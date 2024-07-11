РУС
Россияне атаковали Днепровский район Херсона

Днепровский район Херсона попал под обстрел оккупантов, в городе сообщают о взрывах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья.

Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места. Берегите себя!" - говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали авто волонтеров и точку выдачи гумпомощи в Станиславе: два человека пострадали.

А по белгороду можно из пушки пострелять? По ихнему исполкому. И по памятнику ленина. Или нам можно только плакать?
11.07.2024 18:43 Ответить
 
 