Оккупанты атаковали авто волонтеров и точку выдачи гумпомощи в Станиславе: два человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские войска ударили с беспилотника по машине волонтеров, которые везли гуманитарную помощь жителям на Херсонщине, а также атаковали FPV-дроном точку выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации.
В Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атаки повреждено транспортное средство, люди не пострадали.
Позже в ОВА сообщили, что российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе.
Из-за вражеской атаки пострадали две волонтеры 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. Пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь.
