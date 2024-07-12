РУС
В Херсоне раздаются взрывы

У Херсоні лунають вибухи 12 липня

В Херсоне утром 12 июля прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

