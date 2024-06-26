Війська РФ поранили двох дітей та трьох дорослих у Херсоні

26 червня російський безпілотник поранив двох дітей та трьох дорослих в Херсоні.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", - розповів він.

Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги.

Крім того, до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.

Раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли Херсон, внаслідок цього 5 чоловіків дістали контузії.

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