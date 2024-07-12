На Хмельниччині сили ППО збили кілька ворожих цілей

Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни атакували Хмельницьку область. Сили ППО збили три ворожі цілі.

про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, постраждалих та пошкоджень немає.

