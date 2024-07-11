РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7914 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 049 3

Оккупанты сбросили взрывчатку на спасателей Херсонщины. ФОТОрепортаж

Российские войска утром сбросили взрывчатку на спасателей, ликвидировавших пожар в Белозерской территориальной громаде Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что пожар возник из-за российского обстрела. И во время его ликвидации россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных.

"Спасатели успели зайти в безопасное место. Из личного состава никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Также смотрите: Рашисты обстреляли сельхозпредприятие на Харьковщине: ранены 4 работника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рятувальники на Херсонщині
Рятувальники на Херсонщині
Рятувальники на Херсонщині
Рятувальники на Херсонщині
Рятувальники на Херсонщині

Автор: 

ГСЧС (5143) Херсонская область (5231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу, що рятувальники цілі
показать весь комментарий
11.07.2024 12:17 Ответить
Чому анпіратор України їрмакака НЕ використовує Шторми по НПЗ московії?
Саммітами б"є по ворогах?
показать весь комментарий
11.07.2024 12:35 Ответить
андєйбарісич ніразрєшаіт
показать весь комментарий
11.07.2024 12:45 Ответить
 
 