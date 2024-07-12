У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні вранці 12 липня пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.
Колись було поки рашистофашисти не пішли війною в Україну.
Дивне місто в якому і спека і прохолода завжди поруч і не змішуться, як не заважають один одному старовина і **********.
Бережи Боже наші міста і села, всіх хто їх захищає і всіх хто не полишив України🙏🙏🙏