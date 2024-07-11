РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7567 посетителей онлайн
Новости Война
17 172 54

Российские захватчики оккупировали с. Евгеновка на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Росіяни окупували Євгенівку на Донеччині

Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки", - говорится в сообщении.

Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.

Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.

Росіяни окупували село Євгенівна Донецької області
Росіяни окупували село Євгенівна Донецької області

Также читайте: Враг заметно активизировался на Торецком и Сиверском направлениях, - Генштаб

По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении рашисты проявили наибольшую активность.

С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введена принудительная эвакуация детей в отдельных населенных пунктах Харьковщины и Донетчины

Автор: 

оккупация (10299) Донецкая область (10819) боевые действия (4885)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Безуглу до окопів!!! Разом із Дермаком Хай покажуть як треба воювати
показать весь комментарий
11.07.2024 08:47 Ответить
+15
Потужно та контрольовано проїбали незламну побудову фортифікаційних споруджень
(читати хриплим голосом)
показать весь комментарий
11.07.2024 09:19 Ответить
+15
...наче й ракети секретуту-дермаку Зєлі дали і є можливість 99%во знищити ними усі логістичні маршрути-хаби на території України.. а воз і нині там... та й "служби" спромоглися ліквідувати лише "бєзобідного придурка" Ківу..., замість пілотів стратегічної авіації, які ракетами бом-***** Україну.. і заводи, що виробляють ті ракети стоять цілі-цілісеньки у зоні досяжності наших дронів...
з таким "ефективним" використанням наявних ресурсів Зєля і її фаворит дермак сцарюватимуть вічно у зєліній "країні мрій" одного актора-піаніста..
Червінського звільніть, йуди зелені!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безуглу до окопів!!! Разом із Дермаком Хай покажуть як треба воювати
показать весь комментарий
11.07.2024 08:47 Ответить
Повністю згоден! Саме такі заклики та гасла допоможуть нам перемогти РФ! Жги ще!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:34 Ответить
Саме відствка Залужного, звинучення Сирського нам дуже "допомогли". Скільки тобі платять за цю дурість?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:45 Ответить
Ты бабу вперед выставляешь? Сам бздиш на диване?
показать весь комментарий
11.07.2024 15:38 Ответить
думки ватної бидлоти мене не турбують. Забери цю дуру собі на парашу.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:42 Ответить
Дуре место на параше.
Нет. В этом мире что то нужно менять.
Про умнейшего Фрола Федороффа ГУГЛ молчит.
Про дуру с параши в поисковике информация есть.
29 тысяч киян пришли на избирательный участок и захотели Марьяну в депутаты.
Их тоже на парашу?
показать весь комментарий
11.07.2024 18:20 Ответить
і що з того? 73% голосили за Зелю, отаки вони приколісти. Купи собі кокошника, парашник
показать весь комментарий
11.07.2024 18:49 Ответить
Де ти бабу побачив? Чи для кацапа і рак риба?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:50 Ответить
Мінуточку. По-перше вона військовозобовʼязана. По-друге, вона не склала план війни. По - третє, за те, що вона зробила для підриву обороноздатності , нехай відвойовує українські території особисто. Писи. Здається, 60 тис. жінок воюють у ЗСУ . Саме воюють, а не пздть на військових із ліжка дЄрьмака.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:38 Ответить
Газоконденсатне родовище Євгенівка, канонічна територія ГПУ Шебелинка.
Десь там і підземне газосховище Вергунка
показать весь комментарий
11.07.2024 08:48 Ответить
"Смешались в кучу орки, люди и залпы тысячи орудий"...
Де Покровськ, і де Шебелинське газове родовище?
Треба вже у школах запровадити курс "Географія України".
показать весь комментарий
11.07.2024 11:57 Ответить
Родовище Євгенівка експлуатує ГПУ Шебелика. А у свій час експлуатаційні свердловини пробурені УБР Стрий УкрБурГазу, м. Красноград. А розвідала НГРЕ ГБ Ізюм "Полтаванафтогазгеологія". Осьтака історія з географією
показать весь комментарий
11.07.2024 13:14 Ответить
Не спорьте. У того Жеки лисапед был. Он стока Евгеновок отчпокал. В Донецкой их две, одна в Одесской
показать весь комментарий
11.07.2024 15:41 Ответить
У напрямку на Воздвиженку і трасу Покровськ-Костянтинівка ворожі війська уткнулись у пагорби донецьконо кряжу.
Тому, як вбачається, для підготовки прориву до траси насамперед намагатимуться витіснити українські сили з лівого берега річки Вовча і довгого ставка від Новоселівки Першої до Яснобродівки за пагорби, щоб убезпечити свій лівий фланг для прориву.
показать весь комментарий
11.07.2024 08:49 Ответить
Стратег?
показать весь комментарий
11.07.2024 09:24 Ответить
читая кацапские тг,военных а не военкоров,подьем у них чуть больше чем на пол 6,села на пару хат месяцами брать,и в отпуск не отпускают и снова 300х в штурмы гонят,зато сердобольным хохликам втирают как у них все хорошо с фаршем.по факту не очень и хорошо,если б в зсу там гробили лс,то интернетные зрадойобики уже б давно волали про зраду и здайомся мир любой ценой,даже своей сраки.)
реально в + кацапов что меньше ноют
показать весь комментарий
11.07.2024 10:42 Ответить
Я к же зараз не вистачає другого фронту десь з боку Японії
показать весь комментарий
11.07.2024 08:59 Ответить
Або хоча би з Дагестану чи Ічкерії... Насправді, в цьому міг би бути чи не єдиний наш шанс на успіх...
показать весь комментарий
11.07.2024 09:51 Ответить
Подоляк готов возглавить атаку🤣
показать весь комментарий
11.07.2024 17:36 Ответить
І шо, хтось, колись обіцяв якийсь "другий фронт". Як писав та говорив гнидомарафон у 23-24 роках - Ми тих чмобіків просто порвем. Рвуть кордони України на кордонах. Рвуть відсутьні бетонні укріплення побудовані головнокомандувачем зеленским. І самити миру африканських та океанських племін не діють.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:40 Ответить
Скажуть-"наші відійшли на більш обладнані позиції".
показать весь комментарий
11.07.2024 09:14 Ответить
Сначала будет: "Это все ИПСО. Доверяйте только официальным источникам информации"...
показать весь комментарий
11.07.2024 09:32 Ответить
3 дні тому, повідомлення Генштабу: "Твердження ворожих ресурсів про повне захоплення с. Євгенівка не відповідають дійсності".
показать весь комментарий
11.07.2024 09:38 Ответить
Дипстейт уже с этого тролит стратком. А то улица осталась но запрещают публиковать на картах
показать весь комментарий
11.07.2024 17:37 Ответить
Ніт. Ще два крайніх рядки картоплі на крайньому городі під контролем ЗСУ!
показать весь комментарий
11.07.2024 11:59 Ответить
Ещё раз объясняю военный новояз. Если наше орудие бьет на 5 км. то отступив на 4 км от Евгеновки мы продолжаем контролировать перемещение по этому нас. пункту
показать весь комментарий
11.07.2024 15:44 Ответить
це тебе Безугла навчила? А то нічого що і ворог б'є на 5 км далі. Ім до Уралу далеко, далі ніж нам до Дніпра чи Прута
показать весь комментарий
11.07.2024 16:54 Ответить
Потужно та контрольовано проїбали незламну побудову фортифікаційних споруджень
(читати хриплим голосом)
показать весь комментарий
11.07.2024 09:19 Ответить
...наче й ракети секретуту-дермаку Зєлі дали і є можливість 99%во знищити ними усі логістичні маршрути-хаби на території України.. а воз і нині там... та й "служби" спромоглися ліквідувати лише "бєзобідного придурка" Ківу..., замість пілотів стратегічної авіації, які ракетами бом-***** Україну.. і заводи, що виробляють ті ракети стоять цілі-цілісеньки у зоні досяжності наших дронів...
з таким "ефективним" використанням наявних ресурсів Зєля і її фаворит дермак сцарюватимуть вічно у зєліній "країні мрій" одного актора-піаніста..
Червінського звільніть, йуди зелені!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:24 Ответить
Сирський гнида
показать весь комментарий
11.07.2024 10:15 Ответить
які в тебе пропозиціі?в тебе є пабєдна стратегія і ти її приховуєш?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:29 Ответить
У него есть. Пролейте на него 1/2 золотого дождя, как на высших военных, и требуйте стратегию.
Медные трубы трубят Сырскому, а стратегию с Олега Поповича?
показать весь комментарий
11.07.2024 15:47 Ответить
может вы прольёте? Я только что из сортира
показать весь комментарий
11.07.2024 18:26 Ответить
як тільки зеленський звільнив залужного, то втрачаємо населений пункт за населеним пунктом
показать весь комментарий
11.07.2024 10:50 Ответить
Ну ось. Здано чергове селище!!!! Ганьба!!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 12:26 Ответить
ЗАЛУЖНОГО ПОВЕРНУТИ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО З ЙОГО ГЕНЕРАЛАМИ !

