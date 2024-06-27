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Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину

ракети,шахеди

Російські загарбники атакували західні регіони України "шахедами" та "ракетами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

У ніч проти 27 червня Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку західних областей. Згодом стало відомо про рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини.

Біля 02:58 на Хмельниччині пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомляють про небезпеку для Старокостянтинова. Раніше Повітряні сили заявили про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку.

О 03:01 знову повідомили про вибухи на Хмельниччині. 

О 03:29 повторні вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Там тривала робота по "шахедах".

Після 5 ранку знову було чутно вибухи біля Старокостянтинова у Хмельницькій області. Сили ППО працювали по "шахедах".

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Автор: 

обстріл (28973) Івано-Франківська область (956) Хмельницька область (975)


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Так, Андрійку, в твоїх рожевих мріях ще й не таке буває, провокатор херов.
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27.06.2024 07:22 Відповісти
Він не простий провокатор, а кацапська харя, морда по їхньому.
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27.06.2024 08:00 Відповісти
Без подробиць нахрюк не вставляє. Де саме, скільки і якої техніки?
Бажано фотофіксацію та відеофіксацію.
Бо про Одесу теж писали, що знищили великий склад з БК, а за фактом - жодного вторинного вибуху будь-якого **********.
Так що на слово не віримо.
У русні точно мають бути матеріали, давайте їх сюди.
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27.06.2024 08:11 Відповісти
Всіх орківських ботів шлем за кораблем. Сподіваємось, що інфа про всі збиті шахеди вірна. По даним пропустили один кинджал. Але якщо щось більше пролетіло, то це війна, 100% збити неможливо. А вестись на орківські вкиди, себе не поважать.
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27.06.2024 09:21 Відповісти
 
 