Россияне атаковали Днепровский район Херсона

Днепровский район Херсона попал под обстрел оккупантов, в городе сообщают о взрывах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья.



Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места. Берегите себя!" - говорится в сообщении.

