Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину

Російські загарбники атакували західні регіони України "шахедами" та "ракетами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

У ніч проти 27 червня Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку західних областей. Згодом стало відомо про рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини.

Біля 02:58 на Хмельниччині пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомляють про небезпеку для Старокостянтинова. Раніше Повітряні сили заявили про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку.

О 03:01 знову повідомили про вибухи на Хмельниччині.

О 03:29 повторні вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Там тривала робота по "шахедах".

Після 5 ранку знову було чутно вибухи біля Старокостянтинова у Хмельницькій області. Сили ППО працювали по "шахедах".

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