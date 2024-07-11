Россияне атаковали Днепровский район Херсона
Днепровский район Херсона попал под обстрел оккупантов, в городе сообщают о взрывах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья.
Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места. Берегите себя!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksiy Burkovskyy #461046
показать весь комментарий11.07.2024 18:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль