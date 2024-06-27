Ночью на Хмельнитчине дважды были слышны взрывы, враг также атаковал Ивано-Франковщину
Российские захватчики атаковали западные регионы Украины "шахедами" и "ракетами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
В ночь на 27 июня Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники движутся в направлении западных областей. Впоследствии стало известно о движении крылатых ракет в направлении Хмельницкой области.
Около 02:58 в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об опасности для Староконстантинова. Ранее Воздушные силы заявили о движении скоростных целей через Житомирскую область в юго-западном направлении.
В 03:01 снова сообщили о взрывах в Хмельницкой области.
В 03:29 повторные взрывы прогремели на Ивано-Франковщине. Там продолжалась работа по "шахедам".
После 5 утра снова были слышны взрывы возле Староконстантинова в Хмельницкой области. Силы ПВО работали по "шахедам".
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Бо про Одесу теж писали, що знищили великий склад з БК, а за фактом - жодного вторинного вибуху будь-якого **********.
Так що на слово не віримо.
У русні точно мають бути матеріали, давайте їх сюди.