Зеленський нагородив орденами "За заслуги" лідерів Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США
Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури та про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по "Охматдиту" перебував у реанімації.
Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США.
Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами "За заслуги" І ступеня.
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Хибащо покищо не цілується в засос зі всіма підряд.
Сверкая стройностью рядов,
Одна медаль висела кучей,
И та ... за выслугу годов!
А трамп коника з ігнором - може викинути, з нього станеться...
Орден Преподобного Рояля?
Мля, так стыдно за страну, причем "надела в_месте" одни вот эти, а стыдно нам..
Коли будете працювати в Міністерстві Закордонних справ і коли вас запитають будете щось коментувати.Сьогодні ви підірвали імідж України.
А ми думали, що імідж України підривають корупціонери із оточення ОПи
Ему идет оливковый цвет.
Выглядит крепко, хозяйственно, даже выражение лица говорит о том, что он держит ситуацию под контролем.
Долгих лет тебе жизни, президент Украины А. Ермак !
Нам потрібна нарешті нормальна влада. Тому ВИБОРИ
- Медальки маловато будет,нам доля нужна.
- Уговорили,вот агент козырь он все организует.Ну где у вас тут шашлык можно пожарить,я в этом чисто гений.