РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 521 0

Оккупанты атаковали авто волонтеров и точку выдачи гумпомощи в Станиславе: два человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска ударили с беспилотника по машине волонтеров, которые везли гуманитарную помощь жителям на Херсонщине, а также атаковали FPV-дроном точку выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации.

В Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты сбросили взрывчатку на спасателей Херсонщины. ФОТОрепортаж

У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці волонтерів

Как отмечается, в результате атаки повреждено транспортное средство, люди не пострадали.

У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці волонтерів
У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці волонтерів

Позже в ОВА сообщили, что российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе.

Из-за вражеской атаки пострадали две волонтеры 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. Пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Автор: 

обстрел (29627) волонтеры (2657) Херсонская область (5231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 