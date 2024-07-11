Рашисты обстреляли сельхозпредприятие на Харьковщине: ранены 4 работника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты утром 11 июля нанесли удар КАБом по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Глушковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие на Харьковщине: пожарные ликвидировали пожар. Сегодня около шести утра враг нанес удары по сельскохозяйственному предприятию в с. Глушковка Куриловской громады Купянского района. Четверо работников ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадал крупный рогатый скот. На открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 кв.м.

На ликвидации под угрозой повторных обстрелов работали спасатели и медики ГСЧС. Пожар удалось потушить.

Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, в результате удара ранены четверо мужчин - двое по 43 года, другим - 44 и 63 лет. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Троих госпитализировали, один мужчина отказался от госпитализации.





