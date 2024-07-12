На Хмельнитчине силы ПВО сбили несколько вражеских целей

Вечером в четверг, 11 июля, россияне атаковали Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеские цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

