Войска РФ ранили двоих детей и троих взрослых в Херсоне
26 июня российский беспилотник ранил двух детей и трех взрослых в Херсоне.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия", - рассказал он.
Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.
Кроме того, в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон, в результате этого 5 мужчин получили контузии.
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володимир омельянов
показать весь комментарий26.06.2024 21:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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