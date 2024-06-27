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Ночью на Хмельнитчине дважды были слышны взрывы, враг также атаковал Ивано-Франковщину

ракети,шахеди

Российские захватчики атаковали западные регионы Украины "шахедами" и "ракетами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В ночь на 27 июня Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники движутся в направлении западных областей. Впоследствии стало известно о движении крылатых ракет в направлении Хмельницкой области.

Около 02:58 в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об опасности для Староконстантинова. Ранее Воздушные силы заявили о движении скоростных целей через Житомирскую область в юго-западном направлении.

В 03:01 снова сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

В 03:29 повторные взрывы прогремели на Ивано-Франковщине. Там продолжалась работа по "шахедам".

После 5 утра снова были слышны взрывы возле Староконстантинова в Хмельницкой области. Силы ПВО работали по "шахедам".

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обстрел (27652) Ивано-Франковская область (926) Хмельницкая область (955)


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Так, Андрійку, в твоїх рожевих мріях ще й не таке буває, провокатор херов.
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27.06.2024 07:22 Ответить
Він не простий провокатор, а кацапська харя, морда по їхньому.
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27.06.2024 08:00 Ответить
Без подробиць нахрюк не вставляє. Де саме, скільки і якої техніки?
Бажано фотофіксацію та відеофіксацію.
Бо про Одесу теж писали, що знищили великий склад з БК, а за фактом - жодного вторинного вибуху будь-якого **********.
Так що на слово не віримо.
У русні точно мають бути матеріали, давайте їх сюди.
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27.06.2024 08:11 Ответить
Всіх орківських ботів шлем за кораблем. Сподіваємось, що інфа про всі збиті шахеди вірна. По даним пропустили один кинджал. Але якщо щось більше пролетіло, то це війна, 100% збити неможливо. А вестись на орківські вкиди, себе не поважать.
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27.06.2024 09:21 Ответить
 
 