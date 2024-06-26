Войска РФ ранили двоих детей и троих взрослых в Херсоне

26 июня российский беспилотник ранил двух детей и трех взрослых в Херсоне.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия", - рассказал он.

Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.

Кроме того, в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон, в результате этого 5 мужчин получили контузии.

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