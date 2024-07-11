Российские захватчики оккупировали с. Евгеновка на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки", - говорится в сообщении.
Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.
Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.
По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении рашисты проявили наибольшую активность.
С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.
Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.
Нет. В этом мире что то нужно менять.
Про умнейшего Фрола Федороффа ГУГЛ молчит.
Про дуру с параши в поисковике информация есть.
29 тысяч киян пришли на избирательный участок и захотели Марьяну в депутаты.
Их тоже на парашу?
Десь там і підземне газосховище Вергунка
Де Покровськ, і де Шебелинське газове родовище?
Треба вже у школах запровадити курс "Географія України".
Тому, як вбачається, для підготовки прориву до траси насамперед намагатимуться витіснити українські сили з лівого берега річки Вовча і довгого ставка від Новоселівки Першої до Яснобродівки за пагорби, щоб убезпечити свій лівий фланг для прориву.
реально в + кацапов что меньше ноют
(читати хриплим голосом)
з таким "ефективним" використанням наявних ресурсів Зєля і її фаворит дермак сцарюватимуть вічно у зєліній "країні мрій" одного актора-піаніста..
Червінського звільніть, йуди зелені!
Медные трубы трубят Сырскому, а стратегию с Олега Поповича?
https://www.youtube.com/watch?v=kcSTI8CLcvw&t=237s
Начебто,мають силу,якщо потужні...
Путін ще перед початком казав, що буде воювати 25 років. Отже все йде за планом - років через 16 на цензорі "ЗСУ відійшли на кращі позиції - в Трускавець".
Тільки загальна мобілізація з депутатами й жінками. Все інше не має сенсу, нас тупо вбивають.