На Хмельнитчине силы ПВО сбили несколько вражеских целей
Вечером в четверг, 11 июля, россияне атаковали Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеские цели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