https://www.youtube.com/watch?v=kcSTI8CLcvw&t=237s
показать весь комментарий
11.07.2024 14:14 Ответить
Заслужний був би вояком пішов би не на ВЛК і Лондон, а на фронт
показать весь комментарий
11.07.2024 15:21 Ответить
Так його ж військово- лікарняна комісія признала не годящим для служби в армії,забув чи що? Чи йому треба партизаном іти?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:08 Ответить
Спочатку відправте Єрмака, Рєзнікава, Тимошенка, і тд. Нехай захищають, те, що вони натворили за ці роки. Вони, хитренькі жд, хочуть покласти опозицію на фронті. Х
показать весь комментарий
11.07.2024 17:44 Ответить
Та й за Чевінського хоч слово промовив би.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:23 Ответить
Ну коли розігнати успішну команду досвітчених військових, то саме те,що і повинно бути.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:09 Ответить
А потужні фотовідосики де були,чому не застосували в обороні?
Начебто,мають силу,якщо потужні...
показать весь комментарий
11.07.2024 18:21 Ответить
Оце новина! Який сюрприз.
Путін ще перед початком казав, що буде воювати 25 років. Отже все йде за планом - років через 16 на цензорі "ЗСУ відійшли на кращі позиції - в Трускавець".
Тільки загальна мобілізація з депутатами й жінками. Все інше не має сенсу, нас тупо вбивають.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:10 Ответить
як то кажуть - стабілізація просувається...
показать весь комментарий
12.07.2024 01:04 Ответить
 
 