УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
2 018 0

На Хмельниччині сили ППО збили кілька ворожих цілей

ппо

Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни атакували  Хмельницьку область. Сили ППО збили три ворожі цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, постраждалих та пошкоджень немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумщини: поранено 2 людини

Автор: 

обстріл (30978) ракети (4183) Хмельницька область (1022)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 