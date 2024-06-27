Ночью на Хмельнитчине дважды были слышны взрывы, враг также атаковал Ивано-Франковщину

Российские захватчики атаковали западные регионы Украины "шахедами" и "ракетами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В ночь на 27 июня Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники движутся в направлении западных областей. Впоследствии стало известно о движении крылатых ракет в направлении Хмельницкой области.

Около 02:58 в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об опасности для Староконстантинова. Ранее Воздушные силы заявили о движении скоростных целей через Житомирскую область в юго-западном направлении.

В 03:01 снова сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

В 03:29 повторные взрывы прогремели на Ивано-Франковщине. Там продолжалась работа по "шахедам".

После 5 утра снова были слышны взрывы возле Староконстантинова в Хмельницкой области. Силы ПВО работали по "шахедам".

Также читайте: Войска РФ ранили двоих детей и троих взрослых в Херсоне