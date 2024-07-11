Оккупанты сбросили взрывчатку на спасателей Херсонщины. ФОТОрепортаж
Российские войска утром сбросили взрывчатку на спасателей, ликвидировавших пожар в Белозерской территориальной громаде Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что пожар возник из-за российского обстрела. И во время его ликвидации россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных.
"Спасатели успели зайти в безопасное место. Из личного состава никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.
