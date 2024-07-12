УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 021 1

У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні лунають вибухи 12 липня

У Херсоні вранці 12 липня пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Дніпровський район Херсону

Автор: 

вибух (4621) Херсон (3625)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Місто казка❤
Колись було поки рашистофашисти не пішли війною в Україну.
Дивне місто в якому і спека і прохолода завжди поруч і не змішуться, як не заважають один одному старовина і **********.
Бережи Боже наші міста і села, всіх хто їх захищає і всіх хто не полишив України🙏🙏🙏
показати весь коментар
12.07.2024 11:36 Відповісти
 
 