Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину
Російські загарбники атакували західні регіони України "шахедами" та "ракетами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
У ніч проти 27 червня Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку західних областей. Згодом стало відомо про рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини.
Біля 02:58 на Хмельниччині пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомляють про небезпеку для Старокостянтинова. Раніше Повітряні сили заявили про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку.
О 03:01 знову повідомили про вибухи на Хмельниччині.
О 03:29 повторні вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Там тривала робота по "шахедах".
Після 5 ранку знову було чутно вибухи біля Старокостянтинова у Хмельницькій області. Сили ППО працювали по "шахедах".
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Бо про Одесу теж писали, що знищили великий склад з БК, а за фактом - жодного вторинного вибуху будь-якого **********.
Так що на слово не віримо.
У русні точно мають бути матеріали, давайте їх сюди.