нам..
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11.07.2024 00:04 Відповісти
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11.07.2024 00:07 Відповісти
Одне небрите чмошне рило затесалося поміж людей
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11.07.2024 00:10 Відповісти
О! Там ще піврила, не помітила спочатку.
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11.07.2024 00:12 Відповісти
Там два муфлона, на фото статті добре видно)
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11.07.2024 00:19 Відповісти
На фото статті я не глянула, бо дуже мілке зображення, в мене поганий зір. Коли треба щось роздивитись, беру лупу
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11.07.2024 01:08 Відповісти
Тю, тицьніть по тому фото й збільшіть))
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11.07.2024 01:27 Відповісти
Тицьнула! Дякую
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11.07.2024 09:58 Відповісти
Коментарі ваші в міжнародних відношеннях недоречні.
Коли будете працювати в Міністерстві Закордонних справ і коли вас запитають будете щось коментувати.Сьогодні ви підірвали імідж України.
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11.07.2024 00:40 Відповісти
Та невже?
А ми думали, що імідж України підривають корупціонери із оточення ОПи
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11.07.2024 12:31 Відповісти
Эти двое действительно заслужили, они обеспечили решение Сената по помощи Украине максимально быстро, поэтому и орден и фото с президентом или как называют таких персонажей , согласно официальному американскому лексикону, foreign dignitary. Но есть вопрос, а что на фотографии с сенаторами делает какой-то "руководитель офиса"? .
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11.07.2024 00:40 Відповісти
Местные комментаторы утверждают, что "руководитель офиса" самый главный и даже ЦРУ нагнул.
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11.07.2024 01:10 Відповісти
Бубачька бєз друга нє фатаграхвируюцца
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11.07.2024 01:10 Відповісти
Бубочка без друга навіть не пісяє)
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11.07.2024 03:25 Відповісти
Президент Украины получается весьма представительным на фото.

Ему идет оливковый цвет.

Выглядит крепко, хозяйственно, даже выражение лица говорит о том, что он держит ситуацию под контролем.

Долгих лет тебе жизни, президент Украины А. Ермак !
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11.07.2024 02:01 Відповісти
а єрмак у тих же кросівках, в яких до понтифіка на прийом ходив?
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11.07.2024 04:24 Відповісти
не тільки в кросівках,Єрмак і в шкарпетках тих же,що до понтифіка ходив,там позаді нього на фото придівіться,сенатор біля прапора США аж просльозився
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11.07.2024 05:17 Відповісти
з незвички очі ріже.
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11.07.2024 05:42 Відповісти
Після того, як наші зрадники і корупціонери отримали держнагороди, всі відзнаки втратили свою вагу.

Нам потрібна нарешті нормальна влада. Тому ВИБОРИ
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11.07.2024 05:26 Відповісти
Що там забув єрмак , хто воно там?
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11.07.2024 05:27 Відповісти
Потому что, преЗедента одного отпускать нельзя. Или потеряется, или ляпнет языком не то.
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11.07.2024 06:56 Відповісти
Дайте два ордена тій суці з репсів,що закликає в своїх промовах здихатися України...
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11.07.2024 07:04 Відповісти
Это же статья. Подкуп должостного лица. 2 штуки.
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11.07.2024 07:09 Відповісти
- Вот вам медалька и ваше дело говорить,что в Украине коррупции нет.
- Медальки маловато будет,нам доля нужна.
- Уговорили,вот агент козырь он все организует.Ну где у вас тут шашлык можно пожарить,я в этом чисто гений.
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11.07.2024 07:25 Відповісти
 
 