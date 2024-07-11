Российские захватчики оккупировали с. Евгеновка на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки", - говорится в сообщении.

Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.

Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.





Также читайте: Враг заметно активизировался на Торецком и Сиверском направлениях, - Генштаб

По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении рашисты проявили наибольшую активность.

С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введена принудительная эвакуация детей в отдельных населенных пунктах Харьковщины и Донетчины