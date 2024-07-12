На Хмельниччині сили ППО збили кілька ворожих цілей
Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни атакували Хмельницьку область. Сили ППО збили три ворожі цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, постраждалих та пошкоджень немає.
